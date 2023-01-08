https://ria.ru/20230108/aleksandrovka-1843490574.html

Украинские войска обстреляли Александровку

Украинские войска обстреляли Александровку - РИА Новости, 08.01.2023

Украинские войска обстреляли Александровку

Украинские войска обстреляли поселок Александровка на окраине Донецка из артиллерии натовского калибра, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T15:00

2023-01-08T15:00

2023-01-08T15:30

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 8 янв — РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Александровка на окраине Донецка из артиллерии натовского калибра, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.По информации ведомства, ВСУ открыли огонь в 14:00."Выпущено восемь снарядов калибра 155 миллиметров", — говорится в публикации.В штабе территориальной обороны ДНР добавили, что при этом ударе получил ранения мирный житель.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ Caesar. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, ВСУ применяют их прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса. Жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20230107/duel-1843397020.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

украина

донецк

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в мире, донецкая народная республика, сцкк, украина, нато, донецк