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Байден прибыл к южной границе США, чтобы оценить ситуацию с мигрантами - РИА Новости, 08.01.2023
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Байден прибыл к южной границе США, чтобы оценить ситуацию с мигрантами
Байден прибыл к южной границе США, чтобы оценить ситуацию с мигрантами - РИА Новости, 08.01.2023
Байден прибыл к южной границе США, чтобы оценить ситуацию с мигрантами
Президент США Джо Байден впервые с начала правления приехал на южную границу страны, чтобы на месте оценить масштабы миграционного кризиса, передает... РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T23:40
2023-01-08T23:40
в мире
джо байден
камала харрис
сша
техас
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ЭЛЬ-ПАСО (США), 8 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден впервые с начала правления приехал на южную границу страны, чтобы на месте оценить масштабы миграционного кризиса, передает корреспондент РИА Новости. Президентский авиалайнер приземлился в приграничном городе Эль-Пасо, где Байдена встречал губернатор штата Техас, республиканец Грег Эбботт, один из главных критиков миграционной политики нынешней демократической администрации. Именно через Эль-Пасо в США пытается проникнуть значительная часть нелегальных мигрантов, многие их которых оседают в палаточных лагерях в центре города. Эбботт перед приездом Байдена раскритиковал федеральные власти и городскую мэрию, которую также возглавляет демократ, за то, что те спешно убрали нелегалов с улиц. В аэропорту Байден побеседовал Эбботтом, однако содержание разговора журналисты не услышали. Вместе с президентом в Эль-Пасо прилетел министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас и вице-президент Камала Харрис, которой поручено заниматься миграционным кризисом. На прошлой неделе Байден объявил о намерении направить дополнительные силы на южную границу и распорядился расширить практику ускоренной депортации нелегальных мигрантов, но в то же время предложил на законных основаниях ежемесячно впускать в страну по 30 тысяч выходцев из Никарагуа, Кубы и Гаити. Еще одной новацией должна стать система предварительной онлайн-записи, которая упорядочит прибытие мигрантов на пункты пограничного пропуска для подачи заявлений на убежище. В 2022 году численность нелегальных иммигрантов, пытавшихся въехать в США, достигла почти 2,4 миллиона человек против 450 тысяч двумя годами ранее. После посещения Эль-Пасо Байден отправится в Мексику на саммит лидеров североамериканских государств, где также будет обсуждаться проблема миграции в регионе.
https://ria.ru/20221218/migranty-1839481767.html
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в мире, джо байден, камала харрис, сша, техас, никарагуа
В мире, Джо Байден, Камала Харрис, США, Техас, Никарагуа
23:40 08.01.2023
 
Байден прибыл к южной границе США, чтобы оценить ситуацию с мигрантами

Президент США Байден прибыл в Эль-Пасо, чтобы оценить ситуацию с мигрантами

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЭЛЬ-ПАСО (США), 8 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден впервые с начала правления приехал на южную границу страны, чтобы на месте оценить масштабы миграционного кризиса, передает корреспондент РИА Новости.
Президентский авиалайнер приземлился в приграничном городе Эль-Пасо, где Байдена встречал губернатор штата Техас, республиканец Грег Эбботт, один из главных критиков миграционной политики нынешней демократической администрации.
Мигранты переходят через реку Рио-Гранде на пути в пограничный пункт в Эль-Пасо. 13 декабря 2022 - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
18 декабря 2022, 05:03
На границе США и Мексики объявили чрезвычайное положение из-за мигрантов
Именно через Эль-Пасо в США пытается проникнуть значительная часть нелегальных мигрантов, многие их которых оседают в палаточных лагерях в центре города. Эбботт перед приездом Байдена раскритиковал федеральные власти и городскую мэрию, которую также возглавляет демократ, за то, что те спешно убрали нелегалов с улиц.
В аэропорту Байден побеседовал Эбботтом, однако содержание разговора журналисты не услышали. Вместе с президентом в Эль-Пасо прилетел министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас и вице-президент Камала Харрис, которой поручено заниматься миграционным кризисом.
На прошлой неделе Байден объявил о намерении направить дополнительные силы на южную границу и распорядился расширить практику ускоренной депортации нелегальных мигрантов, но в то же время предложил на законных основаниях ежемесячно впускать в страну по 30 тысяч выходцев из Никарагуа, Кубы и Гаити. Еще одной новацией должна стать система предварительной онлайн-записи, которая упорядочит прибытие мигрантов на пункты пограничного пропуска для подачи заявлений на убежище.
В 2022 году численность нелегальных иммигрантов, пытавшихся въехать в США, достигла почти 2,4 миллиона человек против 450 тысяч двумя годами ранее.
После посещения Эль-Пасо Байден отправится в Мексику на саммит лидеров североамериканских государств, где также будет обсуждаться проблема миграции в регионе.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
Вчера, 22:50
NYP ужаснулась планам Байдена и обратилась к нему двумя словами
 
В миреДжо БайденКамала ХаррисСШАТехасНикарагуа
 
 
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