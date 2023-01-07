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ВС России уничтожили до 20 украинских боевиков в районе Новомайорского - РИА Новости, 07.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230107/spetsoperatsiya-1843379733.html
ВС России уничтожили до 20 украинских боевиков в районе Новомайорского
ВС России уничтожили до 20 украинских боевиков в районе Новомайорского - РИА Новости, 07.01.2023
ВС России уничтожили до 20 украинских боевиков в районе Новомайорского
ВС РФ на Южно-Донецком направлении пресекли украинскую атаку в районе Новомайорского, уничтожив до 20 атаковавших, две гаубицы, БТР и два пикапа, сообщили в... РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T14:52
2023-01-07T14:52
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. ВС РФ на Южно-Донецком направлении пресекли украинскую атаку в районе Новомайорского, уничтожив до 20 атаковавших, две гаубицы, БТР и два пикапа, сообщили в субботу в Минобороны России. С 12.00 пятницы до 24.00 субботы по московскому времени российские войска ввели односторонний режим прекращения огня. "На Южно-Донецком направлении в районе населенного пункта Новомайорское Донецкой народной республики пресечена контратака подразделений 108-й бригады территориальной обороны ВСУ. Ответным огнем уничтожено более 20-ти украинских военнослужащих, две гаубицы Д-30, бронетранспортер и два пикапа", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20230107/spetsoperatsiya-1843375812.html
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донецкая народная республика, россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
14:52 07.01.2023
 
ВС России уничтожили до 20 украинских боевиков в районе Новомайорского

ВС России на Южно-Донецком направлении пресекли украинскую атаку в районе Новомайорского

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащий МО РФ на самоходной артиллерийской установке 2СЗ "Акация"
Военнослужащий МО РФ на самоходной артиллерийской установке 2СЗ Акация - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий МО РФ на самоходной артиллерийской установке 2СЗ "Акация". Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. ВС РФ на Южно-Донецком направлении пресекли украинскую атаку в районе Новомайорского, уничтожив до 20 атаковавших, две гаубицы, БТР и два пикапа, сообщили в субботу в Минобороны России.
С 12.00 пятницы до 24.00 субботы по московскому времени российские войска ввели односторонний режим прекращения огня.
"На Южно-Донецком направлении в районе населенного пункта Новомайорское Донецкой народной республики пресечена контратака подразделений 108-й бригады территориальной обороны ВСУ. Ответным огнем уничтожено более 20-ти украинских военнослужащих, две гаубицы Д-30, бронетранспортер и два пикапа", - сообщили в Минобороны.
Здание министерства обороны на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
Вчера, 14:27Специальная военная операция на Украине
Россия продолжит соблюдать режим прекращения огня, несмотря на обстрелы ВСУ
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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