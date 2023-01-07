09:29 07.01.2023 (обновлено: 15:03 07.01.2023)
Обращение Шольца к Зеленскому со словами о России взбесило немцев
Пользователи Twitter раскритиковали обращение Шольца к Зеленскому со словами о России
© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Пользователей Twitter возмутило послание канцлера Германии Олафа Шольца к президенту Украины Владимиру Зеленскому с обещанием поддерживать Киев в противостоянии с Россией.
"Такими темпами американские поджигатели конфликта отправят Германию в каменный век", — написал один из комментаторов.
"Такими темпами американские поджигатели конфликта отправят Германию в каменный век", — написал один из комментаторов.
"Господин Шольц, если вы не можете выступить в качестве посредника для урегулирования конфликта и ухудшаете экономическую ситуацию в своей стране, вам следует подать в отставку", — отметил второй.
"Оружие никогда не создает мира, Шольц прекрасно это знает", — поддержал третий.
"Оружие никогда не создает мира, Шольц прекрасно это знает", — поддержал третий.
"Вьетнамцы, югославы, иракцы, афганцы, ливийцы и сирийцы защищали свои страны от американских поджигателей конфликта. Где тогда было немецкое оружие для всего мира?" — поделился мнением еще один пользователь.
"Мы против того, чтобы Шольц втягивал Германию еще сильнее в этот конфликт", — заключили читатели.
Ранее в Twitter канцлер Германии Олаф Шольц написал, что перед лицом агрессии, развязанной Россией, Берлин поставляет Киеву систему Patriot и БМП Marder.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
"Мы против того, чтобы Шольц втягивал Германию еще сильнее в этот конфликт", — заключили читатели.
Ранее в Twitter канцлер Германии Олаф Шольц написал, что перед лицом агрессии, развязанной Россией, Берлин поставляет Киеву систему Patriot и БМП Marder.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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