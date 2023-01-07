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Турецкая полиция задержала двух членов ИГ*, планировавших теракт в Стамбуле - РИА Новости, 07.01.2023
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Турецкая полиция задержала двух членов ИГ*, планировавших теракт в Стамбуле
Турецкая полиция задержала двух членов ИГ*, планировавших теракт в Стамбуле - РИА Новости, 07.01.2023
Турецкая полиция задержала двух членов ИГ*, планировавших теракт в Стамбуле
Турецкая полиция задержала двоих предполагаемых членов террористической группировки "Исламское государство"*, планировавших теракт в Стамбуле в новогоднюю ночь, РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T16:41
2023-01-07T17:00
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исламское государство
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СТАМБУЛ, 7 янв - РИА Новости. Турецкая полиция задержала двоих предполагаемых членов террористической группировки "Исламское государство"*, планировавших теракт в Стамбуле в новогоднюю ночь, сообщила газета Sabah."Двое подозреваемых - граждане Узбекистана и Таджикистана - пытались за несколько часов до наступления Нового года 31 декабря уехать от следивших за ними полицейских в стамбульском районе Башакшехир, но тем удалось прострелить колеса автомобиля", - пишет газета.Одного из задержанных, эксперта по взрывчатке, поместили под стражу, в отношении гражданина Узбекистана начата процедура депортации.Отмечается, что боевики получали инструкции от ИГ* в Афганистане и планировали "кровавый" теракт с использованием взрывчатки.*Запрещенная в России террористическая организация
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в мире, стамбул, турция, россия, исламское государство, узбекистан
В мире, Стамбул, Турция, Россия, Исламское государство, Узбекистан
16:41 07.01.2023 (обновлено: 17:00 07.01.2023)
 
Турецкая полиция задержала двух членов ИГ*, планировавших теракт в Стамбуле

В Турции задержали двух членов ИГ*, планировавших теракт в Стамбуле в новогоднюю ночь

© AP Photo / Burhan OzbiliciСотрудники полиции Турции
Сотрудники полиции Турции - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Сотрудники полиции Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 7 янв - РИА Новости. Турецкая полиция задержала двоих предполагаемых членов террористической группировки "Исламское государство"*, планировавших теракт в Стамбуле в новогоднюю ночь, сообщила газета Sabah.
"Двое подозреваемых - граждане Узбекистана и Таджикистана - пытались за несколько часов до наступления Нового года 31 декабря уехать от следивших за ними полицейских в стамбульском районе Башакшехир, но тем удалось прострелить колеса автомобиля", - пишет газета.
Одного из задержанных, эксперта по взрывчатке, поместили под стражу, в отношении гражданина Узбекистана начата процедура депортации.
Отмечается, что боевики получали инструкции от ИГ* в Афганистане и планировали "кровавый" теракт с использованием взрывчатки.
*Запрещенная в России террористическая организация
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В миреСтамбулТурцияРоссияИсламское государствоУзбекистан
 
 
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