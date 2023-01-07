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В Крыму атаки беспилотников связали с желанием Киева испортить праздники - РИА Новости, 07.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230107/ukraina-1843374548.html
В Крыму атаки беспилотников связали с желанием Киева испортить праздники
В Крыму атаки беспилотников связали с желанием Киева испортить праздники - РИА Новости, 07.01.2023
В Крыму атаки беспилотников связали с желанием Киева испортить праздники
Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал одной из причин атак украинских беспилотников в последние дни желание Киева "изгадить, заляпать кровью"... РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T14:20
2023-01-07T14:20
специальная военная операция на украине
в мире
владимир константинов
михаил развожаев
севастополь
киев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал одной из причин атак украинских беспилотников в последние дни желание Киева "изгадить, заляпать кровью" праздники.Украинские войска с начала года несколько раз атаковали Крым беспилотниками. Все они были сбиты. О последнем подобном происшествии рано утром в субботу сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, отметив, что силы ПВО сбили беспилотник над Северным молом. "Враг периодически проверяет нашу оборону на прочность. И потому мы в любой момент должны соблюдать максимальную бдительность и готовность к отражению вражеских атак. Ну и, кроме того, давно замечено, что украинская сторона особо возбуждается на наши праздники, особенно православные. Для неё очень важно их изгадить, заляпать кровью", - сказал РИА Новости Константинов. По его словам, атаки украинских беспилотников как нельзя более красноречиво свидетельствует о том, "с кем мы имеем дело, против каких сил воюем".
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в мире, владимир константинов, михаил развожаев, севастополь, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Константинов, Михаил Развожаев, Севастополь, Киев
14:20 07.01.2023
 
В Крыму атаки беспилотников связали с желанием Киева испортить праздники

Константинов связал атаки беспилотников на Крым с желанием Киева заляпать праздники кровью

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал одной из причин атак украинских беспилотников в последние дни желание Киева "изгадить, заляпать кровью" праздники.
Украинские войска с начала года несколько раз атаковали Крым беспилотниками. Все они были сбиты. О последнем подобном происшествии рано утром в субботу сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, отметив, что силы ПВО сбили беспилотник над Северным молом.
"Враг периодически проверяет нашу оборону на прочность. И потому мы в любой момент должны соблюдать максимальную бдительность и готовность к отражению вражеских атак. Ну и, кроме того, давно замечено, что украинская сторона особо возбуждается на наши праздники, особенно православные. Для неё очень важно их изгадить, заляпать кровью", - сказал РИА Новости Константинов.
По его словам, атаки украинских беспилотников как нельзя более красноречиво свидетельствует о том, "с кем мы имеем дело, против каких сил воюем".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир КонстантиновМихаил РазвожаевСевастопольКиев
 
 
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