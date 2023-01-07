https://ria.ru/20230107/tanki-1843401325.html

Польша отказалась поставлять танки Leopard на Украину

Польша отказалась поставлять танки Leopard на Украину - РИА Новости, 07.01.2023

Польша отказалась поставлять танки Leopard на Украину

Польша не отдаст Украине танки Leopard, заявил журналистам премьер-министр Матеуш Моравецкий. РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-07T17:20

2023-01-07T17:20

2023-01-07T18:35

специальная военная операция на украине

в мире

матеуш моравецкий

украина

польша

россия

т-72 "урал"

leopard 2

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ВАРШАВА, 7 янв — РИА Новости. Польша не отдаст Украине танки Leopard, заявил журналистам премьер-министр Матеуш Моравецкий. Так он прокомментировал публикацию в газете Wall Street Journal, которая написала со ссылкой на высокопоставленного польского дипломата, что Варшава решила поделиться с Киевом немецкими боевыми машинами. Весной Польша отправила на Украину несколько сотен советских танков Т-72, а взамен закупила 250 американских Abrams и тысячу южнокорейских К2. Кроме того, в Войске польском имеются 126 Leopard 2A4 и 105 Leopard 2A5. Киевский режим настаивает на том, чтобы Германия предоставила ему танки Leopard 2, но, как заявлял канцлер Олаф Шольц, немецкие власти не будут предпринимать никаких подобных шагов без согласования с союзниками по НАТО. Тем не менее Украина вскоре получит западные БМП — в новый пакет американской помощи вошли 50 БМП Bradley, Берлин направит Киеву батальон БМП Marder, а Франция — бронеавтомобили AMX-10RC, которые называют колесными танками.Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221218/general-1839480669.html

украина

польша

россия

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2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, матеуш моравецкий, украина, польша, россия, т-72 "урал", leopard 2