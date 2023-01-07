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Спецоперация, 7 января: посол Украины в Лондоне рассказал о потерях ВСУ - РИА Новости, 07.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230107/spetsoperatsiya-1843423736.html
Спецоперация, 7 января: посол Украины в Лондоне рассказал о потерях ВСУ
Спецоперация, 7 января: посол Украины в Лондоне рассказал о потерях ВСУ - РИА Новости, 07.01.2023
Спецоперация, 7 января: посол Украины в Лондоне рассказал о потерях ВСУ
Украинские войска в субботу продолжали артиллерийские обстрелы, несмотря на режим прекращения огня, ВС РФ его соблюдали, сообщили в российском Минобороны. По... РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T21:29
2023-01-07T21:29
специальная военная операция на украине
в мире
вадим пристайко
владимир зеленский
евгений петросян
украина
лондон
киев
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Украинские войска в субботу продолжали артиллерийские обстрелы, несмотря на режим прекращения огня, ВС РФ его соблюдали, сообщили в российском Минобороны. По жилым кварталам Донецка, несмотря на объявленный режим прекращения огня, выпущено 60 снарядов, украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко заявил, что Украина теряет людей "направо и налево". Перемирие на РождествоВойска Украины продолжали в субботу артиллерийские обстрелы, несмотря на режим прекращения огня, сообщили в Минобороны РФ. Так, по жилым кварталам Донецка было выпущено 60 снарядов. Российские войска режим прекращения огня соблюдали, подчеркнули в российском военном ведомстве. Ход операцииВС РФ на Донецком направлении сорвали попытку украинских военных атаковать российские позиции в районе Красногоровки и Георгиевки в ДНР, потери противника в результате ответного огня составили до 50 человек убитыми и ранеными, сообщили в Минобороны России. Бойцы 488-го мотострелкового полка западной группировки войск ВС РФ огнём советской гаубицы "Мста-Б" накануне перемирия уничтожили опорный пункт противника на сватовском направлении в Донбассе, соответствующие кадры есть в распоряжении РИА Новости. Украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко заявил, что Украина теряет людей "направо и налево", цифры "огромны". "Мы на войне уже почти год. Мы теряем людей направо и налево. Мы не афишируем, сколько из пропавших - военные или гражданские, но вы можете себе представить, что цифры огромны, неудобоваримы", - сказал Пристайко изданию Newsweek. Новые российские регионыВозгорание произошло после взрыва на магистральном газопроводе в городе Лутугино, около 11 тысяч абонентов остались без газа, сообщила компания "Луганскгаз". Согласно сообщению компании в Telegram-канале, в субботу вечером в городе "произошел взрыв на магистральном газопроводе с дальнейшим возгоранием". Позднее возгорание было ликвидировано. Ситуация на УкраинеВладимир Зеленский своим указом приостановил гражданство 13 священников канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщило в субботу украинское издание "Lb.ua". Кроме того, Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о санкциях в отношении 119 российских деятелей, в том числе артистов Евгения Петросяна, Михаила Галустяна, Дмитрия Билана, Филиппа Киркорова. Также санкции введены в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян и генерального директора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева. Международная обстановкаНовая военная помощь Запада Украине, в том числе обещание предоставления бронемашин, говорит о том, что Запад поддерживает наступательную тактику Киева, подготовку "еще к одному кровавому году" и нежелание прийти к мирным переговорам в скором будущем, написала газета New York Times со ссылкой на аналитиков. "(Решение о предоставлении военной помощи) проясняет поддержку Западом Украины в вопросе потенциального наступления в предстоящие месяцы... и сигнализирует Москве, что мы не на пути к мирным переговорам в скором будущем", - заявил немецкий эксперт в области внешней политики Ульрих Спек. Заседание Совбеза ООН по Украине состоится 13 января, следует из программы мероприятий Совбеза на следующую неделю.
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в мире, вадим пристайко, владимир зеленский, евгений петросян, украина, лондон, киев, луганскгаз, совет национальной безопасности и обороны украины, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вадим Пристайко, Владимир Зеленский, Евгений Петросян, Украина, Лондон, Киев, Луганскгаз, Совет национальной безопасности и обороны Украины, ООН
21:29 07.01.2023
 
