https://ria.ru/20230107/strelba-1843329658.html

В США шестилетний мальчик выстрелил в учительницу

В США шестилетний мальчик выстрелил в учительницу - РИА Новости, 07.01.2023

В США шестилетний мальчик выстрелил в учительницу

В США задержали шестилетнего мальчика, устроившего стрельбу в начальной школе и ранившего учительницу, передает CNN со ссылкой на начальника полиции Стива Дрю. РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-07T05:18

2023-01-07T05:18

2023-01-07T05:18

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. В США задержали шестилетнего мальчика, устроившего стрельбу в начальной школе и ранившего учительницу, передает CNN со ссылкой на начальника полиции Стива Дрю.Полицейский добавил, что "это не был случайный выстрел". Он также отметил, что между учителем и школьником произошла ссора.“Мы проведем расследование, есть вопросы, которые мы захотим задать и выяснить. Я хочу знать, откуда взялось это огнестрельное оружие, какова была ситуация”, — отметил Дрю.По словам полицейского, учительница находится в критическом состоянии, "ее травмы считаются опасными для жизни".Ранее американские аналитики сообщили, что с начала 2023 года в инцидентах с огнестрельным оружием в США погибли более 130 человек.

https://ria.ru/20221124/strelba-1833820318.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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