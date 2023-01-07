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Российские военные на Купянском направлении отразили атаку ВСУ - РИА Новости, 07.01.2023
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Российские военные на Купянском направлении отразили атаку ВСУ
Российские военные на Купянском направлении отразили атаку ВСУ - РИА Новости, 07.01.2023
Российские военные на Купянском направлении отразили атаку ВСУ
Российские военные отразили атаку украинских военнослужащих в районе Синьковки под Харьковом, уничтожены более 20 человек, танк и боевая машина РСЗО "Град",... РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T14:48
2023-01-07T14:56
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
харьковская область
харьков
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Российские военные отразили атаку украинских военнослужащих в районе Синьковки под Харьковом, уничтожены более 20 человек, танк и боевая машина РСЗО "Град", сообщили в субботу в Минобороны РФ. "На Купянском направлении в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области в течение прошедших суток отражена атака подразделений 14-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сводке российского военного ведомства. "Ответным огнём уничтожены более 20 украинских военнослужащих, танк, боевая машина РСЗО "Град" и два автомобиля", - уточнили в Минобороны РФ.
харьковская область
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безопасность, вооруженные силы украины, харьковская область, харьков, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Харьков, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
14:48 07.01.2023 (обновлено: 14:56 07.01.2023)
 
Российские военные на Купянском направлении отразили атаку ВСУ

Минобороны: отражена атака ВСУ в Харьковской области, уничтожены 20 военных, танк и "Град"

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкВоеннослужащий выполняет боевую задачу в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий выполняет боевую задачу в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Военнослужащий выполняет боевую задачу в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Российские военные отразили атаку украинских военнослужащих в районе Синьковки под Харьковом, уничтожены более 20 человек, танк и боевая машина РСЗО "Град", сообщили в субботу в Минобороны РФ.
"На Купянском направлении в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области в течение прошедших суток отражена атака подразделений 14-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сводке российского военного ведомства.
"Ответным огнём уничтожены более 20 украинских военнослужащих, танк, боевая машина РСЗО "Град" и два автомобиля", - уточнили в Минобороны РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныХарьковская областьХарьковМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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