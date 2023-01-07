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В подконтрольном Киеву Запорожье прогремели взрывы

В подконтрольном Киеву Запорожье прогремели взрывы - РИА Новости, 07.01.2023

В подконтрольном Киеву Запорожье прогремели взрывы

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о взрывах в подконтрольном ВСУ Запорожье. РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-07T23:36

2023-01-07T23:36

2023-01-07T23:55

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о взрывах в подконтрольном ВСУ Запорожье."В Запорожье громко! С 23:00 (совпадает с мск) в областном центре, временно оккупированном режимом (Владимира) Зеленского, слышны взрывы", - написал он в Telegram-канале. По словам Рогова, местные жители сообщили как минимум о четырез взрывах.Также звучала воздушная тревога.Позже он сообщил о второй волне прилетов по военным объектам и объектам инфрастуктуры.

https://ria.ru/20230105/melitopol-1843097365.html

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в мире, владимир рогов, запорожье, киев, запорожская область