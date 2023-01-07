https://ria.ru/20230107/ukraina-1843389579.html

Посол Украины в Британии заявил о "непостижимых потерях" ВСУ в живой силе

Посол Украины в Британии заявил о "непостижимых потерях" ВСУ в живой силе - РИА Новости, 07.01.2023

Посол Украины в Британии заявил о "непостижимых потерях" ВСУ в живой силе

Украинские власти не афишируют потери, но они огромны и непостижимы, заявил посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко в интервью Newsweek. РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-07T15:53

2023-01-07T15:53

2023-01-07T16:11

в мире

вадим пристайко

украина

лондон

россия

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Украинские власти не афишируют потери, но они огромны и непостижимы, заявил посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко в интервью Newsweek. "Мы теряем людей направо и налево. Мы не афишируем, сколько из пропавших — военные или гражданские, но вы можете себе представить, что цифры огромны, неудобоваримы", — сказал он. Посол добавил, что боевые действия на Украине дали Западу уникальный шанс. "В мире не так много наций, которые позволили бы себе пожертвовать столькими жизнями, территориями и десятилетиями развития ради победы над заклятым врагом", — подчеркнул Пристайко. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230107/italiya-1843359089.html

https://ria.ru/20230107/pushkov-1843371259.html

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в мире, вадим пристайко, украина, лондон, россия