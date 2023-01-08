https://ria.ru/20230108/bayden-1843548289.html

Байден прибыл к южной границе США, чтобы оценить ситуацию с мигрантами

Байден прибыл к южной границе США, чтобы оценить ситуацию с мигрантами - РИА Новости, 08.01.2023

Байден прибыл к южной границе США, чтобы оценить ситуацию с мигрантами

Президент США Джо Байден впервые с начала правления приехал на южную границу страны, чтобы на месте оценить масштабы миграционного кризиса, передает... РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T23:40

2023-01-08T23:40

2023-01-08T23:40

в мире

джо байден

камала харрис

сша

техас

никарагуа

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ЭЛЬ-ПАСО (США), 8 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден впервые с начала правления приехал на южную границу страны, чтобы на месте оценить масштабы миграционного кризиса, передает корреспондент РИА Новости. Президентский авиалайнер приземлился в приграничном городе Эль-Пасо, где Байдена встречал губернатор штата Техас, республиканец Грег Эбботт, один из главных критиков миграционной политики нынешней демократической администрации. Именно через Эль-Пасо в США пытается проникнуть значительная часть нелегальных мигрантов, многие их которых оседают в палаточных лагерях в центре города. Эбботт перед приездом Байдена раскритиковал федеральные власти и городскую мэрию, которую также возглавляет демократ, за то, что те спешно убрали нелегалов с улиц. В аэропорту Байден побеседовал Эбботтом, однако содержание разговора журналисты не услышали. Вместе с президентом в Эль-Пасо прилетел министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас и вице-президент Камала Харрис, которой поручено заниматься миграционным кризисом. На прошлой неделе Байден объявил о намерении направить дополнительные силы на южную границу и распорядился расширить практику ускоренной депортации нелегальных мигрантов, но в то же время предложил на законных основаниях ежемесячно впускать в страну по 30 тысяч выходцев из Никарагуа, Кубы и Гаити. Еще одной новацией должна стать система предварительной онлайн-записи, которая упорядочит прибытие мигрантов на пункты пограничного пропуска для подачи заявлений на убежище. В 2022 году численность нелегальных иммигрантов, пытавшихся въехать в США, достигла почти 2,4 миллиона человек против 450 тысяч двумя годами ранее. После посещения Эль-Пасо Байден отправится в Мексику на саммит лидеров североамериканских государств, где также будет обсуждаться проблема миграции в регионе.

https://ria.ru/20221218/migranty-1839481767.html

https://ria.ru/20230108/bayden-1843541673.html

сша

техас

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в мире, джо байден, камала харрис, сша, техас, никарагуа