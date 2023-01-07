https://ria.ru/20230107/ugroza-1843407240.html

В Японии из-за угроз взрыва самолета отменили 63 авиарейса

В Японии из-за угроз взрыва самолета отменили 63 авиарейса - РИА Новости, 08.01.2023

В Японии из-за угроз взрыва самолета отменили 63 авиарейса

После вынужденной посадки самолета лоукостера Jetstar в аэропорту Тюбу в Японии из-за угроз о подложенной бомбе в стране отменили 63 авиарейса, еще четыре рейса РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-07T18:24

2023-01-07T18:24

2023-01-08T05:28

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ТОКИО, 7 янв – РИА Новости. После вынужденной посадки самолета лоукостера Jetstar в аэропорту Тюбу в Японии из-за угроз о подложенной бомбе в стране отменили 63 авиарейса, еще четыре рейса были вынуждены поменять пункт назначения, сообщила служба новостей телекомпании Nippon Television Network. Утром в субботу самолет авиакомпании Jetstar направлялся из аэропорта Нарита около Токио в Фукуоку на юге страны. После этого в аэропорт Нарита поступил звонок из Германии и мужской голос на английском языке назвал номер рейса, предупредив, что в багажное отделение заложена пластиковая бомба. В результате самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Тюбу в префектуре Айти. Всего на борту находились 136 пассажиров и шесть членов экипажа. При эвакуации пять человек получили царапины и ушибы. Полиция проверила судно и багажный отсек, но никаких взрывчатых веществ обнаружено не было. Из-за вынужденной посадки взлетно-посадочная полоса была закрыта на 4,5 часа.

https://ria.ru/20230106/samolet-1843297730.html

https://ria.ru/20230105/magadan-1843107070.html

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в мире, япония, токио, фукуока (город), новости - туризм