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СМИ: Apple нанимает сотрудников в Индии для первых флагманских магазинов - РИА Новости, 08.01.2023
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СМИ: Apple нанимает сотрудников в Индии для первых флагманских магазинов
СМИ: Apple нанимает сотрудников в Индии для первых флагманских магазинов - РИА Новости, 08.01.2023
СМИ: Apple нанимает сотрудников в Индии для первых флагманских магазинов
Американская корпорация Apple начала нанимать сотрудников в Индии, поскольку готовится открыть в стране первые флагманские магазины, сообщает издание Financial... РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T01:52
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экономика
технологии
индия
китай
apple
азия
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Американская корпорация Apple начала нанимать сотрудников в Индии, поскольку готовится открыть в стране первые флагманские магазины, сообщает издание Financial Times. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Apple ускорила планы по переносу части своего производства за пределы Китая и просит поставщиков активнее планировать сборку ее продуктов в других странах Азии, особенно в Индии и Вьетнаме, а также стремится снизить зависимость от тайваньских сборщиков во главе с компанией Foxconn Technology Group.
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экономика, технологии, индия, китай, apple, азия
Экономика, Технологии, Индия, Китай, Apple, Азия
01:52 08.01.2023 (обновлено: 01:56 08.01.2023)
 
СМИ: Apple нанимает сотрудников в Индии для первых флагманских магазинов

FT: Apple нанимает сотрудников в Индии, готовясь к открытию первых флагманских магазинов

© AP Photo / Ng Han Guan, FileЛоготип компании Apple
Логотип компании Apple - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
© AP Photo / Ng Han Guan, File
Логотип компании Apple. Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Американская корпорация Apple начала нанимать сотрудников в Индии, поскольку готовится открыть в стране первые флагманские магазины, сообщает издание Financial Times.
"Компания Apple начала нанимать сотрудников розничных магазинов в Индии и разместила планы по заполнению многих других вакансий, поскольку готовится открыть свои первые флагманские магазины на втором по величине рынке смартфонов в мире уже в этом квартале", - говорится в сообщении.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Apple ускорила планы по переносу части своего производства за пределы Китая и просит поставщиков активнее планировать сборку ее продуктов в других странах Азии, особенно в Индии и Вьетнаме, а также стремится снизить зависимость от тайваньских сборщиков во главе с компанией Foxconn Technology Group.
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