01:52 08.01.2023 (обновлено: 01:56 08.01.2023)
СМИ: Apple нанимает сотрудников в Индии для первых флагманских магазинов
FT: Apple нанимает сотрудников в Индии, готовясь к открытию первых флагманских магазинов
© AP Photo / Ng Han Guan, FileЛоготип компании Apple
© AP Photo / Ng Han Guan, File
Логотип компании Apple. Архивное фото
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Американская корпорация Apple начала нанимать сотрудников в Индии, поскольку готовится открыть в стране первые флагманские магазины, сообщает издание Financial Times.
"Компания Apple начала нанимать сотрудников розничных магазинов в Индии и разместила планы по заполнению многих других вакансий, поскольку готовится открыть свои первые флагманские магазины на втором по величине рынке смартфонов в мире уже в этом квартале", - говорится в сообщении.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Apple ускорила планы по переносу части своего производства за пределы Китая и просит поставщиков активнее планировать сборку ее продуктов в других странах Азии, особенно в Индии и Вьетнаме, а также стремится снизить зависимость от тайваньских сборщиков во главе с компанией Foxconn Technology Group.
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