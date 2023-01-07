https://ria.ru/20230107/zaderzhanie-1843396569.html

Турецкая полиция задержала двух членов ИГ*, планировавших теракт в Стамбуле

Турецкая полиция задержала двух членов ИГ*, планировавших теракт в Стамбуле - РИА Новости, 07.01.2023

Турецкая полиция задержала двух членов ИГ*, планировавших теракт в Стамбуле

Турецкая полиция задержала двоих предполагаемых членов террористической группировки "Исламское государство"*, планировавших теракт в Стамбуле в новогоднюю ночь, РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-07T16:41

2023-01-07T16:41

2023-01-07T17:00

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турция

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СТАМБУЛ, 7 янв - РИА Новости. Турецкая полиция задержала двоих предполагаемых членов террористической группировки "Исламское государство"*, планировавших теракт в Стамбуле в новогоднюю ночь, сообщила газета Sabah."Двое подозреваемых - граждане Узбекистана и Таджикистана - пытались за несколько часов до наступления Нового года 31 декабря уехать от следивших за ними полицейских в стамбульском районе Башакшехир, но тем удалось прострелить колеса автомобиля", - пишет газета.Одного из задержанных, эксперта по взрывчатке, поместили под стражу, в отношении гражданина Узбекистана начата процедура депортации.Отмечается, что боевики получали инструкции от ИГ* в Афганистане и планировали "кровавый" теракт с использованием взрывчатки.*Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20221230/ukraina-1842399119.html

стамбул

турция

россия

узбекистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, стамбул, турция, россия, исламское государство, узбекистан