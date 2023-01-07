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Украинские войска в ближайшее время оставят Соледар, считают в ЛНР - РИА Новости, 07.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230107/soledar-1843381730.html
Украинские войска в ближайшее время оставят Соледар, считают в ЛНР
Украинские войска в ближайшее время оставят Соледар, считают в ЛНР - РИА Новости, 07.01.2023
Украинские войска в ближайшее время оставят Соледар, считают в ЛНР
Украинские войска получили приказ отступать из Соледара, за который идут бои в Донбассе, заявил полковник полиции Луганской Народной Республики Виталий Киселев, РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T15:04
2023-01-07T15:04
специальная военная операция на украине
в мире
виталий киселев
владимир зеленский
алексей арестович
донбасс
артемовск
соледар
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ЛУГАНСК, 7 янв - РИА Новости. Украинские войска получили приказ отступать из Соледара, за который идут бои в Донбассе, заявил полковник полиции Луганской Народной Республики Виталий Киселев, ссылаясь на источники в рядах военнослужащих Киева. В своем телеграм-канале он выразил мнение, что "в ближайшие время противник оставит Соледар и окрестные посёлки". "Вражеские источники подтверждают, что ВСУ получили приказ на отступление", - сообщил Киселев. Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что украинские войска несут серьезные потери в районах Артемовска и Соледара. За Артемовск и Соледар идут ожесточенные бои.
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в мире, виталий киселев, владимир зеленский, алексей арестович , донбасс, артемовск, соледар, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Виталий Киселев, Владимир Зеленский, Алексей Арестович , Донбасс, Артемовск, Соледар, Вооруженные силы Украины
15:04 07.01.2023
 
Украинские войска в ближайшее время оставят Соледар, считают в ЛНР

Полковник полиции ЛНР: украинские войска в ближайшее время оставят Соледар

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 7 янв - РИА Новости. Украинские войска получили приказ отступать из Соледара, за который идут бои в Донбассе, заявил полковник полиции Луганской Народной Республики Виталий Киселев, ссылаясь на источники в рядах военнослужащих Киева.
В своем телеграм-канале он выразил мнение, что "в ближайшие время противник оставит Соледар и окрестные посёлки".
"Вражеские источники подтверждают, что ВСУ получили приказ на отступление", - сообщил Киселев.
Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что украинские войска несут серьезные потери в районах Артемовска и Соледара. За Артемовск и Соледар идут ожесточенные бои.
Нашивки на военную форму - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
23 декабря 2022, 17:43Специальная военная операция на Украине
ЛНР надеется, что ООН отразит информацию о пытках ВСУ бойцов республики
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВиталий КиселевВладимир ЗеленскийАлексей АрестовичДонбассАртемовскСоледарВооруженные силы Украины
 
 
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