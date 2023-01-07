https://ria.ru/20230107/sok-1843320462.html

Назван самый полезный сок

Назван самый полезный сок - РИА Новости, 07.01.2023

Назван самый полезный сок

Восстановить силы и повысить иммунитет помогает гранатовый сок, который лучше готовить самостоятельно, рассказала в интервью радио Sputnik кандидат медицинских... РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-07T02:15

2023-01-07T02:15

2023-01-07T02:15

общество

россия

римма мойсенко

здоровье

питание

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Восстановить силы и повысить иммунитет помогает гранатовый сок, который лучше готовить самостоятельно, рассказала в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, диетолог, врач превентивной интегративной медицины Римма Мойсенко.Сок граната относится к природным иммуномодуляторам, он богат антиоксидантами и антоцианами, а также благотворно влияет на работу кишечника, где образуется значительная часть иммунных клеток, отметила Мойсенко.По словам диетолога, употребление гранатового сока придает сил, вызывает ощущение прилива энергии. В некоторых случаях этот эффект бывает связан с повышением уровня гемоглобина в крови, считает Мойсенко."Гранатовый сок поднимает уровень гемоглобина в крови и помогает в лечении железодефицитной анемии — она часто выявляется у людей, которые жалуются на отсутствие сил. Это происходит за счет витамина С, терпенов, меди и железа в составе гранатового сока", — сказала она.Кроме того, в состав гранатового сока входят полиненасыщенные жирные кислоты и жирорастворимые витамины, продолжила Мойсенко.Польза гранатового сока будет "двукратной", если употреблять его в течение получаса после приготовления, уверена диетолог."Лучше делать сок самим и разводить его водой. Если выпить его в течение получаса после приготовления, можно получить практически двукратную пользу", — добавила Мойсенко.При покупке напитка следует внимательно относиться к его составу, напомнила диетолог. Она рекомендует отдавать предпочтение продукции, содержащей только гранатовый сок и воду, без сахара и других консервантов.

https://ria.ru/20230105/detoks-1841331956.html

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общество, россия, римма мойсенко, здоровье, питание