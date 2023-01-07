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США отклоняют предложения по восполнению нефтяных резервов, пишут СМИ - РИА Новости, 07.01.2023
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США отклоняют предложения по восполнению нефтяных резервов, пишут СМИ
США отклоняют предложения по восполнению нефтяных резервов, пишут СМИ - РИА Новости, 07.01.2023
США отклоняют предложения по восполнению нефтяных резервов, пишут СМИ
Власти США отказываются от предложений по приобретению нефти для восполнения стратегического резерва страны из-за слишком высокой цены или несоответствия... РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T04:58
2023-01-07T07:36
экономика
цены на нефть
джо байден
сша
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Власти США отказываются от предложений по приобретению нефти для восполнения стратегического резерва страны из-за слишком высокой цены или несоответствия требуемым спецификациям, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Отмечается, что министерство энергетики США уже отклонило несколько предложений о возможном приобретении нефти в феврале. Предполагается, что министерство отложит закупку. В октябре министерство энергетики США выставило на продажу 15 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва и получило от президента Джо Байдена указание готовиться к новым значительным высвобождениям зимой для стабилизации топливных цен. Мера последовала за решением ОПЕК+ сократить нефтедобычу на два миллиона баррелей в сутки, несмотря на давление со стороны Вашингтона. В декабре сообщалось, что Штаты намерены закупить три миллиона баррелей нефти для пополнения запасов в стратегическом резерве страны.
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экономика, цены на нефть, джо байден, сша, опек
Экономика, Цены на нефть, Джо Байден, США, ОПЕК
04:58 07.01.2023 (обновлено: 07:36 07.01.2023)
 
США отклоняют предложения по восполнению нефтяных резервов, пишут СМИ

Bloomberg: США отклоняют предложения по восполнению нефтяных резервов из-за высокой цены

© AP Photo / Matthew BrownДобыча нефти в США
Добыча нефти в США - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
© AP Photo / Matthew Brown
Добыча нефти в США. Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Власти США отказываются от предложений по приобретению нефти для восполнения стратегического резерва страны из-за слишком высокой цены или несоответствия требуемым спецификациям, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Отмечается, что министерство энергетики США уже отклонило несколько предложений о возможном приобретении нефти в феврале. Предполагается, что министерство отложит закупку.

"Министерство энергетики будет выбирать только предложения, которые соответствуют требуемым спецификациям по нефти и по цене, которая является выгодным предложением для налогоплательщиков... после рассмотрения первоначального представления министерство энергетики не будет отбирать кандидатов на февральский период", — заявили в ведомстве.

В октябре министерство энергетики США выставило на продажу 15 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва и получило от президента Джо Байдена указание готовиться к новым значительным высвобождениям зимой для стабилизации топливных цен. Мера последовала за решением ОПЕК+ сократить нефтедобычу на два миллиона баррелей в сутки, несмотря на давление со стороны Вашингтона.
В декабре сообщалось, что Штаты намерены закупить три миллиона баррелей нефти для пополнения запасов в стратегическом резерве страны.
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ЭкономикаЦены на нефтьДжо БайденСШАОПЕК
 
 
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