Спецоперация, 7 января: посол Украины в Лондоне рассказал о потерях ВСУ

Посол Украины в Лондоне Пристайко заявил о больших потерях украинской армии

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащий минометного расчета Вооруженных сил РФ участвует в боевых действиях на Запорожском направлении специальной военной операции
Военнослужащий минометного расчета Вооруженных сил РФ участвует в боевых действиях на Запорожском направлении специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий минометного расчета Вооруженных сил РФ участвует в боевых действиях на Запорожском направлении специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Украинские войска в субботу продолжали артиллерийские обстрелы, несмотря на режим прекращения огня, ВС РФ его соблюдали, сообщили в российском Минобороны. По жилым кварталам Донецка, несмотря на объявленный режим прекращения огня, выпущено 60 снарядов, украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко заявил, что Украина теряет людей "направо и налево".

Перемирие на Рождество

Войска Украины продолжали в субботу артиллерийские обстрелы, несмотря на режим прекращения огня, сообщили в Минобороны РФ.
С их стороны, конечно же, нет. Российский боец рассказал о несоблюдении Киевом перемирия - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
6 января, 23:51Специальная военная операция на Украине
Российский боец рассказал о несоблюдении Киевом перемирия
Так, по жилым кварталам Донецка было выпущено 60 снарядов.
Российские войска режим прекращения огня соблюдали, подчеркнули в российском военном ведомстве.

Ход операции

ВС РФ на Донецком направлении сорвали попытку украинских военных атаковать российские позиции в районе Красногоровки и Георгиевки в ДНР, потери противника в результате ответного огня составили до 50 человек убитыми и ранеными, сообщили в Минобороны России.
Бойцы 488-го мотострелкового полка западной группировки войск ВС РФ огнём советской гаубицы "Мста-Б" накануне перемирия уничтожили опорный пункт противника на сватовском направлении в Донбассе, соответствующие кадры есть в распоряжении РИА Новости.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:13Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 07.01.2023
Инфографика
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Украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко заявил, что Украина теряет людей "направо и налево", цифры "огромны".
"Мы на войне уже почти год. Мы теряем людей направо и налево. Мы не афишируем, сколько из пропавших - военные или гражданские, но вы можете себе представить, что цифры огромны, неудобоваримы", - сказал Пристайко изданию Newsweek.

Новые российские регионы

Возгорание произошло после взрыва на магистральном газопроводе в городе Лутугино, около 11 тысяч абонентов остались без газа, сообщила компания "Луганскгаз".
Согласно сообщению компании в Telegram-канале, в субботу вечером в городе "произошел взрыв на магистральном газопроводе с дальнейшим возгоранием". Позднее возгорание было ликвидировано.
Пожар во Всеволожском районе Ленинградской области
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Ситуация на Украине

Владимир Зеленский своим указом приостановил гражданство 13 священников канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщило в субботу украинское издание "Lb.ua".
Кроме того, Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о санкциях в отношении 119 российских деятелей, в том числе артистов Евгения Петросяна, Михаила Галустяна, Дмитрия Билана, Филиппа Киркорова. Также санкции введены в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян и генерального директора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева.
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Конгрессе США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
Вчера, 20:52
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Международная обстановка

Новая военная помощь Запада Украине, в том числе обещание предоставления бронемашин, говорит о том, что Запад поддерживает наступательную тактику Киева, подготовку "еще к одному кровавому году" и нежелание прийти к мирным переговорам в скором будущем, написала газета New York Times со ссылкой на аналитиков.
"(Решение о предоставлении военной помощи) проясняет поддержку Западом Украины в вопросе потенциального наступления в предстоящие месяцы... и сигнализирует Москве, что мы не на пути к мирным переговорам в скором будущем", - заявил немецкий эксперт в области внешней политики Ульрих Спек.
Заседание Совбеза ООН по Украине состоится 13 января, следует из программы мероприятий Совбеза на следующую неделю.
Здание парламента Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
Вчера, 18:24
В бундестаге признали тяжелую правду об украинском конфликте
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВадим ПристайкоВладимир ЗеленскийЕвгений ПетросянУкраинаЛондонКиевЛуганскгазСовет национальной безопасности и обороны УкраиныООН
 
 
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