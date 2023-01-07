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Кадыров: около 300 омоновцев из Чечни отправились в зону спецоперации
Кадыров: около 300 омоновцев из Чечни отправились в зону спецоперации - РИА Новости, 07.01.2023
Кадыров: около 300 омоновцев из Чечни отправились в зону спецоперации
Около 300 бойцов ОМОНа "Ахмат-1" управления Росгвардии по Чечне отправились в зону специальной военной операции на Украине, сообщил глава региона Рамзан Кадыров РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T23:21
2023-01-07T23:21
2023-01-07T23:55
специальная военная операция на украине
владимир путин
рамзан кадыров
россия
украина
грозный
омон россии
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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ГРОЗНЫЙ, 7 янв — РИА Новости. Около 300 бойцов ОМОНа "Ахмат-1" управления Росгвардии по Чечне отправились в зону специальной военной операции на Украине, сообщил глава региона Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. "Сегодня на подмогу к своим братьям на линии фронта из международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова выдвинулись порядка 300 бойцов ОМОНа "Ахмат-1" управления Росгвардии по ЧР", — отметил Кадыров.По его словам, бойцы испытывают "желание искоренить сатанизм".Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Как подчеркнул президент Владимир Путин, ее задача заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам главы государства, конечная цель спецоперации — освобождение Донбасса и создание условий, обеспечивающих гарантии безопасности России.
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владимир путин, рамзан кадыров, россия, украина, грозный, омон россии, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Рамзан Кадыров, Россия, Украина, Грозный, ОМОН России, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
23:21 07.01.2023 (обновлено: 23:55 07.01.2023)
Кадыров: около 300 омоновцев из Чечни отправились в зону спецоперации
Кадыров: около 300 омоновцев из Чечни отправились в зону спецоперации на Украине