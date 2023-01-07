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Обращение Шольца к Зеленскому со словами о России взбесило немцев - РИА Новости, 07.01.2023
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Обращение Шольца к Зеленскому со словами о России взбесило немцев
Обращение Шольца к Зеленскому со словами о России взбесило немцев - РИА Новости, 07.01.2023
Обращение Шольца к Зеленскому со словами о России взбесило немцев
Пользователей Twitter возмутило послание канцлера Германии Олафа Шольца к президенту Украины Владимиру Зеленскому с обещанием поддерживать Киев в противостоянии РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T09:29
2023-01-07T15:03
в мире
олаф шольц
россия
германия
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Пользователей Twitter возмутило послание канцлера Германии Олафа Шольца к президенту Украины Владимиру Зеленскому с обещанием поддерживать Киев в противостоянии с Россией."Такими темпами американские поджигатели конфликта отправят Германию в каменный век", — написал один из комментаторов. "Господин Шольц, если вы не можете выступить в качестве посредника для урегулирования конфликта и ухудшаете экономическую ситуацию в своей стране, вам следует подать в отставку", — отметил второй. "Оружие никогда не создает мира, Шольц прекрасно это знает", — поддержал третий."Вьетнамцы, югославы, иракцы, афганцы, ливийцы и сирийцы защищали свои страны от американских поджигателей конфликта. Где тогда было немецкое оружие для всего мира?" — поделился мнением еще один пользователь."Мы против того, чтобы Шольц втягивал Германию еще сильнее в этот конфликт", — заключили читатели. Ранее в Twitter канцлер Германии Олаф Шольц написал, что перед лицом агрессии, развязанной Россией, Берлин поставляет Киеву систему Patriot и БМП Marder. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230107/ukraina-1843328871.html
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в мире, олаф шольц, россия, германия, украина, владимир зеленский
В мире, Олаф Шольц, Россия, Германия, Украина, Владимир Зеленский
09:29 07.01.2023 (обновлено: 15:03 07.01.2023)
 
Обращение Шольца к Зеленскому со словами о России взбесило немцев

Пользователи Twitter раскритиковали обращение Шольца к Зеленскому со словами о России

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Пользователей Twitter возмутило послание канцлера Германии Олафа Шольца к президенту Украины Владимиру Зеленскому с обещанием поддерживать Киев в противостоянии с Россией.

"Такими темпами американские поджигатели конфликта отправят Германию в каменный век", — написал один из комментаторов.
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"Господин Шольц, если вы не можете выступить в качестве посредника для урегулирования конфликта и ухудшаете экономическую ситуацию в своей стране, вам следует подать в отставку", — отметил второй.

"Оружие никогда не создает мира, Шольц прекрасно это знает", — поддержал третий.
"Вьетнамцы, югославы, иракцы, афганцы, ливийцы и сирийцы защищали свои страны от американских поджигателей конфликта. Где тогда было немецкое оружие для всего мира?" — поделился мнением еще один пользователь.

"Мы против того, чтобы Шольц втягивал Германию еще сильнее в этот конфликт", — заключили читатели.

Ранее в Twitter канцлер Германии Олаф Шольц написал, что перед лицом агрессии, развязанной Россией, Берлин поставляет Киеву систему Patriot и БМП Marder.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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