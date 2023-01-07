https://ria.ru/20230107/ukraina-1843352736.html

В ГД отреагировали на слова Резникова о роли НАТО в конфликте на Украине

В ГД отреагировали на слова Резникова о роли НАТО в конфликте на Украине - РИА Новости, 07.01.2023

В ГД отреагировали на слова Резникова о роли НАТО в конфликте на Украине

Своими словами о том, что украинские солдаты выполняют миссию НАТО, министр обороны Украины Алексей Резников признал, что в противостоянии с Россией "НАТО воюет РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-07T11:08

2023-01-07T11:08

2023-01-07T11:08

специальная военная операция на украине

в мире

украина

нато

алексей чепа

госдума рф

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Своими словами о том, что украинские солдаты выполняют миссию НАТО, министр обороны Украины Алексей Резников признал, что в противостоянии с Россией "НАТО воюет Украиной", заявил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа. Ранее Резников в интервью телеканалу "1+1" заявил, что "мы выполняем миссию НАТО". По его словам, Запад не проливает свою кровь, "поэтому от них требуется поставлять оружие". Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230107/ukraina-1843349692.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, нато, алексей чепа, госдума рф