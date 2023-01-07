https://ria.ru/20230107/sevastopol-1843329818.html
Над Севастополем сбили беспилотник
Над Севастополем сбили беспилотник - РИА Новости, 07.01.2023
Над Севастополем сбили беспилотник
Силы противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат над Севастополем, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T05:24
2023-01-07T05:24
2023-01-07T05:45
специальная военная операция на украине
севастополь
россия
михаил развожаев
происшествия
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат над Севастополем, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.Украинские боевики не раз пытались атаковать Севастополь. В декабре Развожаев сообщал, что дежурный корабль Черноморского флота России сбил беспилотник над акваторией вблизи города.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20230107/obstrel-1843321475.html
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севастополь, россия, михаил развожаев, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Россия, Михаил Развожаев, Происшествия
05:24 07.01.2023 (обновлено: 05:45 07.01.2023)
Над Севастополем сбили беспилотник
Силы противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат над Севастополем