https://ria.ru/20230107/spetsoperatsiya-1843378617.html

Российские силы отразили атаку ВСУ на Краснолиманском направлении

Российские силы отразили атаку ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 07.01.2023

Российские силы отразили атаку ВСУ на Краснолиманском направлении

Российские военные на Краснолиманском направлении отразили атаку двух украинских штурмовых групп, уничтожены более 30 военных противника, две гаубицы и... РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-07T14:46

2023-01-07T14:46

2023-01-07T15:28

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Российские военные на Краснолиманском направлении отразили атаку двух украинских штурмовых групп, уничтожены более 30 военных противника, две гаубицы и бронетехника, сообщили в субботу в Минобороны РФ. "На Красно-Лиманском направлении в районе Серебрянского лесничества отражена атака двух штурмовых групп 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ", - говорится в сводке российского военного ведомства. "Общие потери данных подразделений противника составили более 30 военнослужащих, две гаубицы Д-20, боевая бронированная машина и пикап", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Конашенков об атаках ВСУ на Краснолиманском и Донецком направлениях ВС РФ на Донецком направлении сорвали попытку украинских военных атаковать российские позиции в районе Красногоровки и Георгиевки в ДНР, потери противника в результате ответного огня составили до 50 человек убитыми и ранеными. На Краснолиманском направлении была отражена атака двух украинских штурмовых групп, уничтожены более 30 военных противника, две гаубицы и бронетехника. 2023-01-07T14:46 true PT3M39S

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безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф