https://ria.ru/20230107/vzryvy-1843430511.html
В подконтрольном Киеву Запорожье прогремели взрывы
В подконтрольном Киеву Запорожье прогремели взрывы - РИА Новости, 07.01.2023
В подконтрольном Киеву Запорожье прогремели взрывы
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о взрывах в подконтрольном ВСУ Запорожье. РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T23:36
2023-01-07T23:36
2023-01-07T23:55
специальная военная операция на украине
в мире
владимир рогов
запорожье
киев
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/138721/51/1387215103_405:0:1596:670_1920x0_80_0_0_ab518cc5958d0058bfff5b17f7f8d060.jpg
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о взрывах в подконтрольном ВСУ Запорожье."В Запорожье громко! С 23:00 (совпадает с мск) в областном центре, временно оккупированном режимом (Владимира) Зеленского, слышны взрывы", - написал он в Telegram-канале. По словам Рогова, местные жители сообщили как минимум о четырез взрывах.Также звучала воздушная тревога.Позже он сообщил о второй волне прилетов по военным объектам и объектам инфрастуктуры.
https://ria.ru/20230105/melitopol-1843097365.html
запорожье
киев
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/138721/51/1387215103_554:0:1447:670_1920x0_80_0_0_e9ef06d0f1289b7333d55e873823b6d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир рогов, запорожье, киев, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Рогов, Запорожье, Киев, Запорожская область
23:36 07.01.2023 (обновлено: 23:55 07.01.2023)
В подконтрольном Киеву Запорожье прогремели взрывы
Рогов: в подконтрольном Киеву Запорожье прогремели взрывы