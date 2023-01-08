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Президент Бразилии не прокомментировал беспорядки в столице - РИА Новости, 08.01.2023
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Президент Бразилии не прокомментировал беспорядки в столице
Президент Бразилии не прокомментировал беспорядки в столице - РИА Новости, 08.01.2023
Президент Бразилии не прокомментировал беспорядки в столице
Неожиданный захват конгресса и вторжение в резиденцию президента Бразилии протестующих против результатов выборов сторонников экс-президента Жаира Болсонару... РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T23:53
2023-01-08T23:53
в мире
жаир болсонару
луис инасиу лула да силва
сан-паулу (город)
бразилия
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МЕХИКО, 8 янв - РИА Новости. Неожиданный захват конгресса и вторжение в резиденцию президента Бразилии протестующих против результатов выборов сторонников экс-президента Жаира Болсонару произошли в отсутствие лидера страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы, который находится с рабочим визитом в Сан-Паулу, глава государства до сих пор не прокомментировал ситуацию с безопасностью в столице. Сторонники Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов президентских выборов, спустя несколько часов после этого сообщения Лулы захватили здание конгресса в столице Бразилии, прорвались на территорию дворца Планалту - резиденции президента, а также в здание Верховного суда. В Бразильском новостном агентстве подтвердили, что политик в это время находится с коротким визитом в Араракуара, согласно опубликованной повестке, к концу дна Лула должен вернуться в столицу. До настоящего момента сам глава государства никак не прокомментировал беспорядки в столице.
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сан-паулу (город)
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в мире, жаир болсонару, луис инасиу лула да силва, сан-паулу (город), бразилия
В мире, Жаир Болсонару, Луис Инасиу Лула да Силва, Сан-Паулу (город), Бразилия
23:53 08.01.2023
 
Президент Бразилии не прокомментировал беспорядки в столице

Президент Бразилии да Силва, находящийся в Сан-Паулу, не прокомментировал захват конгресса

© AP Photo / Nelson AntoineПрезидент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
© AP Photo / Nelson Antoine
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 8 янв - РИА Новости. Неожиданный захват конгресса и вторжение в резиденцию президента Бразилии протестующих против результатов выборов сторонников экс-президента Жаира Болсонару произошли в отсутствие лидера страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы, который находится с рабочим визитом в Сан-Паулу, глава государства до сих пор не прокомментировал ситуацию с безопасностью в столице.
"Сегодня я еду в Араракуара, чтобы изучить ущерб, причиненный проливными дождями в регионе. Я обсужу с мэром Эдиньо Силвой работу гражданской обороны и поддержку, которая им потребуется для восстановления части городской инфраструктуры", - написал Лула в своем блоге в Twitter.
Сторонники Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов президентских выборов, спустя несколько часов после этого сообщения Лулы захватили здание конгресса в столице Бразилии, прорвались на территорию дворца Планалту - резиденции президента, а также в здание Верховного суда.
В Бразильском новостном агентстве подтвердили, что политик в это время находится с коротким визитом в Араракуара, согласно опубликованной повестке, к концу дна Лула должен вернуться в столицу. До настоящего момента сам глава государства никак не прокомментировал беспорядки в столице.
Жаир Болсонару - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
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В миреЖаир БолсонаруЛуис Инасиу Лула да СилваСан-Паулу (город)Бразилия
 
 
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