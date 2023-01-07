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Власти Венгрии намерены сделать страну региональной державой - РИА Новости, 07.01.2023
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Власти Венгрии намерены сделать страну региональной державой
Власти Венгрии намерены сделать страну региональной державой - РИА Новости, 07.01.2023
Власти Венгрии намерены сделать страну региональной державой
Венгрия в ближайшее десятилетие намерена догнать развитые страны и достичь статуса региональной державы в Центральной Европе, делая ставку на экономическое... РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T21:37
2023-01-07T21:37
цены на нефть
виктор орбан
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БУДАПЕШТ, 7 янв - РИА Новости. Венгрия в ближайшее десятилетие намерена догнать развитые страны и достичь статуса региональной державы в Центральной Европе, делая ставку на экономическое сотрудничество и посредничество в противовес тренду Запада на разъединение экономик, заявил советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан. "На сегодня ясно, что самая большая стратегическая задача, стоящая перед Венгрией в ближайшее десятилетие, состоит в том, чтобы выйти из круга среднеразвитых стран и догнать развитые государства, а в пределах Центральной Европы достичь статуса региональной средней державы", - написал Орбан в статье для издания Mandiner. В своей публикации Балаж Орбан отметил, что изложил основные тезисы закрытого выступления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, состоявшегося в конце декабря 2022 года. По словам Орбана, Венгрия должна поспешить с выполнением указанной задачи, поскольку иначе временное окно возможностей закроется и условия для того, чтобы "вырваться" из круга "среднеразвитых стран", исчезнут. Советник венгерского премьера подчеркнул, что Будапешт не заинтересован в установлении блоков наподобие холодной войны, к которым ведет политика Запада, а наоборот, стремится укреплять экономические и политические связи с соседями, чтобы стать своеобразным посредником между Востоком и Западом. Орбан отметил, что венгерская экономика способна "сочетать в себе преимущества и удачные элементы предыдущих моделей", такие как "усиление участия государства в развитии, создание налоговой системы для поощрения инвестиций и предпринимательства, значительный рост реальной заработной платы, наблюдаемый в последнее десятилетие, а также решающую роль секторов с высокой добавленной стоимостью". Он подчеркнул, что Венгрия поощряет не открытие в стране штаб-квартир иностранных компаний, а укрепление отечественных компаний, которые становятся доминирующими игроками на региональном уровне, таких как нефтегазовая компания MOL, банк ОТР или IT-компания 4iG. Особенно следует усилить военную, пищевую, фармацевтическую, автомобильную промышленность и инфокоммуникационный сектор, отметил Орбан. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт заинтересован в существовании независимой Украины, однако не намерен разрывать экономические связи с Россией и пытается спасти торговое сотрудничество с Москвой, чтобы экономики России и Евросоюза не разделились навсегда.
https://ria.ru/20221231/evroparlament-1842658937.html
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цены на нефть, виктор орбан, венгрия, будапешт, россия
Цены на нефть, Виктор Орбан, Венгрия, Будапешт, Россия
21:37 07.01.2023
 
Власти Венгрии намерены сделать страну региональной державой

Орбан: Венгрия намерена достичь статуса региональной державы в Центральной Европе

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкВид на район Буда в Будапеште
Вид на район Буда в Будапеште - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
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БУДАПЕШТ, 7 янв - РИА Новости. Венгрия в ближайшее десятилетие намерена догнать развитые страны и достичь статуса региональной державы в Центральной Европе, делая ставку на экономическое сотрудничество и посредничество в противовес тренду Запада на разъединение экономик, заявил советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан.
"На сегодня ясно, что самая большая стратегическая задача, стоящая перед Венгрией в ближайшее десятилетие, состоит в том, чтобы выйти из круга среднеразвитых стран и догнать развитые государства, а в пределах Центральной Европы достичь статуса региональной средней державы", - написал Орбан в статье для издания Mandiner. В своей публикации Балаж Орбан отметил, что изложил основные тезисы закрытого выступления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, состоявшегося в конце декабря 2022 года.
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По словам Орбана, Венгрия должна поспешить с выполнением указанной задачи, поскольку иначе временное окно возможностей закроется и условия для того, чтобы "вырваться" из круга "среднеразвитых стран", исчезнут.
Советник венгерского премьера подчеркнул, что Будапешт не заинтересован в установлении блоков наподобие холодной войны, к которым ведет политика Запада, а наоборот, стремится укреплять экономические и политические связи с соседями, чтобы стать своеобразным посредником между Востоком и Западом.
Орбан отметил, что венгерская экономика способна "сочетать в себе преимущества и удачные элементы предыдущих моделей", такие как "усиление участия государства в развитии, создание налоговой системы для поощрения инвестиций и предпринимательства, значительный рост реальной заработной платы, наблюдаемый в последнее десятилетие, а также решающую роль секторов с высокой добавленной стоимостью".
Он подчеркнул, что Венгрия поощряет не открытие в стране штаб-квартир иностранных компаний, а укрепление отечественных компаний, которые становятся доминирующими игроками на региональном уровне, таких как нефтегазовая компания MOL, банк ОТР или IT-компания 4iG. Особенно следует усилить военную, пищевую, фармацевтическую, автомобильную промышленность и инфокоммуникационный сектор, отметил Орбан.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт заинтересован в существовании независимой Украины, однако не намерен разрывать экономические связи с Россией и пытается спасти торговое сотрудничество с Москвой, чтобы экономики России и Евросоюза не разделились навсегда.
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