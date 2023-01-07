https://ria.ru/20230107/sobaka-1843368941.html
В Барнауле собака загрызла хозяйку
В Барнауле собака загрызла хозяйку - РИА Новости, 07.01.2023
В Барнауле собака загрызла хозяйку
В Барнауле проводят проверку из-за смерти женщины, которую загрызла ее собственная собака, сообщила журналистам старший помощник руководителя главка... РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T13:20
2023-01-07T13:20
2023-01-07T16:36
происшествия
барнаул
алтайский край
следственный комитет россии (ск рф)
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БАРНАУЛ, 7 янв — РИА Новости. В Барнауле проводят проверку из-за смерти женщины, которую загрызла ее собственная собака, сообщила журналистам старший помощник руководителя главка Следственного комитета по Алтайскому краю Людмила Рязанцева. По словам Рязанцевой, собаку нейтрализовали. Дело взяла на контроль краевая прокуратура.Как пишут местные СМИ, инцидент произошел на улице Боровая в поселке Пригородный. Собака породы алабай набросилась на 58-летнюю хозяйку и искусала ее до смерти. У женщины зафиксировали множественные укусы, она умерла в машине скорой помощи по дороге в больницу.
https://ria.ru/20221025/sobaki-1826473594.html
барнаул
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, барнаул, алтайский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Барнаул, Алтайский край, Следственный комитет России (СК РФ)
13:20 07.01.2023 (обновлено: 16:36 07.01.2023)
В Барнауле собака загрызла хозяйку
В Барнауле собака породы алабай искусала 58-летнюю хозяйку, женщина умерла
БАРНАУЛ, 7 янв — РИА Новости. В Барнауле проводят проверку из-за смерти женщины, которую загрызла ее собственная собака, сообщила журналистам старший помощник руководителя главка Следственного комитета по Алтайскому краю Людмила Рязанцева.
"Следователями СК проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы", — сказала она.
По словам Рязанцевой, собаку нейтрализовали. Дело взяла на контроль краевая прокуратура.
Как пишут местные СМИ, инцидент произошел на улице Боровая в поселке Пригородный. Собака породы алабай набросилась на 58-летнюю хозяйку и искусала ее до смерти. У женщины зафиксировали множественные укусы, она умерла в машине скорой помощи по дороге в больницу.