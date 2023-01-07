https://ria.ru/20230107/slezhka-1843394071.html
СМИ: спецслужбы Британии нашли китайский датчик в правительственной машине
СМИ: спецслужбы Британии нашли китайский датчик в правительственной машине - РИА Новости, 07.01.2023
СМИ: спецслужбы Британии нашли китайский датчик в правительственной машине
Скрытое устройство, передающее информацию о своем местоположении, было обнаружено в машине, которая используется членами британского кабмина и... РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T16:25
2023-01-07T16:25
2023-01-07T23:37
в мире
китай
великобритания
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Скрытое устройство, передающее информацию о своем местоположении, было обнаружено в машине, которая используется членами британского кабмина и высокопоставленными дипломатами, британские спецслужбы считают, что за этим может стоять китайская разведка, сообщает издание inews со ссылкой на источники. По данным источников издания в британской разведке, геолокационное устройство было помещено "внутри герметичной детали", импортированной от поставщика в Китае. Речь идет о сим-карте, способной передавать данные о местонахождении автомобиля. "Это (сим-карты, передающие данные о геолокации. — Прим. ред.) дает возможность наблюдать за правительством в течение месяцев и лет, постоянно регистрируя передвижение, постоянно создавая широкую картину деятельности. Вы можете делать это медленно и методично в течение очень, очень долгого времени. Вот в чем уязвимость", — сообщил источник издания в разведке. Как пишет издание, находка "вызывает серьезные опасения по поводу национальной безопасности" на фоне заявлений высокопоставленных политиков о "систематической угрозе", якобы исходящей от китайской разведки. Источники inews в британской разведке полагают, что обнаружение такого рода устройств свидетельствует, по словам издания, о "широком подходе Китая к подслушиванию на Западе, а не о конкретной нацеленности на транспортные средства министров".
https://ria.ru/20220801/gadzhet-1805365376.html
https://ria.ru/20210308/molka-1600058281.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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в мире, китай, великобритания
В мире, Китай, Великобритания
16:25 07.01.2023 (обновлено: 23:37 07.01.2023)
СМИ: спецслужбы Британии нашли китайский датчик в правительственной машине
inews: британские спецслужбы нашли китайский датчик слежения в правительственной машине
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости.
Скрытое устройство, передающее информацию о своем местоположении, было обнаружено в машине, которая используется членами британского кабмина и высокопоставленными дипломатами, британские спецслужбы считают, что за этим может стоять китайская разведка, сообщает издание inews
со ссылкой на источники.
По данным источников издания в британской разведке, геолокационное устройство было помещено "внутри герметичной детали", импортированной от поставщика в Китае
. Речь идет о сим-карте, способной передавать данные о местонахождении автомобиля.
"Это (сим-карты, передающие данные о геолокации. — Прим. ред.) дает возможность наблюдать за правительством в течение месяцев и лет, постоянно регистрируя передвижение, постоянно создавая широкую картину деятельности. Вы можете делать это медленно и методично в течение очень, очень долгого времени. Вот в чем уязвимость", — сообщил источник издания в разведке.
Как пишет издание, находка "вызывает серьезные опасения по поводу национальной безопасности" на фоне заявлений высокопоставленных политиков о "систематической угрозе", якобы исходящей от китайской разведки.
Источники inews в британской разведке полагают, что обнаружение такого рода устройств свидетельствует, по словам издания, о "широком подходе Китая к подслушиванию на Западе, а не о конкретной нацеленности на транспортные средства министров".