https://ria.ru/20230107/sochi-1843395040.html

В Сочи спрогнозировали заморозки и гололедицу

В Сочи спрогнозировали заморозки и гололедицу - РИА Новости, 08.01.2023

В Сочи спрогнозировали заморозки и гололедицу

Заморозки прогнозируются в Сочи до утра 8 января, на дорогах возможна гололедица, сообщили в администрации курорта. РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-07T16:31

2023-01-07T16:31

2023-01-08T05:32

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СОЧИ, 7 янв – РИА Новости. Заморозки прогнозируются в Сочи до утра 8 января, на дорогах возможна гололедица, сообщили в администрации курорта. "Ночью и утром 8 января на побережье Сочи ожидаются заморозки в воздухе до -2 градусов. На дорогах местами гололедица. Все службы переведены в усиленный режим работы", - сказали в ведомстве. С 6 до 7 января в Сочи действует штормовое предупреждение из-за непогоды. В этот период синоптики прогнозируют сильный ветер до 20 метров в секунду, снегопады и сход лавин в горах, выход рек из берегов. По данным мэрии, наиболее сильные дожди прошли минувшей ночью в Лазаревском районе курорта, разрушений инфраструктуры не было.

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

сочи, краснодарский край, погода, общество, новости - туризм