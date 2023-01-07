17:20 07.01.2023 (обновлено: 18:35 07.01.2023)
Польша отказалась поставлять танки Leopard на Украину
Премьер Польши Моравецкий: страна не планирует поставлять на Украину танки Leopard
Танк Leopard 2A5 армии Польши во время учений. Архивное фото
ВАРШАВА, 7 янв — РИА Новости. Польша не отдаст Украине танки Leopard, заявил журналистам премьер-министр Матеуш Моравецкий.
Так он прокомментировал публикацию в газете Wall Street Journal, которая написала со ссылкой на высокопоставленного польского дипломата, что Варшава решила поделиться с Киевом немецкими боевыми машинами.
"Мы сами наши очередные танки пока не намерены передавать. Сами, как Польша, без широкой коалиции, мы не собираемся передавать", — сказал Моравецкий.
Весной Польша отправила на Украину несколько сотен советских танков Т-72, а взамен закупила 250 американских Abrams и тысячу южнокорейских К2. Кроме того, в Войске польском имеются 126 Leopard 2A4 и 105 Leopard 2A5.
Киевский режим настаивает на том, чтобы Германия предоставила ему танки Leopard 2, но, как заявлял канцлер Олаф Шольц, немецкие власти не будут предпринимать никаких подобных шагов без согласования с союзниками по НАТО. Тем не менее Украина вскоре получит западные БМП — в новый пакет американской помощи вошли 50 БМП Bradley, Берлин направит Киеву батальон БМП Marder, а Франция — бронеавтомобили AMX-10RC, которые называют колесными танками.
Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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