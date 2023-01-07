https://ria.ru/20230107/sochi-1843395040.html
В Сочи спрогнозировали заморозки и гололедицу
В Сочи спрогнозировали заморозки и гололедицу - РИА Новости, 08.01.2023
В Сочи спрогнозировали заморозки и гололедицу
Заморозки прогнозируются в Сочи до утра 8 января, на дорогах возможна гололедица, сообщили в администрации курорта. РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-07T16:31
2023-01-07T16:31
2023-01-08T05:32
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СОЧИ, 7 янв – РИА Новости. Заморозки прогнозируются в Сочи до утра 8 января, на дорогах возможна гололедица, сообщили в администрации курорта. "Ночью и утром 8 января на побережье Сочи ожидаются заморозки в воздухе до -2 градусов. На дорогах местами гололедица. Все службы переведены в усиленный режим работы", - сказали в ведомстве. С 6 до 7 января в Сочи действует штормовое предупреждение из-за непогоды. В этот период синоптики прогнозируют сильный ветер до 20 метров в секунду, снегопады и сход лавин в горах, выход рек из берегов. По данным мэрии, наиболее сильные дожди прошли минувшей ночью в Лазаревском районе курорта, разрушений инфраструктуры не было.
https://ria.ru/20230105/sochi-1843140754.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, краснодарский край, погода, общество, новости - туризм
Сочи, Краснодарский край, Погода, Общество, Новости - Туризм
16:31 07.01.2023 (обновлено: 05:32 08.01.2023)
В Сочи спрогнозировали заморозки и гололедицу
В Сочи спрогнозировали заморозки до утра 8 января и предупредили о гололедице
СОЧИ, 7 янв – РИА Новости. Заморозки прогнозируются в Сочи до утра 8 января, на дорогах возможна гололедица, сообщили в администрации курорта.
"Ночью и утром 8 января на побережье Сочи ожидаются заморозки в воздухе до -2 градусов. На дорогах местами гололедица. Все службы переведены в усиленный режим работы", - сказали в ведомстве.
С 6 до 7 января в Сочи действует штормовое предупреждение из-за непогоды. В этот период синоптики прогнозируют сильный ветер до 20 метров в секунду, снегопады и сход лавин в горах, выход рек из берегов. По данным мэрии, наиболее сильные дожди прошли минувшей ночью в Лазаревском районе курорта, разрушений инфраструктуры не было.