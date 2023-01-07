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Российские военные на Купянском направлении отразили атаку ВСУ

Российские военные на Купянском направлении отразили атаку ВСУ - РИА Новости, 07.01.2023

Российские военные на Купянском направлении отразили атаку ВСУ

Российские военные отразили атаку украинских военнослужащих в районе Синьковки под Харьковом, уничтожены более 20 человек, танк и боевая машина РСЗО "Град",... РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-07T14:48

2023-01-07T14:48

2023-01-07T14:56

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

харьковская область

харьков

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Российские военные отразили атаку украинских военнослужащих в районе Синьковки под Харьковом, уничтожены более 20 человек, танк и боевая машина РСЗО "Град", сообщили в субботу в Минобороны РФ. "На Купянском направлении в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области в течение прошедших суток отражена атака подразделений 14-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сводке российского военного ведомства. "Ответным огнём уничтожены более 20 украинских военнослужащих, танк, боевая машина РСЗО "Град" и два автомобиля", - уточнили в Минобороны РФ.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, харьковская область, харьков, министерство обороны рф (минобороны рф)