https://ria.ru/20230107/ssha-1843329088.html

США отклоняют предложения по восполнению нефтяных резервов, пишут СМИ

США отклоняют предложения по восполнению нефтяных резервов, пишут СМИ - РИА Новости, 07.01.2023

США отклоняют предложения по восполнению нефтяных резервов, пишут СМИ

Власти США отказываются от предложений по приобретению нефти для восполнения стратегического резерва страны из-за слишком высокой цены или несоответствия... РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-07T04:58

2023-01-07T04:58

2023-01-07T07:36

экономика

цены на нефть

джо байден

сша

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Власти США отказываются от предложений по приобретению нефти для восполнения стратегического резерва страны из-за слишком высокой цены или несоответствия требуемым спецификациям, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Отмечается, что министерство энергетики США уже отклонило несколько предложений о возможном приобретении нефти в феврале. Предполагается, что министерство отложит закупку. В октябре министерство энергетики США выставило на продажу 15 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва и получило от президента Джо Байдена указание готовиться к новым значительным высвобождениям зимой для стабилизации топливных цен. Мера последовала за решением ОПЕК+ сократить нефтедобычу на два миллиона баррелей в сутки, несмотря на давление со стороны Вашингтона. В декабре сообщалось, что Штаты намерены закупить три миллиона баррелей нефти для пополнения запасов в стратегическом резерве страны.

https://ria.ru/20230106/neft-1843234036.html

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экономика, цены на нефть, джо байден, сша, опек