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Американский разведчик: у России есть серьезное преимущество перед Украиной - РИА Новости, 07.01.2023
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Американский разведчик: у России есть серьезное преимущество перед Украиной
Американский разведчик: у России есть серьезное преимущество перед Украиной - РИА Новости, 07.01.2023
Американский разведчик: у России есть серьезное преимущество перед Украиной
Время на стороне России: пока Киеву смогут доставить очередную партию обещанной военной техники, он уже начнет терпеть поражение, заявил офицер разведки... РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T16:39
2023-01-07T19:28
владимир путин
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
россия
украина
киев
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Время на стороне России: пока Киеву смогут доставить очередную партию обещанной военной техники, он уже начнет терпеть поражение, заявил офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."К несчастью для Украины и остальных (западных стран. — Прим. ред.), России не нужно ждать. &lt;...&gt; Москва будет готова к сражению до того, как хоть что-то из обещанного вооружения перейдет от фазы презентации в PowerPoint к внедрению на Украине", — сказал он.Риттер обратил внимание на сложный процесс передачи ВСУ натовской техники, которая при транспортировке может легко стать мишенью для российских Вооруженных сил."Сейчас все это оборудование находится на складе, так что прежде, чем оно попадет на Украину, его нужно вывезти оттуда, привести в рабочее состояние, затем отправить его, а потом обучить украинцев, как его использовать, и только тогда его можно будет применять. Оно не появится на поле боя раньше апреля, мая или июня", — заключил военный.Накануне Белый дом объявил, что планирует предоставить киевским властям боевые машины пехоты Bradley, а Германия — БМП Marder и дополнительную батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot. Посольство России в Берлине осудило это решение немецкого правительства, назвав его шагом к дальнейшей эскалации конфликта.Как не раз подчеркивал Владимир Путин, Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, но киевские власти сами себе это запретили. По словам президента, Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. При этом западные страны все чаще говорят о необходимости продолжения боевых действий, накачивают Украину оружием и готовят бойцов ВСУ на своей территории.В Кремле, со своей стороны, неоднократно заявляли, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт и не сулят Украине ничего хорошего, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230107/ukraina-1843389579.html
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владимир путин, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, украина, киев, вооруженные силы украины, в мире
Владимир Путин, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Россия, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, В мире
16:39 07.01.2023 (обновлено: 19:28 07.01.2023)
 
Американский разведчик: у России есть серьезное преимущество перед Украиной

Экс-разведчик США Риттер: Украина проиграет быстрее, чем ей поставят обещанное оружие

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкРабота самоходной артиллерийской установки "Гвоздика" 2С1 ВС России на Херсонском направлении
Работа самоходной артиллерийской установки Гвоздика 2С1 ВС России на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа самоходной артиллерийской установки "Гвоздика" 2С1 ВС России на Херсонском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Время на стороне России: пока Киеву смогут доставить очередную партию обещанной военной техники, он уже начнет терпеть поражение, заявил офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"К несчастью для Украины и остальных (западных стран. — Прим. ред.), России не нужно ждать. <...> Москва будет готова к сражению до того, как хоть что-то из обещанного вооружения перейдет от фазы презентации в PowerPoint к внедрению на Украине", — сказал он.
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Посол Украины в Британии заявил о "непостижимых потерях" ВСУ в живой силе
Риттер обратил внимание на сложный процесс передачи ВСУ натовской техники, которая при транспортировке может легко стать мишенью для российских Вооруженных сил.
"Сейчас все это оборудование находится на складе, так что прежде, чем оно попадет на Украину, его нужно вывезти оттуда, привести в рабочее состояние, затем отправить его, а потом обучить украинцев, как его использовать, и только тогда его можно будет применять. Оно не появится на поле боя раньше апреля, мая или июня", — заключил военный.
Накануне Белый дом объявил, что планирует предоставить киевским властям боевые машины пехоты Bradley, а Германия — БМП Marder и дополнительную батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot. Посольство России в Берлине осудило это решение немецкого правительства, назвав его шагом к дальнейшей эскалации конфликта.
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Как не раз подчеркивал Владимир Путин, Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, но киевские власти сами себе это запретили. По словам президента, Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. При этом западные страны все чаще говорят о необходимости продолжения боевых действий, накачивают Украину оружием и готовят бойцов ВСУ на своей территории.
В Кремле, со своей стороны, неоднократно заявляли, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт и не сулят Украине ничего хорошего, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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