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СМИ: спецслужбы Британии нашли китайский датчик в правительственной машине - РИА Новости, 07.01.2023
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СМИ: спецслужбы Британии нашли китайский датчик в правительственной машине
СМИ: спецслужбы Британии нашли китайский датчик в правительственной машине - РИА Новости, 07.01.2023
СМИ: спецслужбы Британии нашли китайский датчик в правительственной машине
Скрытое устройство, передающее информацию о своем местоположении, было обнаружено в машине, которая используется членами британского кабмина и... РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T16:25
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в мире
китай
великобритания
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Скрытое устройство, передающее информацию о своем местоположении, было обнаружено в машине, которая используется членами британского кабмина и высокопоставленными дипломатами, британские спецслужбы считают, что за этим может стоять китайская разведка, сообщает издание inews со ссылкой на источники. По данным источников издания в британской разведке, геолокационное устройство было помещено "внутри герметичной детали", импортированной от поставщика в Китае. Речь идет о сим-карте, способной передавать данные о местонахождении автомобиля. "Это (сим-карты, передающие данные о геолокации. — Прим. ред.) дает возможность наблюдать за правительством в течение месяцев и лет, постоянно регистрируя передвижение, постоянно создавая широкую картину деятельности. Вы можете делать это медленно и методично в течение очень, очень долгого времени. Вот в чем уязвимость", — сообщил источник издания в разведке. Как пишет издание, находка "вызывает серьезные опасения по поводу национальной безопасности" на фоне заявлений высокопоставленных политиков о "систематической угрозе", якобы исходящей от китайской разведки. Источники inews в британской разведке полагают, что обнаружение такого рода устройств свидетельствует, по словам издания, о "широком подходе Китая к подслушиванию на Западе, а не о конкретной нацеленности на транспортные средства министров".
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в мире, китай, великобритания
В мире, Китай, Великобритания
16:25 07.01.2023 (обновлено: 23:37 07.01.2023)
 
СМИ: спецслужбы Британии нашли китайский датчик в правительственной машине

inews: британские спецслужбы нашли китайский датчик слежения в правительственной машине

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в медиабанкВестминстерское Аббатство и Биг-Бен в Лондоне
Вестминстерское Аббатство и Биг-Бен в Лондоне - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
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Вестминстерское Аббатство и Биг-Бен в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Скрытое устройство, передающее информацию о своем местоположении, было обнаружено в машине, которая используется членами британского кабмина и высокопоставленными дипломатами, британские спецслужбы считают, что за этим может стоять китайская разведка, сообщает издание inews со ссылкой на источники.
По данным источников издания в британской разведке, геолокационное устройство было помещено "внутри герметичной детали", импортированной от поставщика в Китае. Речь идет о сим-карте, способной передавать данные о местонахождении автомобиля.
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"Это (сим-карты, передающие данные о геолокации. — Прим. ред.) дает возможность наблюдать за правительством в течение месяцев и лет, постоянно регистрируя передвижение, постоянно создавая широкую картину деятельности. Вы можете делать это медленно и методично в течение очень, очень долгого времени. Вот в чем уязвимость", — сообщил источник издания в разведке.
Как пишет издание, находка "вызывает серьезные опасения по поводу национальной безопасности" на фоне заявлений высокопоставленных политиков о "систематической угрозе", якобы исходящей от китайской разведки.
Источники inews в британской разведке полагают, что обнаружение такого рода устройств свидетельствует, по словам издания, о "широком подходе Китая к подслушиванию на Западе, а не о конкретной нацеленности на транспортные средства министров".
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