https://ria.ru/20230107/trevoga-1843404139.html
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 07.01.2023
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога вновь звучит в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской областях Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской области,... РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T17:45
2023-01-07T17:45
2023-01-07T17:49
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Воздушная тревога вновь звучит в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской областях Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно этим данным, тревога объявлена в 16.36 (17.36 мск).Ранее в субботу тревога в указанных областях уже была объявлена, однако спустя полчаса ее отменили. В течение дня это уже третья воздушная тревога на территории Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20230106/trevoga-1843262752.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, запорожская область, кировоградская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Запорожская область, Кировоградская область
17:45 07.01.2023 (обновлено: 17:49 07.01.2023)
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской областях