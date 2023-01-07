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Зеленский ввел санкции против Киселева и Симоньян - РИА Новости, 07.01.2023
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Зеленский ввел санкции против Киселева и Симоньян
Зеленский ввел санкции против Киселева и Симоньян - РИА Новости, 07.01.2023
Зеленский ввел санкции против Киселева и Симоньян
Генерального директора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева и главного редактора медиагруппы и телеканала RT Маргариту Симоньян включили в новый украинский... РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T20:18
2023-01-07T20:57
дмитрий киселев
маргарита симоньян
евгений петросян
украина
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Генерального директора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева и главного редактора медиагруппы и телеканала RT Маргариту Симоньян включили в новый украинский санкционный список, следует из указа, опубликованного на сайте президента Украины. Владимир Зеленский утвердил принятое накануне решение Совета национальной безопасности и обороны. Санкции вводятся на десять лет, они предполагают, в частности, блокировку активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, запрет на перемещение по территории страны, лишение украинских государственных наград.Всего в списке числятся 119 человек, в основном это известные артисты, музыканты, деятели культуры — Никита Михалков, Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Евгений Петросян, Анна Нетребко, Дмитрий Билан и другие.Украинские власти постоянно расширяют санкционные списки, в которых уже числятся тысячи россиян, организаций, предприятий и компаний. Персональные ограничения действуют и против первых лиц государства, в том числе президента Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, глав МИД, МВД, Минобороны, а также депутатов Госдумы, известных политиков и предпринимателей.
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дмитрий киселев, маргарита симоньян, евгений петросян, украина, в мире
Дмитрий Киселев, Маргарита Симоньян, Евгений Петросян, Украина, В мире
20:18 07.01.2023 (обновлено: 20:57 07.01.2023)
 
Зеленский ввел санкции против Киселева и Симоньян

Президент Украины Зеленский ввел санкции против Киселева и Симоньян

CC BY 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
CC BY 4.0 / Офис президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Генерального директора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева и главного редактора медиагруппы и телеканала RT Маргариту Симоньян включили в новый украинский санкционный список, следует из указа, опубликованного на сайте президента Украины.
Владимир Зеленский утвердил принятое накануне решение Совета национальной безопасности и обороны. Санкции вводятся на десять лет, они предполагают, в частности, блокировку активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, запрет на перемещение по территории страны, лишение украинских государственных наград.
Всего в списке числятся 119 человек, в основном это известные артисты, музыканты, деятели культуры — Никита Михалков, Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Евгений Петросян, Анна Нетребко, Дмитрий Билан и другие.
Украинские власти постоянно расширяют санкционные списки, в которых уже числятся тысячи россиян, организаций, предприятий и компаний. Персональные ограничения действуют и против первых лиц государства, в том числе президента Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, глав МИД, МВД, Минобороны, а также депутатов Госдумы, известных политиков и предпринимателей.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
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Дмитрий КиселевМаргарита СимоньянЕвгений ПетросянУкраинаВ мире
 
 
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