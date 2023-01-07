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США передадут Украине четыре тысячи авиационных ракет - РИА Новости, 07.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230107/ukraina-1843322018.html
США передадут Украине четыре тысячи авиационных ракет
США передадут Украине четыре тысячи авиационных ракет - РИА Новости, 07.01.2023
США передадут Украине четыре тысячи авиационных ракет
Соединенные Штаты передают Киеву в рамках нового пакета военной помощи 4000 неуправляемых авиационных ракет Zuni класса "воздух-земля" для использования ее... РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T00:42
2023-01-07T00:42
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
киев
нато
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
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ВАШИНГТОН, 7 янв – РИА Новости. Соединенные Штаты передают Киеву в рамках нового пакета военной помощи 4000 неуправляемых авиационных ракет Zuni класса "воздух-земля" для использования ее военно-воздушными силами, заявила на брифинге заместительница помощника американского министра обороны Лаура Купер. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230106/paladin-1843320633.html
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в мире, россия, украина, киев, нато, дмитрий песков (спецпредставитель президента)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Киев, НАТО, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента)
00:42 07.01.2023
 
США передадут Украине четыре тысячи авиационных ракет

США передадут Украине четыре тысячи неуправляемых авиационных ракет Zuni

© Tech. Sgt. Roidan CarlsonЗапуск крылатой ракеты AGM-86B с борта самолета B-52H
Запуск крылатой ракеты AGM-86B с борта самолета B-52H
© Tech. Sgt. Roidan Carlson
Запуск крылатой ракеты AGM-86B с борта самолета B-52H . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 янв – РИА Новости. Соединенные Штаты передают Киеву в рамках нового пакета военной помощи 4000 неуправляемых авиационных ракет Zuni класса "воздух-земля" для использования ее военно-воздушными силами, заявила на брифинге заместительница помощника американского министра обороны Лаура Купер.
"Мы также выделяем 4000 авиационных ракет Zuni, и они могут устанавливаться и на вертолеты. Это ракеты "воздух-земля" - ближнего радиуса действия", - сказала Купер.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Самоходные 155-миллиметровые гаубицы Вооруженных сил США Paladin M109A6 - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
Вчера, 23:59Специальная военная операция на Украине
США впервые передадут Украине гаубицы Paladin
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКиевНАТОДмитрий Песков (спецпредставитель президента)
 
 
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