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Назван самый полезный сок - РИА Новости, 07.01.2023
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Назван самый полезный сок
Назван самый полезный сок - РИА Новости, 07.01.2023
Назван самый полезный сок
Восстановить силы и повысить иммунитет помогает гранатовый сок, который лучше готовить самостоятельно, рассказала в интервью радио Sputnik кандидат медицинских... РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T02:15
2023-01-07T02:15
общество
россия
римма мойсенко
здоровье
питание
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Восстановить силы и повысить иммунитет помогает гранатовый сок, который лучше готовить самостоятельно, рассказала в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, диетолог, врач превентивной интегративной медицины Римма Мойсенко.Сок граната относится к природным иммуномодуляторам, он богат антиоксидантами и антоцианами, а также благотворно влияет на работу кишечника, где образуется значительная часть иммунных клеток, отметила Мойсенко.По словам диетолога, употребление гранатового сока придает сил, вызывает ощущение прилива энергии. В некоторых случаях этот эффект бывает связан с повышением уровня гемоглобина в крови, считает Мойсенко."Гранатовый сок поднимает уровень гемоглобина в крови и помогает в лечении железодефицитной анемии — она часто выявляется у людей, которые жалуются на отсутствие сил. Это происходит за счет витамина С, терпенов, меди и железа в составе гранатового сока", — сказала она.Кроме того, в состав гранатового сока входят полиненасыщенные жирные кислоты и жирорастворимые витамины, продолжила Мойсенко.Польза гранатового сока будет "двукратной", если употреблять его в течение получаса после приготовления, уверена диетолог."Лучше делать сок самим и разводить его водой. Если выпить его в течение получаса после приготовления, можно получить практически двукратную пользу", — добавила Мойсенко.При покупке напитка следует внимательно относиться к его составу, напомнила диетолог. Она рекомендует отдавать предпочтение продукции, содержащей только гранатовый сок и воду, без сахара и других консервантов.
https://ria.ru/20230105/detoks-1841331956.html
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общество, россия, римма мойсенко, здоровье, питание
Общество, Россия, Римма Мойсенко, Здоровье, Питание
02:15 07.01.2023
 
Назван самый полезный сок

Диетолог Мойсенко назвала гранатовый сок самым полезным из-за антиоксидантов и антоцианов

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкПродавец свежевыжатых соков
Продавец свежевыжатых соков - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Продавец свежевыжатых соков. Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Восстановить силы и повысить иммунитет помогает гранатовый сок, который лучше готовить самостоятельно, рассказала в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, диетолог, врач превентивной интегративной медицины Римма Мойсенко.
Сок граната относится к природным иммуномодуляторам, он богат антиоксидантами и антоцианами, а также благотворно влияет на работу кишечника, где образуется значительная часть иммунных клеток, отметила Мойсенко.

"Гранатовый сок во все времена считался самым полезным соком. Он содержит большое количество антиоксидантов и антоцианов — активных веществ, поддерживающих иммунный ответ. Это природный иммуномодулятор. Также гранатовый сок улучшает работу кишечника, где вырабатывается 80 процентов клеток, необходимых для иммунного ответа", — объяснила она.

По словам диетолога, употребление гранатового сока придает сил, вызывает ощущение прилива энергии. В некоторых случаях этот эффект бывает связан с повышением уровня гемоглобина в крови, считает Мойсенко.
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"Гранатовый сок поднимает уровень гемоглобина в крови и помогает в лечении железодефицитной анемии — она часто выявляется у людей, которые жалуются на отсутствие сил. Это происходит за счет витамина С, терпенов, меди и железа в составе гранатового сока", — сказала она.
Кроме того, в состав гранатового сока входят полиненасыщенные жирные кислоты и жирорастворимые витамины, продолжила Мойсенко.
"В гранатовом соке содержатся жирорастворимые витамины D, E и K, а также Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, пусть и в небольшом количестве", — перечислила она.
Польза гранатового сока будет "двукратной", если употреблять его в течение получаса после приготовления, уверена диетолог.
"Лучше делать сок самим и разводить его водой. Если выпить его в течение получаса после приготовления, можно получить практически двукратную пользу", — добавила Мойсенко.
При покупке напитка следует внимательно относиться к его составу, напомнила диетолог. Она рекомендует отдавать предпочтение продукции, содержащей только гранатовый сок и воду, без сахара и других консервантов.
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