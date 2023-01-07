В Польше рассказали, как Украина "вонзила нож в спину" Венгрии
Myśl Polska: Украина вонзила нож в спину Венгрии, приняв закон об образовании
© AP Photo / Felipe DanaПлощадь Независимости в Киеве, Украина
© AP Photo / Felipe Dana
Площадь Независимости в Киеве, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Украина проводит крайне недружественную политику в отношении Венгрии, бывшей когда-то для нее дружественным государством, пишет Myśl Polska.
Обозреватель издания Питер Фехер напомнил, что Венгрия оказалась в числе первых стран, признавших независимость Украины в 1991 году и проводивших дружественную политику в отношении Киева.
Однако после Оранжевой революции 2004 года, по словам автора, на Украину вернулись фашисты, поддержавшие немецкую армию во время Второй мировой войны, и их потомки. Из-за этого внешняя политика Киева становилась все более беспокойной, и те самые нацисты "с тихой американской помощью" в итоге пришли к власти.
"Результата не пришлось долго ждать, так как уже в 2017 году был готов новый украинский закон об образовании, который явно был призван "вытолкнуть" венгерский язык из Закарпатья. Когда Зеленский пришел к власти, он пообещал изменить закон, но новое законодательство поставило венгров в еще более невыгодное положение. В ответ на антивенгерские настроения министр иностранных дел и торговли Петер Сийярто заявил в 2017 году: "Украина нанесла Венгрии удар ножом в спину", — заключил журналист.
Напряженность в отношениях Киева и Будапешта возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года и должен был вводиться в действие поэтапно до конца 2020 года.
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