https://ria.ru/20230108/besporyadki-1843548850.html

Президент Бразилии не прокомментировал беспорядки в столице

Президент Бразилии не прокомментировал беспорядки в столице - РИА Новости, 08.01.2023

Президент Бразилии не прокомментировал беспорядки в столице

Неожиданный захват конгресса и вторжение в резиденцию президента Бразилии протестующих против результатов выборов сторонников экс-президента Жаира Болсонару... РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T23:53

2023-01-08T23:53

2023-01-08T23:53

в мире

жаир болсонару

луис инасиу лула да силва

сан-паулу (город)

бразилия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151813/81/1518138178_0:203:2052:1357_1920x0_80_0_0_7a4de596b2ac8e4c6dd3027ae676e46a.jpg

МЕХИКО, 8 янв - РИА Новости. Неожиданный захват конгресса и вторжение в резиденцию президента Бразилии протестующих против результатов выборов сторонников экс-президента Жаира Болсонару произошли в отсутствие лидера страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы, который находится с рабочим визитом в Сан-Паулу, глава государства до сих пор не прокомментировал ситуацию с безопасностью в столице. Сторонники Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов президентских выборов, спустя несколько часов после этого сообщения Лулы захватили здание конгресса в столице Бразилии, прорвались на территорию дворца Планалту - резиденции президента, а также в здание Верховного суда. В Бразильском новостном агентстве подтвердили, что политик в это время находится с коротким визитом в Араракуара, согласно опубликованной повестке, к концу дна Лула должен вернуться в столицу. До настоящего момента сам глава государства никак не прокомментировал беспорядки в столице.

https://ria.ru/20221215/sud-1838857225.html

сан-паулу (город)

бразилия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, жаир болсонару, луис инасиу лула да силва, сан-паулу (город), бразилия