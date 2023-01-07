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В США шестилетний мальчик выстрелил в учительницу - РИА Новости, 07.01.2023
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В США шестилетний мальчик выстрелил в учительницу
В США шестилетний мальчик выстрелил в учительницу - РИА Новости, 07.01.2023
В США шестилетний мальчик выстрелил в учительницу
В США задержали шестилетнего мальчика, устроившего стрельбу в начальной школе и ранившего учительницу, передает CNN со ссылкой на начальника полиции Стива Дрю. РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T05:18
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. В США задержали шестилетнего мальчика, устроившего стрельбу в начальной школе и ранившего учительницу, передает CNN со ссылкой на начальника полиции Стива Дрю.Полицейский добавил, что "это не был случайный выстрел". Он также отметил, что между учителем и школьником произошла ссора.“Мы проведем расследование, есть вопросы, которые мы захотим задать и выяснить. Я хочу знать, откуда взялось это огнестрельное оружие, какова была ситуация”, — отметил Дрю.По словам полицейского, учительница находится в критическом состоянии, "ее травмы считаются опасными для жизни".Ранее американские аналитики сообщили, что с начала 2023 года в инцидентах с огнестрельным оружием в США погибли более 130 человек.
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США, В мире
05:18 07.01.2023
 
В США шестилетний мальчик выстрелил в учительницу

В США задержали шестилетнего мальчика, выстрелившего в учительницу начальной школы

© AP Photo / Susan WalshСотрудники полиции, США
Сотрудники полиции, США - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Сотрудники полиции, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. В США задержали шестилетнего мальчика, устроившего стрельбу в начальной школе и ранившего учительницу, передает CNN со ссылкой на начальника полиции Стива Дрю.

"Это шестилетний школьник. Сейчас он находится под стражей", — сказал Дрю.

Полицейский добавил, что "это не был случайный выстрел". Он также отметил, что между учителем и школьником произошла ссора.
“Мы проведем расследование, есть вопросы, которые мы захотим задать и выяснить. Я хочу знать, откуда взялось это огнестрельное оружие, какова была ситуация”, — отметил Дрю.
По словам полицейского, учительница находится в критическом состоянии, "ее травмы считаются опасными для жизни".
Ранее американские аналитики сообщили, что с начала 2023 года в инцидентах с огнестрельным оружием в США погибли более 130 человек.
Американский полицейский на парковке рядом со школой - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
24 ноября 2022, 05:46
СМИ: в США в результате стрельбы у школы ранены не менее четырех человек
 
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