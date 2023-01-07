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Посольство Венесуэлы в США заявило о полном прекращении работы - РИА Новости, 07.01.2023
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Посольство Венесуэлы в США заявило о полном прекращении работы
Посольство Венесуэлы в США заявило о полном прекращении работы - РИА Новости, 07.01.2023
Посольство Венесуэлы в США заявило о полном прекращении работы
Посольство Венесуэлы в США объявило о полном прекращении своей работы с 5 января в связи с ликвидацией "временного правительства" Хуана Гуаидо, говорится в... РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T01:33
2023-01-07T01:33
венесуэла
сша
в мире
хуан гуаидо
николас мадуро
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ВАШИНГТОН, 7 янв – РИА Новости. Посольство Венесуэлы в США объявило о полном прекращении своей работы с 5 января в связи с ликвидацией "временного правительства" Хуана Гуаидо, говорится в заявлении дипмиссии, поступившем в пятницу в распоряжение РИА Новости. "Информируем венесуэльское сообщество в США и общественность в целом о том, что посольство Венесуэлы в США и все его должностные лица официально прекратили свою деятельность в четверг, 5 января 2023 года", - заявило посольство. По его сведениям, решение об этом было принято большинством депутатов Национальной ассамблеи Венесуэлы, избранных в 2015 году. "Мы глубоко сожалеем о том влиянии, которое это решение может оказать на наших венесуэльских сограждан в США", - добавили в дипмиссии. В 2019 году несколько дипломатических представительств Венесуэлы в США перешли под контроль представителей Гуаидо, которого тогда венесуэльский парламент провозгласил временным президентом страны. Официальный Каракас призывал Вашингтон прекратить "незаконную оккупацию дипмиссий". На этом фоне в здание посольства в США обосновались активисты, которые заявляли о своей цели "защитить дипмиссию" от сторонников оппозиции. После того, как американские власти поддержали Гуаидо, президент Венесуэлы Николас Мадуро в одностороннем порядке заявил о разрыве дипломатических отношений с США. Вашингтон, в свою очередь, отверг этот шаг, подчеркнув, что не признает правительство Мадуро, а значит, и его полномочия по разрыву дипотношений с другими странами. Оппозиция Венесуэлы 30 декабря в пятницу на повторном слушании окончательно проголосовала за ликвидацию "временного правительства" Хуана Гуаидо, в 2019 году незаконно провозгласившего себя главой государства. Лидеры оппозиции заявляли, что отставка временного правительства назрела, поскольку структура ослабла и не выполняет своих задач. В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Хуан Гуаидо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.
https://ria.ru/20221231/venesuela-1842576899.html
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венесуэла, сша, в мире, хуан гуаидо, николас мадуро
Венесуэла, США, В мире, Хуан Гуаидо, Николас Мадуро
01:33 07.01.2023
 
Посольство Венесуэлы в США заявило о полном прекращении работы

Посольство Венесуэлы в США заявило о полном прекращении работы с 5 января

© AFP 2022 / JUAN BARRETOФлаг Венесуэлы
Флаг Венесуэлы - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
© AFP 2022 / JUAN BARRETO
Флаг Венесуэлы. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 янв – РИА Новости. Посольство Венесуэлы в США объявило о полном прекращении своей работы с 5 января в связи с ликвидацией "временного правительства" Хуана Гуаидо, говорится в заявлении дипмиссии, поступившем в пятницу в распоряжение РИА Новости.
"Информируем венесуэльское сообщество в США и общественность в целом о том, что посольство Венесуэлы в США и все его должностные лица официально прекратили свою деятельность в четверг, 5 января 2023 года", - заявило посольство.
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
31 декабря 2022, 01:30
Оппозиция Венесуэлы проголосовала за ликвидацию "правительства" Гуаидо
По его сведениям, решение об этом было принято большинством депутатов Национальной ассамблеи Венесуэлы, избранных в 2015 году. "Мы глубоко сожалеем о том влиянии, которое это решение может оказать на наших венесуэльских сограждан в США", - добавили в дипмиссии.
В 2019 году несколько дипломатических представительств Венесуэлы в США перешли под контроль представителей Гуаидо, которого тогда венесуэльский парламент провозгласил временным президентом страны. Официальный Каракас призывал Вашингтон прекратить "незаконную оккупацию дипмиссий". На этом фоне в здание посольства в США обосновались активисты, которые заявляли о своей цели "защитить дипмиссию" от сторонников оппозиции.
После того, как американские власти поддержали Гуаидо, президент Венесуэлы Николас Мадуро в одностороннем порядке заявил о разрыве дипломатических отношений с США. Вашингтон, в свою очередь, отверг этот шаг, подчеркнув, что не признает правительство Мадуро, а значит, и его полномочия по разрыву дипотношений с другими странами.
Оппозиция Венесуэлы 30 декабря в пятницу на повторном слушании окончательно проголосовала за ликвидацию "временного правительства" Хуана Гуаидо, в 2019 году незаконно провозгласившего себя главой государства. Лидеры оппозиции заявляли, что отставка временного правительства назрела, поскольку структура ослабла и не выполняет своих задач.
В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Хуан Гуаидо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.
Президент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
30 декабря 2022, 13:56
Путин поздравил лидера Венесуэлы с праздниками
 
ВенесуэлаСШАВ миреХуан ГуаидоНиколас Мадуро
 
 
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