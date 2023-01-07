https://ria.ru/20230107/ukraina-1843322018.html

США передадут Украине четыре тысячи авиационных ракет

США передадут Украине четыре тысячи авиационных ракет - РИА Новости, 07.01.2023

США передадут Украине четыре тысячи авиационных ракет

Соединенные Штаты передают Киеву в рамках нового пакета военной помощи 4000 неуправляемых авиационных ракет Zuni класса "воздух-земля" для использования ее... РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-07T00:42

2023-01-07T00:42

2023-01-07T00:42

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

киев

нато

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

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ВАШИНГТОН, 7 янв – РИА Новости. Соединенные Штаты передают Киеву в рамках нового пакета военной помощи 4000 неуправляемых авиационных ракет Zuni класса "воздух-земля" для использования ее военно-воздушными силами, заявила на брифинге заместительница помощника американского министра обороны Лаура Купер. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230106/paladin-1843320633.html

россия

украина

киев

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в мире, россия, украина, киев, нато, дмитрий песков (спецпредставитель президента)