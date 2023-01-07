https://ria.ru/20230107/ukraina-1843365727.html

Патриарх Кирилл рассказал, что нужно для сохранения православия на Украине

Патриарх Кирилл рассказал, что нужно для сохранения православия на Украине - РИА Новости, 07.01.2023

Патриарх Кирилл рассказал, что нужно для сохранения православия на Украине

Ради сохранения православия на Украине в нынешних условиях в этой стране приходится идти на жертвы, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-07T12:50

2023-01-07T12:50

2023-01-07T12:50

религия

рождество христово

украина

европа

патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

ситуация вокруг упц

украинская православная церковь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/07/1843340055_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_996c1ead60d8a7353b15d006ca19b943.jpg

МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Ради сохранения православия на Украине в нынешних условиях в этой стране приходится идти на жертвы, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. "Православие (на Украине – ред.) сохранится. Но для того чтобы сохранить православие, нужно в этих условиях идти на жертвы. И это не добровольные жертвоприношения, а это просто реакция православных людей на вызов, который перед ними стоит… Будут украинцы мириться со сменой полов, будут мириться со всем этим нравственным релятивизмом, который стал частью культуры и политики западного мира? Если они согласны принять все это, они теряют свою идентичность, свою подлинность, перестают быть святой землей. Что же тогда подвиг святых угодников? Киево-Печерская лавра, Почаевская лавра, вся эта монашеская традиция? На самом деле речь идет, несомненно, о борьбе с Православной церковью, которая всегда являлась и, дай Бог, чтобы и в будущем оставалась великой нравственной и духовной силой украинского народа", – сказал патриарх в интервью телеканалу "Россия 1". Те, кто сохраняет веру, благочестие и верность канонической Церкви, уже встали на путь исповедничества, потому что в центре Европы сейчас развязаны гонения на Церковь под лозунгами демократии и свободы, считает патриарх. Он отметил, что верит в силу духа православного украинского народа, который крепок в своей вере, мужественен и очень эмоционален. "Дай Бог, чтобы все эти самые лучшие качества украинского народа помогли стране украинской преодолеть тот глубокий духовный кризис, в котором страна оказалась. Это не только политический, но и духовный кризис. И все эти призывы демократизировать, вестернизировать страну, конечно, кружат голову тем, кто связывает эти призывы с улучшением материальной жизни людей. Вот живут на Западе богатые хорошо, и если мы по этому пути пойдем, то и мы будем жить хорошо. Но ведь на этом же пути, как мы знаем, стоит вопрос смены полов, критического отношения к религии и многое, что сегодня сопровождает дехристианизацию западного общества", – добавил он.

https://ria.ru/20230107/narod-1843363409.html

https://ria.ru/20230107/kirill-1843327083.html

украина

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

рождество христово, украина, европа, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, ситуация вокруг упц, украинская православная церковь, православие