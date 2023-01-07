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Минфин США предостерег банки от слишком жесткого соблюдения санкций
Минфин США предостерег банки от слишком жесткого соблюдения санкций - РИА Новости, 07.01.2023
Минфин США предостерег банки от слишком жесткого соблюдения санкций
Министерство финансов США рекомендовало банкам не предпринимать слишком жестких шагов по соблюдению санкций, пишет Bloomberg. РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T16:17
2023-01-07T16:17
2023-01-07T19:55
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Министерство финансов США рекомендовало банкам не предпринимать слишком жестких шагов по соблюдению санкций, пишет Bloomberg.Издание ссылается на заявление заместителя главы ведомства Брайана Нельсона, который отметил, что некоторые американские финансовые организации из опасения нарушить санкционные предписания проявляют "чрезмерную осторожность" и отказывают клиентам в обслуживании.Как полагает Bloomberg, такая политика Минфина говорит о системных проблемах с самим институтом санкций."Зачастую санкции вводили слишком быстро и без особой ясности, не сопровождая разъяснительными материалами. Из-за этого банки под угрозой крупных штрафов стали проявлять чрезмерную осторожность к каждому, кто может рассматриваться как потенциальный объект санкционного риска", — говорится в публикации.После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию в самих США и Европе. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, москва, европа, сша, министерство финансов сша, санкции в отношении россии
Цены на нефть, Москва, Европа, США, Министерство финансов США, Санкции в отношении России
16:17 07.01.2023 (обновлено: 19:55 07.01.2023)
Минфин США предостерег банки от слишком жесткого соблюдения санкций
Замминистра финансов США Нельсон предостерег банки от чрезмерного соблюдения санкций
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости.
Министерство финансов США рекомендовало банкам не предпринимать слишком жестких шагов по соблюдению санкций, пишет Bloomberg
.
Издание ссылается на заявление заместителя главы ведомства Брайана Нельсона, который отметил, что некоторые американские финансовые организации из опасения нарушить санкционные предписания проявляют "чрезмерную осторожность" и отказывают клиентам в обслуживании.
"Когда финансовые учреждения занимаются снижением рисков — без разбора отключают целые категории клиентов от финансовой инфраструктуры, — обычные американцы могут быть вынуждены обратиться к нерегулируемой и потенциально опасной финансовой деятельности", — пояснил замминистра.
Как полагает Bloomberg, такая политика Минфина говорит о системных проблемах с самим институтом санкций.
"Зачастую санкции вводили слишком быстро и без особой ясности, не сопровождая разъяснительными материалами. Из-за этого банки под угрозой крупных штрафов стали проявлять чрезмерную осторожность к каждому, кто может рассматриваться как потенциальный объект санкционного риска", — говорится в публикации.
После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию в самих США и Европе. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.