https://ria.ru/20230107/zaderzhanie-1843396569.html
Турецкая полиция задержала двух членов ИГ*, планировавших теракт в Стамбуле
Турецкая полиция задержала двух членов ИГ*, планировавших теракт в Стамбуле - РИА Новости, 07.01.2023
Турецкая полиция задержала двух членов ИГ*, планировавших теракт в Стамбуле
Турецкая полиция задержала двоих предполагаемых членов террористической группировки "Исламское государство"*, планировавших теракт в Стамбуле в новогоднюю ночь, РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T16:41
2023-01-07T16:41
2023-01-07T17:00
в мире
стамбул
турция
россия
исламское государство
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1588046085_198:0:2915:1529_1920x0_80_0_0_e58ea254467193f6ac9c61163ff1dd4b.jpg
СТАМБУЛ, 7 янв - РИА Новости. Турецкая полиция задержала двоих предполагаемых членов террористической группировки "Исламское государство"*, планировавших теракт в Стамбуле в новогоднюю ночь, сообщила газета Sabah."Двое подозреваемых - граждане Узбекистана и Таджикистана - пытались за несколько часов до наступления Нового года 31 декабря уехать от следивших за ними полицейских в стамбульском районе Башакшехир, но тем удалось прострелить колеса автомобиля", - пишет газета.Одного из задержанных, эксперта по взрывчатке, поместили под стражу, в отношении гражданина Узбекистана начата процедура депортации.Отмечается, что боевики получали инструкции от ИГ* в Афганистане и планировали "кровавый" теракт с использованием взрывчатки.*Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20221230/ukraina-1842399119.html
стамбул
турция
россия
узбекистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1588046085_132:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_b73da13e265cc7e0f701120e5a555aea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, стамбул, турция, россия, исламское государство, узбекистан
В мире, Стамбул, Турция, Россия, Исламское государство, Узбекистан
16:41 07.01.2023 (обновлено: 17:00 07.01.2023)
Турецкая полиция задержала двух членов ИГ*, планировавших теракт в Стамбуле
В Турции задержали двух членов ИГ*, планировавших теракт в Стамбуле в новогоднюю ночь