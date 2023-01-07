https://ria.ru/20230107/spetsoperatsiya-1843379615.html

Российская ПВО за сутки сбила четыре украинских дрона и пять снарядов РСЗО

Российская ПВО за сутки сбила четыре украинских дрона и пять снарядов РСЗО - РИА Новости, 07.01.2023

Российская ПВО за сутки сбила четыре украинских дрона и пять снарядов РСЗО

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили четыре украинских беспилотника и 5 снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", а также одну противорадарную ракету HARM,... РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-07T14:52

2023-01-07T14:52

2023-01-07T14:55

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили четыре украинских беспилотника и 5 снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", а также одну противорадарную ракету HARM, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны."Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Ильченково Запорожской области и Геническ Херсонской области", - говорится в сообщении.Кроме того, за сутки российской ПВО были перехвачены пять реактивных снарядов систем залпового огня "Ураган" и HIMARS, а также противорадиолокационная ракета HARM в ДНР и Запорожской области.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)