04:58 07.01.2023 (обновлено: 07:36 07.01.2023)
США отклоняют предложения по восполнению нефтяных резервов, пишут СМИ
Bloomberg: США отклоняют предложения по восполнению нефтяных резервов из-за высокой цены
© AP Photo / Matthew BrownДобыча нефти в США
© AP Photo / Matthew Brown
Добыча нефти в США. Архивное фото
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Власти США отказываются от предложений по приобретению нефти для восполнения стратегического резерва страны из-за слишком высокой цены или несоответствия требуемым спецификациям, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Отмечается, что министерство энергетики США уже отклонило несколько предложений о возможном приобретении нефти в феврале. Предполагается, что министерство отложит закупку.
"Министерство энергетики будет выбирать только предложения, которые соответствуют требуемым спецификациям по нефти и по цене, которая является выгодным предложением для налогоплательщиков... после рассмотрения первоначального представления министерство энергетики не будет отбирать кандидатов на февральский период", — заявили в ведомстве.
В октябре министерство энергетики США выставило на продажу 15 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва и получило от президента Джо Байдена указание готовиться к новым значительным высвобождениям зимой для стабилизации топливных цен. Мера последовала за решением ОПЕК+ сократить нефтедобычу на два миллиона баррелей в сутки, несмотря на давление со стороны Вашингтона.
В декабре сообщалось, что Штаты намерены закупить три миллиона баррелей нефти для пополнения запасов в стратегическом резерве страны.