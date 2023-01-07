https://ria.ru/20230107/spetsoperatsiya-1843375812.html

Россия продолжит соблюдать режим прекращения огня, несмотря на обстрелы ВСУ

Россия продолжит соблюдать режим прекращения огня, несмотря на обстрелы ВСУ - РИА Новости, 07.01.2023

Россия продолжит соблюдать режим прекращения огня, несмотря на обстрелы ВСУ

Украинская армия продолжает обстрелы, несмотря на объявление Россией режима прекращения огня, заявили в Минобороны. РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-07T14:27

2023-01-07T14:27

2023-01-07T16:41

специальная военная операция на украине

безопасность

донбасс

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Украинская армия продолжает обстрелы, несмотря на объявление Россией режима прекращения огня, заявили в Минобороны.Там напомнили, что объединенная группировка российских войск соблюдает режим тишины вдоль всей линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации. Он вступил в силу с 12:00 6 января и будет действовать до полуночи 7 января."Вместе с тем киевским режимом в течение прошедших суток производились артиллерийские обстрелы населенных пунктов и российских позиций", — сказали в ведомстве.Так, на Краснолиманском направлении ВСУ 11 раз открывали огонь из минометов, а на Соледарском, Авдеевском и Марьинском направлениях 51 раз применяли артиллерию. В Запорожской области зафиксировали 31 обстрел, на Херсонском и Криворожском направлениях — 17. Кроме того, ВСУ выпустили по жилым кварталам Донецка более 60 крупнокалиберных снарядов, а по Макеевке нанесли удар из американской РСЗО HIMARS.Несмотря на обстрелы со стороны Украины, российские вооруженные силы продолжат соблюдать режим прекращения огня до 24:00, заключили в Минобороны.С призывом установить на Украине рождественское перемирие выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Президент Владимир Путин дал войскам соответствующие указания. Однако в Киеве предложение о перемирии отвергли, и ВСУ активно вели огонь и в сочельник, и в день Рождества Христова. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20230107/rossiya-1843308012.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, донбасс, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф