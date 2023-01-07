https://ria.ru/20230107/ukraina-1843330857.html

В Польше рассказали, как Украина "вонзила нож в спину" Венгрии

В Польше рассказали, как Украина "вонзила нож в спину" Венгрии - РИА Новости, 07.01.2023

В Польше рассказали, как Украина "вонзила нож в спину" Венгрии

Украина проводит крайне недружественную политику в отношении Венгрии, бывшей когда-то для нее дружественным государством, пишет Myśl Polska. РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-07T06:44

2023-01-07T06:44

2023-01-07T06:44

верховная рада украины

евросоюз

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в мире

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Украина проводит крайне недружественную политику в отношении Венгрии, бывшей когда-то для нее дружественным государством, пишет Myśl Polska.Обозреватель издания Питер Фехер напомнил, что Венгрия оказалась в числе первых стран, признавших независимость Украины в 1991 году и проводивших дружественную политику в отношении Киева. Однако после Оранжевой революции 2004 года, по словам автора, на Украину вернулись фашисты, поддержавшие немецкую армию во время Второй мировой войны, и их потомки. Из-за этого внешняя политика Киева становилась все более беспокойной, и те самые нацисты "с тихой американской помощью" в итоге пришли к власти.Напряженность в отношениях Киева и Будапешта возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года и должен был вводиться в действие поэтапно до конца 2020 года.

https://ria.ru/20191122/1561439083.html

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верховная рада украины, евросоюз, украина, венгрия, киев, петер сийярто, в мире, справки