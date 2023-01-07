https://ria.ru/20230107/soledar-1843381730.html

Украинские войска в ближайшее время оставят Соледар, считают в ЛНР

Украинские войска в ближайшее время оставят Соледар, считают в ЛНР - РИА Новости, 07.01.2023

Украинские войска в ближайшее время оставят Соледар, считают в ЛНР

Украинские войска получили приказ отступать из Соледара, за который идут бои в Донбассе, заявил полковник полиции Луганской Народной Республики Виталий Киселев, РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-07T15:04

2023-01-07T15:04

2023-01-07T15:04

специальная военная операция на украине

в мире

виталий киселев

владимир зеленский

алексей арестович

донбасс

артемовск

соледар

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ЛУГАНСК, 7 янв - РИА Новости. Украинские войска получили приказ отступать из Соледара, за который идут бои в Донбассе, заявил полковник полиции Луганской Народной Республики Виталий Киселев, ссылаясь на источники в рядах военнослужащих Киева. В своем телеграм-канале он выразил мнение, что "в ближайшие время противник оставит Соледар и окрестные посёлки". "Вражеские источники подтверждают, что ВСУ получили приказ на отступление", - сообщил Киселев. Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что украинские войска несут серьезные потери в районах Артемовска и Соледара. За Артемовск и Соледар идут ожесточенные бои.

https://ria.ru/20221223/pytki-1840923792.html

донбасс

артемовск

соледар

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в мире, виталий киселев, владимир зеленский, алексей арестович , донбасс, артемовск, соледар, вооруженные силы украины