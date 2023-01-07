https://ria.ru/20230107/strelba-1843329658.html
В США шестилетний мальчик выстрелил в учительницу
В США шестилетний мальчик выстрелил в учительницу - РИА Новости, 07.01.2023
В США шестилетний мальчик выстрелил в учительницу
В США задержали шестилетнего мальчика, устроившего стрельбу в начальной школе и ранившего учительницу, передает CNN со ссылкой на начальника полиции Стива Дрю. РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T05:18
2023-01-07T05:18
2023-01-07T05:18
сша
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. В США задержали шестилетнего мальчика, устроившего стрельбу в начальной школе и ранившего учительницу, передает CNN со ссылкой на начальника полиции Стива Дрю.Полицейский добавил, что "это не был случайный выстрел". Он также отметил, что между учителем и школьником произошла ссора.“Мы проведем расследование, есть вопросы, которые мы захотим задать и выяснить. Я хочу знать, откуда взялось это огнестрельное оружие, какова была ситуация”, — отметил Дрю.По словам полицейского, учительница находится в критическом состоянии, "ее травмы считаются опасными для жизни".Ранее американские аналитики сообщили, что с начала 2023 года в инцидентах с огнестрельным оружием в США погибли более 130 человек.
https://ria.ru/20221124/strelba-1833820318.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, в мире
В США шестилетний мальчик выстрелил в учительницу
В США задержали шестилетнего мальчика, выстрелившего в учительницу начальной школы
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости.
В США задержали шестилетнего мальчика, устроившего стрельбу в начальной школе и ранившего учительницу, передает CNN
со ссылкой на начальника полиции Стива Дрю.
"Это шестилетний школьник. Сейчас он находится под стражей", — сказал Дрю.
Полицейский добавил, что "это не был случайный выстрел". Он также отметил, что между учителем и школьником произошла ссора.
“Мы проведем расследование, есть вопросы, которые мы захотим задать и выяснить. Я хочу знать, откуда взялось это огнестрельное оружие, какова была ситуация”, — отметил Дрю.
По словам полицейского, учительница находится в критическом состоянии, "ее травмы считаются опасными для жизни".
Ранее американские аналитики сообщили, что с начала 2023 года в инцидентах с огнестрельным оружием в США погибли более 130 человек.