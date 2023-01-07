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Американская журналистка задала неудобный вопрос властям США

Американская журналистка задала неудобный вопрос властям США - РИА Новости, 07.01.2023

Американская журналистка задала неудобный вопрос властям США

США следует объяснить, зачем на территории Украины находятся несколько десятков американских биолабораторий, заявила американский журналист Эмералд Робинсон в... РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-07T07:32

2023-01-07T07:32

2023-01-07T07:32

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владимир путин

сша

в мире

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. США следует объяснить, зачем на территории Украины находятся несколько десятков американских биолабораторий, заявила американский журналист Эмералд Робинсон в своем Twitter-аккаунте. "Зачем правительство США спровоцировало конфликт с Россией, построив 46 биолабораторий на Украине? Зачем вообще Пентагону 46 лабораторий на украинской территории?" — написала Робинсон.Ранее начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявлял, что на территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона. По его словам, все для продолжения военно-биологической программы США вывезли с Украины после начала российской специальной военной операции.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса от киевских националистов. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20221207/biolaboratorii-1836910604.html

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министерство обороны сша, войска рхбз, россия, украина, игорь кириллов, владимир путин, сша, в мире