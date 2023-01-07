https://ria.ru/20230107/spetsoperatsiya-1843423736.html

Спецоперация, 7 января: посол Украины в Лондоне рассказал о потерях ВСУ

Спецоперация, 7 января: посол Украины в Лондоне рассказал о потерях ВСУ - РИА Новости, 07.01.2023

Спецоперация, 7 января: посол Украины в Лондоне рассказал о потерях ВСУ

Украинские войска в субботу продолжали артиллерийские обстрелы, несмотря на режим прекращения огня, ВС РФ его соблюдали, сообщили в российском Минобороны. По... РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-07T21:29

2023-01-07T21:29

2023-01-07T21:29

специальная военная операция на украине

в мире

вадим пристайко

владимир зеленский

евгений петросян

украина

лондон

киев

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Украинские войска в субботу продолжали артиллерийские обстрелы, несмотря на режим прекращения огня, ВС РФ его соблюдали, сообщили в российском Минобороны. По жилым кварталам Донецка, несмотря на объявленный режим прекращения огня, выпущено 60 снарядов, украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко заявил, что Украина теряет людей "направо и налево". Перемирие на РождествоВойска Украины продолжали в субботу артиллерийские обстрелы, несмотря на режим прекращения огня, сообщили в Минобороны РФ. Так, по жилым кварталам Донецка было выпущено 60 снарядов. Российские войска режим прекращения огня соблюдали, подчеркнули в российском военном ведомстве. Ход операцииВС РФ на Донецком направлении сорвали попытку украинских военных атаковать российские позиции в районе Красногоровки и Георгиевки в ДНР, потери противника в результате ответного огня составили до 50 человек убитыми и ранеными, сообщили в Минобороны России. Бойцы 488-го мотострелкового полка западной группировки войск ВС РФ огнём советской гаубицы "Мста-Б" накануне перемирия уничтожили опорный пункт противника на сватовском направлении в Донбассе, соответствующие кадры есть в распоряжении РИА Новости. Украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко заявил, что Украина теряет людей "направо и налево", цифры "огромны". "Мы на войне уже почти год. Мы теряем людей направо и налево. Мы не афишируем, сколько из пропавших - военные или гражданские, но вы можете себе представить, что цифры огромны, неудобоваримы", - сказал Пристайко изданию Newsweek. Новые российские регионыВозгорание произошло после взрыва на магистральном газопроводе в городе Лутугино, около 11 тысяч абонентов остались без газа, сообщила компания "Луганскгаз". Согласно сообщению компании в Telegram-канале, в субботу вечером в городе "произошел взрыв на магистральном газопроводе с дальнейшим возгоранием". Позднее возгорание было ликвидировано. Ситуация на УкраинеВладимир Зеленский своим указом приостановил гражданство 13 священников канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщило в субботу украинское издание "Lb.ua". Кроме того, Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о санкциях в отношении 119 российских деятелей, в том числе артистов Евгения Петросяна, Михаила Галустяна, Дмитрия Билана, Филиппа Киркорова. Также санкции введены в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян и генерального директора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева. Международная обстановкаНовая военная помощь Запада Украине, в том числе обещание предоставления бронемашин, говорит о том, что Запад поддерживает наступательную тактику Киева, подготовку "еще к одному кровавому году" и нежелание прийти к мирным переговорам в скором будущем, написала газета New York Times со ссылкой на аналитиков. "(Решение о предоставлении военной помощи) проясняет поддержку Западом Украины в вопросе потенциального наступления в предстоящие месяцы... и сигнализирует Москве, что мы не на пути к мирным переговорам в скором будущем", - заявил немецкий эксперт в области внешней политики Ульрих Спек. Заседание Совбеза ООН по Украине состоится 13 января, следует из программы мероприятий Совбеза на следующую неделю.

https://ria.ru/20230106/peremirie-1843320194.html

https://ria.ru/20221119/avarii-1832798359.html

https://ria.ru/20230107/nato-1843421872.html

https://ria.ru/20230107/germaniya-1843407044.html

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в мире, вадим пристайко, владимир зеленский, евгений петросян, украина, лондон, киев, луганскгаз, совет национальной безопасности и обороны украины, оон