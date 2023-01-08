https://ria.ru/20230108/apple-1843435571.html

СМИ: Apple нанимает сотрудников в Индии для первых флагманских магазинов

СМИ: Apple нанимает сотрудников в Индии для первых флагманских магазинов - РИА Новости, 08.01.2023

СМИ: Apple нанимает сотрудников в Индии для первых флагманских магазинов

Американская корпорация Apple начала нанимать сотрудников в Индии, поскольку готовится открыть в стране первые флагманские магазины, сообщает издание Financial... РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T01:52

2023-01-08T01:52

2023-01-08T01:56

экономика

технологии

индия

китай

apple

азия

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Американская корпорация Apple начала нанимать сотрудников в Индии, поскольку готовится открыть в стране первые флагманские магазины, сообщает издание Financial Times. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Apple ускорила планы по переносу части своего производства за пределы Китая и просит поставщиков активнее планировать сборку ее продуктов в других странах Азии, особенно в Индии и Вьетнаме, а также стремится снизить зависимость от тайваньских сборщиков во главе с компанией Foxconn Technology Group.

https://ria.ru/20221226/iphone-1841308936.html

индия

китай

азия

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экономика, технологии, индия, китай, apple, азия