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В подконтрольном Киеву Запорожье прогремели взрывы - РИА Новости, 07.01.2023
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В подконтрольном Киеву Запорожье прогремели взрывы
В подконтрольном Киеву Запорожье прогремели взрывы - РИА Новости, 07.01.2023
В подконтрольном Киеву Запорожье прогремели взрывы
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о взрывах в подконтрольном ВСУ Запорожье. РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T23:36
2023-01-07T23:55
специальная военная операция на украине
в мире
владимир рогов
запорожье
киев
запорожская область
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о взрывах в подконтрольном ВСУ Запорожье."В Запорожье громко! С 23:00 (совпадает с мск) в областном центре, временно оккупированном режимом (Владимира) Зеленского, слышны взрывы", - написал он в Telegram-канале. По словам Рогова, местные жители сообщили как минимум о четырез взрывах.Также звучала воздушная тревога.Позже он сообщил о второй волне прилетов по военным объектам и объектам инфрастуктуры.
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в мире, владимир рогов, запорожье, киев, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Рогов, Запорожье, Киев, Запорожская область
23:36 07.01.2023 (обновлено: 23:55 07.01.2023)
 
В подконтрольном Киеву Запорожье прогремели взрывы

Рогов: в подконтрольном Киеву Запорожье прогремели взрывы

© Fotolia / MarinaЗапорожье
Запорожье - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
© Fotolia / Marina
Запорожье. Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о взрывах в подконтрольном ВСУ Запорожье.
"В Запорожье громко! С 23:00 (совпадает с мск) в областном центре, временно оккупированном режимом (Владимира) Зеленского, слышны взрывы", - написал он в Telegram-канале.
По словам Рогова, местные жители сообщили как минимум о четырез взрывах.
Также звучала воздушная тревога.
Позже он сообщил о второй волне прилетов по военным объектам и объектам инфрастуктуры.
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