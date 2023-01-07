https://ria.ru/20230107/ukraina-1843365727.html
Патриарх Кирилл рассказал, что нужно для сохранения православия на Украине
Патриарх Кирилл рассказал, что нужно для сохранения православия на Украине - РИА Новости, 07.01.2023
Патриарх Кирилл рассказал, что нужно для сохранения православия на Украине
Ради сохранения православия на Украине в нынешних условиях в этой стране приходится идти на жертвы, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T12:50
2023-01-07T12:50
2023-01-07T12:50
религия
рождество христово
украина
европа
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
ситуация вокруг упц
украинская православная церковь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/07/1843340055_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_996c1ead60d8a7353b15d006ca19b943.jpg
МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Ради сохранения православия на Украине в нынешних условиях в этой стране приходится идти на жертвы, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. "Православие (на Украине – ред.) сохранится. Но для того чтобы сохранить православие, нужно в этих условиях идти на жертвы. И это не добровольные жертвоприношения, а это просто реакция православных людей на вызов, который перед ними стоит… Будут украинцы мириться со сменой полов, будут мириться со всем этим нравственным релятивизмом, который стал частью культуры и политики западного мира? Если они согласны принять все это, они теряют свою идентичность, свою подлинность, перестают быть святой землей. Что же тогда подвиг святых угодников? Киево-Печерская лавра, Почаевская лавра, вся эта монашеская традиция? На самом деле речь идет, несомненно, о борьбе с Православной церковью, которая всегда являлась и, дай Бог, чтобы и в будущем оставалась великой нравственной и духовной силой украинского народа", – сказал патриарх в интервью телеканалу "Россия 1". Те, кто сохраняет веру, благочестие и верность канонической Церкви, уже встали на путь исповедничества, потому что в центре Европы сейчас развязаны гонения на Церковь под лозунгами демократии и свободы, считает патриарх. Он отметил, что верит в силу духа православного украинского народа, который крепок в своей вере, мужественен и очень эмоционален. "Дай Бог, чтобы все эти самые лучшие качества украинского народа помогли стране украинской преодолеть тот глубокий духовный кризис, в котором страна оказалась. Это не только политический, но и духовный кризис. И все эти призывы демократизировать, вестернизировать страну, конечно, кружат голову тем, кто связывает эти призывы с улучшением материальной жизни людей. Вот живут на Западе богатые хорошо, и если мы по этому пути пойдем, то и мы будем жить хорошо. Но ведь на этом же пути, как мы знаем, стоит вопрос смены полов, критического отношения к религии и многое, что сегодня сопровождает дехристианизацию западного общества", – добавил он.
https://ria.ru/20230107/narod-1843363409.html
https://ria.ru/20230107/kirill-1843327083.html
украина
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/07/1843340055_338:0:3069:2048_1920x0_80_0_0_a04a0c60eba95f1fd8073272cdeed7a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рождество христово, украина, европа, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, ситуация вокруг упц, украинская православная церковь, православие
Религия, Рождество Христово, Украина, Европа, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ, Украинская православная церковь, Православие
Патриарх Кирилл рассказал, что нужно для сохранения православия на Украине
Патриарх Кирилл: ради сохранения православия на Украине приходится идти на жертвы
МОСКВА, 7 янв – РИА Новости.
Ради сохранения православия на Украине в нынешних условиях в этой стране приходится идти на жертвы, заявил
патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
"Православие (на Украине – ред.) сохранится. Но для того чтобы сохранить православие, нужно в этих условиях идти на жертвы. И это не добровольные жертвоприношения, а это просто реакция православных людей на вызов, который перед ними стоит… Будут украинцы мириться со сменой полов, будут мириться со всем этим нравственным релятивизмом, который стал частью культуры и политики западного мира? Если они согласны принять все это, они теряют свою идентичность, свою подлинность, перестают быть святой землей. Что же тогда подвиг святых угодников? Киево-Печерская лавра, Почаевская лавра, вся эта монашеская традиция? На самом деле речь идет, несомненно, о борьбе с Православной церковью, которая всегда являлась и, дай Бог, чтобы и в будущем оставалась великой нравственной и духовной силой украинского народа", – сказал патриарх в интервью телеканалу "Россия 1".
Те, кто сохраняет веру, благочестие и верность канонической Церкви, уже встали на путь исповедничества, потому что в центре Европы сейчас развязаны гонения на Церковь под лозунгами демократии и свободы, считает патриарх. Он отметил, что верит в силу духа православного украинского народа, который крепок в своей вере, мужественен и очень эмоционален.
"Дай Бог, чтобы все эти самые лучшие качества украинского народа помогли стране украинской преодолеть тот глубокий духовный кризис, в котором страна оказалась. Это не только политический, но и духовный кризис. И все эти призывы демократизировать, вестернизировать страну, конечно, кружат голову тем, кто связывает эти призывы с улучшением материальной жизни людей. Вот живут на Западе богатые хорошо, и если мы по этому пути пойдем, то и мы будем жить хорошо. Но ведь на этом же пути, как мы знаем, стоит вопрос смены полов, критического отношения к религии и многое, что сегодня сопровождает дехристианизацию западного общества", – добавил он.