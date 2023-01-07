https://ria.ru/20230107/ukraina-1843374548.html

В Крыму атаки беспилотников связали с желанием Киева испортить праздники

В Крыму атаки беспилотников связали с желанием Киева испортить праздники - РИА Новости, 07.01.2023

В Крыму атаки беспилотников связали с желанием Киева испортить праздники

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал одной из причин атак украинских беспилотников в последние дни желание Киева "изгадить, заляпать кровью"... РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-07T14:20

2023-01-07T14:20

2023-01-07T14:20

специальная военная операция на украине

в мире

владимир константинов

михаил развожаев

севастополь

киев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал одной из причин атак украинских беспилотников в последние дни желание Киева "изгадить, заляпать кровью" праздники.Украинские войска с начала года несколько раз атаковали Крым беспилотниками. Все они были сбиты. О последнем подобном происшествии рано утром в субботу сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, отметив, что силы ПВО сбили беспилотник над Северным молом. "Враг периодически проверяет нашу оборону на прочность. И потому мы в любой момент должны соблюдать максимальную бдительность и готовность к отражению вражеских атак. Ну и, кроме того, давно замечено, что украинская сторона особо возбуждается на наши праздники, особенно православные. Для неё очень важно их изгадить, заляпать кровью", - сказал РИА Новости Константинов. По его словам, атаки украинских беспилотников как нельзя более красноречиво свидетельствует о том, "с кем мы имеем дело, против каких сил воюем".

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в мире, владимир константинов, михаил развожаев, севастополь, киев