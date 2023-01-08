https://ria.ru/20230108/covid-1843472896.html

В Москве за сутки госпитализировали 81 пациента с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 81 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 08.01.2023

В Москве за сутки госпитализировали 81 пациента с COVID-19

За последние сутки в Москве выявлены 974 случаев COVID-19, 16 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T12:11

2023-01-08T12:11

2023-01-08T12:11

распространение коронавируса

здоровье - общество

москва

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 974 случаев COVID-19, 16 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки - 974, госпитализированы 81 человек, выздоровело 757 человек, 16 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице. Накануне были выявлены 1052 новых случая заражения. Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 308 160 случаев коронавируса, выздоровели 3 116 250 человек, умерли 47 594 человека.

https://ria.ru/20230106/covid-1843233373.html

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здоровье - общество, москва, коронавирус в россии, коронавирус covid-19