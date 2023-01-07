https://ria.ru/20230107/spetsoperatsiya-1843379733.html

ВС России уничтожили до 20 украинских боевиков в районе Новомайорского

ВС России уничтожили до 20 украинских боевиков в районе Новомайорского - РИА Новости, 07.01.2023

ВС России уничтожили до 20 украинских боевиков в районе Новомайорского

ВС РФ на Южно-Донецком направлении пресекли украинскую атаку в районе Новомайорского, уничтожив до 20 атаковавших, две гаубицы, БТР и два пикапа, сообщили в... РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-07T14:52

2023-01-07T14:52

2023-01-07T14:52

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. ВС РФ на Южно-Донецком направлении пресекли украинскую атаку в районе Новомайорского, уничтожив до 20 атаковавших, две гаубицы, БТР и два пикапа, сообщили в субботу в Минобороны России. С 12.00 пятницы до 24.00 субботы по московскому времени российские войска ввели односторонний режим прекращения огня. "На Южно-Донецком направлении в районе населенного пункта Новомайорское Донецкой народной республики пресечена контратака подразделений 108-й бригады территориальной обороны ВСУ. Ответным огнем уничтожено более 20-ти украинских военнослужащих, две гаубицы Д-30, бронетранспортер и два пикапа", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20230107/spetsoperatsiya-1843375812.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

донецкая народная республика, россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины