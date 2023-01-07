https://ria.ru/20230107/ukraina-1843352736.html
В ГД отреагировали на слова Резникова о роли НАТО в конфликте на Украине
В ГД отреагировали на слова Резникова о роли НАТО в конфликте на Украине - РИА Новости, 07.01.2023
В ГД отреагировали на слова Резникова о роли НАТО в конфликте на Украине
Своими словами о том, что украинские солдаты выполняют миссию НАТО, министр обороны Украины Алексей Резников признал, что в противостоянии с Россией "НАТО воюет РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T11:08
2023-01-07T11:08
2023-01-07T11:08
специальная военная операция на украине
в мире
украина
нато
алексей чепа
госдума рф
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Своими словами о том, что украинские солдаты выполняют миссию НАТО, министр обороны Украины Алексей Резников признал, что в противостоянии с Россией "НАТО воюет Украиной", заявил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа. Ранее Резников в интервью телеканалу "1+1" заявил, что "мы выполняем миссию НАТО". По его словам, Запад не проливает свою кровь, "поэтому от них требуется поставлять оружие". Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230107/ukraina-1843349692.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, нато, алексей чепа, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, НАТО, Алексей Чепа, Госдума РФ
В ГД отреагировали на слова Резникова о роли НАТО в конфликте на Украине
Депутат Госдумы Чепа: министр обороны Украины признал, что украинской армией воюет НАТО
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Своими словами о том, что украинские солдаты выполняют миссию НАТО, министр обороны Украины Алексей Резников признал, что в противостоянии с Россией "НАТО воюет Украиной", заявил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа.
Ранее Резников в интервью телеканалу "1+1" заявил, что "мы выполняем миссию НАТО". По его словам, Запад не проливает свою кровь, "поэтому от них требуется поставлять оружие".
"Де-факто он признал то, что есть на самом деле. НАТО воюет Украиной, при этом украинский народ находится в заблуждении. Это противостояние готовилось Западом во главе с США давно. СВО была вынужденной мерой для защиты людей на восточных территориях", - сообщил Чепа.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.