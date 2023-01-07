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Российские военные на Купянском направлении отразили атаку ВСУ
Российские военные на Купянском направлении отразили атаку ВСУ - РИА Новости, 07.01.2023
Российские военные на Купянском направлении отразили атаку ВСУ
Российские военные отразили атаку украинских военнослужащих в районе Синьковки под Харьковом, уничтожены более 20 человек, танк и боевая машина РСЗО "Град",... РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T14:48
2023-01-07T14:48
2023-01-07T14:56
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
харьковская область
харьков
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Российские военные отразили атаку украинских военнослужащих в районе Синьковки под Харьковом, уничтожены более 20 человек, танк и боевая машина РСЗО "Град", сообщили в субботу в Минобороны РФ. "На Купянском направлении в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области в течение прошедших суток отражена атака подразделений 14-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сводке российского военного ведомства. "Ответным огнём уничтожены более 20 украинских военнослужащих, танк, боевая машина РСЗО "Град" и два автомобиля", - уточнили в Минобороны РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, харьковская область, харьков, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Харьков, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
14:48 07.01.2023 (обновлено: 14:56 07.01.2023)
Российские военные на Купянском направлении отразили атаку ВСУ
Минобороны: отражена атака ВСУ в Харьковской области, уничтожены 20 военных, танк и "Град"