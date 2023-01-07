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Кадыров: около 300 омоновцев из Чечни отправились в зону спецоперации

Кадыров: около 300 омоновцев из Чечни отправились в зону спецоперации - РИА Новости, 07.01.2023

Кадыров: около 300 омоновцев из Чечни отправились в зону спецоперации

Около 300 бойцов ОМОНа "Ахмат-1" управления Росгвардии по Чечне отправились в зону специальной военной операции на Украине, сообщил глава региона Рамзан Кадыров РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-07T23:21

2023-01-07T23:21

2023-01-07T23:55

специальная военная операция на украине

владимир путин

рамзан кадыров

россия

украина

грозный

омон россии

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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ГРОЗНЫЙ, 7 янв — РИА Новости. Около 300 бойцов ОМОНа "Ахмат-1" управления Росгвардии по Чечне отправились в зону специальной военной операции на Украине, сообщил глава региона Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. "Сегодня на подмогу к своим братьям на линии фронта из международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова выдвинулись порядка 300 бойцов ОМОНа "Ахмат-1" управления Росгвардии по ЧР", — отметил Кадыров.По его словам, бойцы испытывают "желание искоренить сатанизм".Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Как подчеркнул президент Владимир Путин, ее задача заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам главы государства, конечная цель спецоперации — освобождение Донбасса и создание условий, обеспечивающих гарантии безопасности России.

россия

украина

грозный

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владимир путин, рамзан кадыров, россия, украина, грозный, омон россии, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)