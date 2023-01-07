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Российские силы отразили атаку ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 07.01.2023
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Российские силы отразили атаку ВСУ на Краснолиманском направлении
Российские силы отразили атаку ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 07.01.2023
Российские силы отразили атаку ВСУ на Краснолиманском направлении
Российские военные на Краснолиманском направлении отразили атаку двух украинских штурмовых групп, уничтожены более 30 военных противника, две гаубицы и... РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T14:46
2023-01-07T15:28
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Российские военные на Краснолиманском направлении отразили атаку двух украинских штурмовых групп, уничтожены более 30 военных противника, две гаубицы и бронетехника, сообщили в субботу в Минобороны РФ. "На Красно-Лиманском направлении в районе Серебрянского лесничества отражена атака двух штурмовых групп 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ", - говорится в сводке российского военного ведомства. "Общие потери данных подразделений противника составили более 30 военнослужащих, две гаубицы Д-20, боевая бронированная машина и пикап", - добавили в МО РФ.
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Конашенков об атаках ВСУ на Краснолиманском и Донецком направлениях
ВС РФ на Донецком направлении сорвали попытку украинских военных атаковать российские позиции в районе Красногоровки и Георгиевки в ДНР, потери противника в результате ответного огня составили до 50 человек убитыми и ранеными. На Краснолиманском направлении была отражена атака двух украинских штурмовых групп, уничтожены более 30 военных противника, две гаубицы и бронетехника.
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
14:46 07.01.2023 (обновлено: 15:28 07.01.2023)
 
Российские силы отразили атаку ВСУ на Краснолиманском направлении

Минобороны: ВС России отразили атаку двух штурмовых групп на Краснолиманском направлении

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Российские военные на Краснолиманском направлении отразили атаку двух украинских штурмовых групп, уничтожены более 30 военных противника, две гаубицы и бронетехника, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
"На Красно-Лиманском направлении в районе Серебрянского лесничества отражена атака двух штурмовых групп 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ", - говорится в сводке российского военного ведомства.
"Общие потери данных подразделений противника составили более 30 военнослужащих, две гаубицы Д-20, боевая бронированная машина и пикап", - добавили в МО РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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