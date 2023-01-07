https://ria.ru/20230107/uaz-1843410995.html

В Крыму пройдут тестовые испытания электромобиля на базе УАЗ "буханки"

В Крыму пройдут тестовые испытания электромобиля на базе УАЗ "буханки" - РИА Новости, 07.01.2023

В Крыму пройдут тестовые испытания электромобиля на базе УАЗ "буханки"

В Крыму создается экспериментальный электромобиль, внедорожник на базе УАЗ-452 "буханка", он начнет ходовые испытания весной 2023 года и, согласно планам, будет РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-07T18:55

2023-01-07T18:55

2023-01-07T19:06

экономика

технологии

россия

ульяновский автомобильный завод (уаз)

россети

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости. В Крыму создается экспериментальный электромобиль, внедорожник на базе УАЗ-452 "буханка", он начнет ходовые испытания весной 2023 года и, согласно планам, будет стоить порядка 2 миллионов рублей в случае субсидии минпромторга, сообщил РИА Новости глава ассоциации развития электромобильного транспорта "Рустрансэлектро", директор компании "Эльтавр" Михаил Демурия. "Пришла идея – почему бы не взять серийно выпускаемый автомобиль для создания электромобиля. Так получилось, что я лично познакомился с генеральным директором УАЗа, ему понравился наш автомобиль "Эльтавр" и он предложил сделать электрический УАЗ. Завод участвует в качестве технического консультанта, автомобиль за свой счет создаем мы. Почему "буханка"? Машина универсальна, популярна и распространена в России, где во многих регионах снег и бездорожье", - сказал Демурия. В экспериментальной модели останется штатная трансмиссия и раздаточная коробка передач, после подбора редукции за счет обмотки электродвигателя планируется установить свой понижающий редуктор, который будет соединен с карданным валом или полуосью, рассказал Демурия. В машине будет установлены электродвигатель для гидроусилителя руля, вакуумный насос для тормозов машины. Созданный электродвигатель при существующем инверторе развивает мощность 104 л.с., стартовый крутящий момент составил 320 Н*м, отметил Демурия. Масса машины вырастет на 40 килограммов, что компенсируется отсутствием топлива в баке. Новый электродвигатель разместится вместо штатного двигателя внутреннего сгорания (ДВС), внушительная тяговая батарея длиной 1,7 метра - в салоне под сиденьями. Емкость батареи на сегодняшний день составит 39 квт/ч, что, по предварительным оценкам, будет достаточно для проезда в теплое время года до 300 километров. В свободное пространство машины после удаления ДВС возможна установка топливного генератора для подзарядки батареи в качестве опции, добавил он. Созданию тяговой батареи для новой машины способствует выигранный грант в федеральном фонде развития и инноваций, работы идут полным ходом. По словам собеседника агентства, у фирмы есть компетенция создания электродвигателей из серийных общепромышленных двигателей. Стоит задача максимально локализовать проект в РФ. На данный момент в создаваемой батарее используются импортные ячейки, но ее управление полностью российское. По словам Демурия, ячейки для новой батареи УАЗа необходимой электрической плотности планируется создавать в сотрудничестве с Липецким заводом. "У "буханки" два моста, достаточно тяжелая трансмиссия. Когда мы победим трансмиссию, мы сможем продавать комплект (оборудования) для более легких моделей. Уже запущена процедура сертификации, и планируем в Крыму производить весь набор компонентов и отправлять на автозаводы российских производителей – всем, кому это может быть интересно. В планах весной этого года начать испытания, думаю, в феврале-марте начнем кататься – от холодного до жаркого периода, в степях и горах Крыма, протестировать в разных режимах", - сказал Демурия. Создатели машины в случае успеха планируют заинтересовать электромобилем-"буханкой" бизнес, в том числе крупные компании, такие как "Россети", для замены автопарка, используемого в условиях бездорожья. Что касается стоимости, то, предварительно, машина может продаваться за 3 миллиона рублей, а с учетом возможной субсидии Минпромторга - 2 миллиона рублей, добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20221226/moskvich-1841484419.html

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экономика, технологии, россия, ульяновский автомобильный завод (уаз), россети, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)