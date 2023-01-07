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Россия продолжит соблюдать режим прекращения огня, несмотря на обстрелы ВСУ - РИА Новости, 07.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230107/spetsoperatsiya-1843375812.html
Россия продолжит соблюдать режим прекращения огня, несмотря на обстрелы ВСУ
Россия продолжит соблюдать режим прекращения огня, несмотря на обстрелы ВСУ - РИА Новости, 07.01.2023
Россия продолжит соблюдать режим прекращения огня, несмотря на обстрелы ВСУ
Украинская армия продолжает обстрелы, несмотря на объявление Россией режима прекращения огня, заявили в Минобороны. РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T14:27
2023-01-07T16:41
специальная военная операция на украине
безопасность
донбасс
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Украинская армия продолжает обстрелы, несмотря на объявление Россией режима прекращения огня, заявили в Минобороны.Там напомнили, что объединенная группировка российских войск соблюдает режим тишины вдоль всей линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации. Он вступил в силу с 12:00 6 января и будет действовать до полуночи 7 января."Вместе с тем киевским режимом в течение прошедших суток производились артиллерийские обстрелы населенных пунктов и российских позиций", — сказали в ведомстве.Так, на Краснолиманском направлении ВСУ 11 раз открывали огонь из минометов, а на Соледарском, Авдеевском и Марьинском направлениях 51 раз применяли артиллерию. В Запорожской области зафиксировали 31 обстрел, на Херсонском и Криворожском направлениях — 17. Кроме того, ВСУ выпустили по жилым кварталам Донецка более 60 крупнокалиберных снарядов, а по Макеевке нанесли удар из американской РСЗО HIMARS.Несмотря на обстрелы со стороны Украины, российские вооруженные силы продолжат соблюдать режим прекращения огня до 24:00, заключили в Минобороны.С призывом установить на Украине рождественское перемирие выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Президент Владимир Путин дал войскам соответствующие указания. Однако в Киеве предложение о перемирии отвергли, и ВСУ активно вели огонь и в сочельник, и в день Рождества Христова. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20230107/rossiya-1843308012.html
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безопасность, донбасс, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
14:27 07.01.2023 (обновлено: 16:41 07.01.2023)
 
Россия продолжит соблюдать режим прекращения огня, несмотря на обстрелы ВСУ

Минобороны: Россия продолжит соблюдать режим прекращения огня, несмотря на обстрелы ВСУ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание министерства обороны на Фрунзенской набережной в Москве
Здание министерства обороны на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание министерства обороны на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Украинская армия продолжает обстрелы, несмотря на объявление Россией режима прекращения огня, заявили в Минобороны.
Там напомнили, что объединенная группировка российских войск соблюдает режим тишины вдоль всей линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации. Он вступил в силу с 12:00 6 января и будет действовать до полуночи 7 января.
"Вместе с тем киевским режимом в течение прошедших суток производились артиллерийские обстрелы населенных пунктов и российских позиций", — сказали в ведомстве.
Так, на Краснолиманском направлении ВСУ 11 раз открывали огонь из минометов, а на Соледарском, Авдеевском и Марьинском направлениях 51 раз применяли артиллерию. В Запорожской области зафиксировали 31 обстрел, на Херсонском и Криворожском направлениях — 17.
Архитектурный ансамбль Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
Вчера, 08:00
Запад не хочет перемирия с Россией
Кроме того, ВСУ выпустили по жилым кварталам Донецка более 60 крупнокалиберных снарядов, а по Макеевке нанесли удар из американской РСЗО HIMARS.
"Ответным огнем российских войск все позиции ВСУ, с которых осуществлялись обстрелы, подавлены", — говорится в сводке.
Несмотря на обстрелы со стороны Украины, российские вооруженные силы продолжат соблюдать режим прекращения огня до 24:00, заключили в Минобороны.
С призывом установить на Украине рождественское перемирие выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Президент Владимир Путин дал войскам соответствующие указания. Однако в Киеве предложение о перемирии отвергли, и ВСУ активно вели огонь и в сочельник, и в день Рождества Христова.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
6 января, 16:00Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 06.01.2023
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонбассВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
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