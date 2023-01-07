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Кадыров: около 300 омоновцев из Чечни отправились в зону спецоперации - РИА Новости, 07.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230107/spetsoperatsiya-1843429480.html
Кадыров: около 300 омоновцев из Чечни отправились в зону спецоперации
Кадыров: около 300 омоновцев из Чечни отправились в зону спецоперации - РИА Новости, 07.01.2023
Кадыров: около 300 омоновцев из Чечни отправились в зону спецоперации
Около 300 бойцов ОМОНа "Ахмат-1" управления Росгвардии по Чечне отправились в зону специальной военной операции на Украине, сообщил глава региона Рамзан Кадыров РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T23:21
2023-01-07T23:55
специальная военная операция на украине
владимир путин
рамзан кадыров
россия
украина
грозный
омон россии
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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ГРОЗНЫЙ, 7 янв — РИА Новости. Около 300 бойцов ОМОНа "Ахмат-1" управления Росгвардии по Чечне отправились в зону специальной военной операции на Украине, сообщил глава региона Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. "Сегодня на подмогу к своим братьям на линии фронта из международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова выдвинулись порядка 300 бойцов ОМОНа "Ахмат-1" управления Росгвардии по ЧР", — отметил Кадыров.По его словам, бойцы испытывают "желание искоренить сатанизм".Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Как подчеркнул президент Владимир Путин, ее задача заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам главы государства, конечная цель спецоперации — освобождение Донбасса и создание условий, обеспечивающих гарантии безопасности России.
россия
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владимир путин, рамзан кадыров, россия, украина, грозный, омон россии, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Рамзан Кадыров, Россия, Украина, Грозный, ОМОН России, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
23:21 07.01.2023 (обновлено: 23:55 07.01.2023)
 
Кадыров: около 300 омоновцев из Чечни отправились в зону спецоперации

Кадыров: около 300 омоновцев из Чечни отправились в зону спецоперации на Украине

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в медиабанк
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 7 янв — РИА Новости. Около 300 бойцов ОМОНа "Ахмат-1" управления Росгвардии по Чечне отправились в зону специальной военной операции на Украине, сообщил глава региона Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
"Сегодня на подмогу к своим братьям на линии фронта из международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова выдвинулись порядка 300 бойцов ОМОНа "Ахмат-1" управления Росгвардии по ЧР", — отметил Кадыров.
По его словам, бойцы испытывают "желание искоренить сатанизм".
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Как подчеркнул президент Владимир Путин, ее задача заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам главы государства, конечная цель спецоперации — освобождение Донбасса и создание условий, обеспечивающих гарантии безопасности России.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:13Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 07.01.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРамзан КадыровРоссияУкраинаГрозныйОМОН РоссииФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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