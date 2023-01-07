https://ria.ru/20230107/sobaka-1843368941.html

В Барнауле собака загрызла хозяйку

В Барнауле собака загрызла хозяйку - РИА Новости, 07.01.2023

В Барнауле собака загрызла хозяйку

В Барнауле проводят проверку из-за смерти женщины, которую загрызла ее собственная собака, сообщила журналистам старший помощник руководителя главка... РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-07T13:20

2023-01-07T13:20

2023-01-07T16:36

происшествия

барнаул

алтайский край

следственный комитет россии (ск рф)

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БАРНАУЛ, 7 янв — РИА Новости. В Барнауле проводят проверку из-за смерти женщины, которую загрызла ее собственная собака, сообщила журналистам старший помощник руководителя главка Следственного комитета по Алтайскому краю Людмила Рязанцева. По словам Рязанцевой, собаку нейтрализовали. Дело взяла на контроль краевая прокуратура.Как пишут местные СМИ, инцидент произошел на улице Боровая в поселке Пригородный. Собака породы алабай набросилась на 58-летнюю хозяйку и искусала ее до смерти. У женщины зафиксировали множественные укусы, она умерла в машине скорой помощи по дороге в больницу.

https://ria.ru/20221025/sobaki-1826473594.html

барнаул

алтайский край

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, барнаул, алтайский край, следственный комитет россии (ск рф)