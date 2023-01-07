https://ria.ru/20230107/spetsoperatsiya-1843379733.html
ВС России уничтожили до 20 украинских боевиков в районе Новомайорского
ВС России уничтожили до 20 украинских боевиков в районе Новомайорского - РИА Новости, 07.01.2023
ВС России уничтожили до 20 украинских боевиков в районе Новомайорского
ВС РФ на Южно-Донецком направлении пресекли украинскую атаку в районе Новомайорского, уничтожив до 20 атаковавших, две гаубицы, БТР и два пикапа, сообщили в... РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T14:52
2023-01-07T14:52
2023-01-07T14:52
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. ВС РФ на Южно-Донецком направлении пресекли украинскую атаку в районе Новомайорского, уничтожив до 20 атаковавших, две гаубицы, БТР и два пикапа, сообщили в субботу в Минобороны России. С 12.00 пятницы до 24.00 субботы по московскому времени российские войска ввели односторонний режим прекращения огня. "На Южно-Донецком направлении в районе населенного пункта Новомайорское Донецкой народной республики пресечена контратака подразделений 108-й бригады территориальной обороны ВСУ. Ответным огнем уничтожено более 20-ти украинских военнослужащих, две гаубицы Д-30, бронетранспортер и два пикапа", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20230107/spetsoperatsiya-1843375812.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецкая народная республика, россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили до 20 украинских боевиков в районе Новомайорского
ВС России на Южно-Донецком направлении пресекли украинскую атаку в районе Новомайорского