https://ria.ru/20230107/sholts-1843343097.html

Обращение Шольца к Зеленскому со словами о России взбесило немцев

Обращение Шольца к Зеленскому со словами о России взбесило немцев - РИА Новости, 07.01.2023

Обращение Шольца к Зеленскому со словами о России взбесило немцев

Пользователей Twitter возмутило послание канцлера Германии Олафа Шольца к президенту Украины Владимиру Зеленскому с обещанием поддерживать Киев в противостоянии РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-07T09:29

2023-01-07T09:29

2023-01-07T15:03

в мире

олаф шольц

россия

германия

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Пользователей Twitter возмутило послание канцлера Германии Олафа Шольца к президенту Украины Владимиру Зеленскому с обещанием поддерживать Киев в противостоянии с Россией."Такими темпами американские поджигатели конфликта отправят Германию в каменный век", — написал один из комментаторов. "Господин Шольц, если вы не можете выступить в качестве посредника для урегулирования конфликта и ухудшаете экономическую ситуацию в своей стране, вам следует подать в отставку", — отметил второй. "Оружие никогда не создает мира, Шольц прекрасно это знает", — поддержал третий."Вьетнамцы, югославы, иракцы, афганцы, ливийцы и сирийцы защищали свои страны от американских поджигателей конфликта. Где тогда было немецкое оружие для всего мира?" — поделился мнением еще один пользователь."Мы против того, чтобы Шольц втягивал Германию еще сильнее в этот конфликт", — заключили читатели. Ранее в Twitter канцлер Германии Олаф Шольц написал, что перед лицом агрессии, развязанной Россией, Берлин поставляет Киеву систему Patriot и БМП Marder. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230107/ukraina-1843328871.html

https://ria.ru/20230107/nemtsy-1843316800.html

россия

германия

украина

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в мире, олаф шольц, россия, германия, украина, владимир зеленский