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Российская ПВО за сутки сбила четыре украинских дрона и пять снарядов РСЗО
Российская ПВО за сутки сбила четыре украинских дрона и пять снарядов РСЗО - РИА Новости, 07.01.2023
Российская ПВО за сутки сбила четыре украинских дрона и пять снарядов РСЗО
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили четыре украинских беспилотника и 5 снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", а также одну противорадарную ракету HARM,... РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T14:52
2023-01-07T14:52
2023-01-07T14:55
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили четыре украинских беспилотника и 5 снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", а также одну противорадарную ракету HARM, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны."Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Ильченково Запорожской области и Геническ Херсонской области", - говорится в сообщении.Кроме того, за сутки российской ПВО были перехвачены пять реактивных снарядов систем залпового огня "Ураган" и HIMARS, а также противорадиолокационная ракета HARM в ДНР и Запорожской области.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
14:52 07.01.2023 (обновлено: 14:55 07.01.2023)
Российская ПВО за сутки сбила четыре украинских дрона и пять снарядов РСЗО
Минобороны России: ПВО уничтожила пять украинских снарядов "Ураган" и HIMARS и ракету HARM