https://ria.ru/20230107/spiker-1843335989.html

Палата представителей США избрала Кевина Маккарти новым спикером

Палата представителей США избрала Кевина Маккарти новым спикером - РИА Новости, 07.01.2023

Палата представителей США избрала Кевина Маккарти новым спикером

Палата представителей конгресса США с 15-й попытки избрала республиканца Кевина Маккарти новым спикером, следует из итогов голосования. РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-07T08:33

2023-01-07T08:33

2023-01-07T12:05

в мире

сша

кевин маккарти

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ВАШИНГТОН, 7 янв — РИА Новости. Палата представителей конгресса США с 15-й попытки избрала республиканца Кевина Маккарти новым спикером, следует из итогов голосования.Трансляцию из конгресса вели все ведущие американские телеканалы. В результате Маккарти получил 216 голосов, его основной соперник — демократ Хаким Джефрис — 211. Еще шесть конгрессменов предпочли не голосовать ни за кого, из-за чего число голосов, нужных Маккарти для избрания, сократилось с 218 до 216.Пост спикера палаты представителей считается третьим по значимости в США. Без этого назначения работа нижней палаты несколько дней оставалась парализованной, поскольку конгрессмены не могут принести присягу и перейти к законотворческому процессу.Маккарти и УкраинаЕще в преддверии ноябрьских промежуточных выборов в конгресс Маккарти предупреждал, что в случае победы республиканцы поставят вопрос о прекращении выделения Украине неограниченной помощи. Он высказывался против "открытых чеков" для Киева и призывал соотносить эти траты с экономической ситуацией в США.Как пишут СМИ, избрание Маккарти на пост спикера может повлечь за собой урезание бюджета Пентагона на 75 миллиардов долларов. Это стало частью сделки, которая позволила ему получить необходимое число голосов конгрессменов. Уже после избрания Маккарти заявил, что намерен остановить расточительные расходы Белого дома и рост американского госдолга.По итогам промежуточных выборов республиканцы получили большинство в палате представителей: там теперь заседают 222 республиканца и 212 демократов. Но в сенате, который может заблокировать инициативы или расследования, представленные в нижней палате, демократы не только сохранили, но и расширили большинство до 51 против 49.Длительное голосованиеНынешнее затянувшееся голосование — 15-й случай в истории США, когда конгрессмены не смогли выбрать спикера с первого раза. В последний раз такое случилось сто лет назад, в 1923 году, а до этого — только в XIX веке, незадолго до Гражданской войны. За все время только четыре раза понадобилось больше 12 раундов голосования.Рекорд по числу попыток избрать спикера относится к 1855 году. Тогда для разрешения вопроса потребовалось два месяца, 133 раунда и изменение в правилах. В итоге победил кандидат, получивший простое большинство голосов, поскольку ни за одного не проголосовало больше половины членов палаты. Следующая отметка — 22 раунда, по итогам стольких попыток избрали спикера в 1819 году.

https://ria.ru/20230104/spiker-1843092928.html

https://ria.ru/20221229/bayden-1842353350.html

https://ria.ru/20230104/vybory-1843095739.html

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сша, кевин маккарти