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В Москве за сутки госпитализировали 81 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 08.01.2023
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20230108/covid-1843472896.html
В Москве за сутки госпитализировали 81 пациента с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 81 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 08.01.2023
В Москве за сутки госпитализировали 81 пациента с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 974 случаев COVID-19, 16 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T12:11
2023-01-08T12:11
распространение коронавируса
здоровье - общество
москва
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 974 случаев COVID-19, 16 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки - 974, госпитализированы 81 человек, выздоровело 757 человек, 16 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице. Накануне были выявлены 1052 новых случая заражения. Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 308 160 случаев коронавируса, выздоровели 3 116 250 человек, умерли 47 594 человека.
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здоровье - общество, москва, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Москва, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
12:11 08.01.2023
 
В Москве за сутки госпитализировали 81 пациента с COVID-19

За сутки в Москве выявили 974 случая COVID-19, умерли 16 человек

© РИА Новости / Константин МихальчевскийМедицинская сестра в палате временного госпиталя для пациентов с Covid-19
Медицинская сестра в палате временного госпиталя для пациентов с Covid-19 - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Медицинская сестра в палате временного госпиталя для пациентов с Covid-19. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 974 случаев COVID-19, 16 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
"Выявлено случаев за сутки - 974, госпитализированы 81 человек, выздоровело 757 человек, 16 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.
Накануне были выявлены 1052 новых случая заражения.
Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 308 160 случаев коронавируса, выздоровели 3 116 250 человек, умерли 47 594 человека.
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