https://ria.ru/20230107/sanktsii-1843418278.html

Зеленский ввел санкции против Киселева и Симоньян

Зеленский ввел санкции против Киселева и Симоньян - РИА Новости, 07.01.2023

Зеленский ввел санкции против Киселева и Симоньян

Генерального директора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева и главного редактора медиагруппы и телеканала RT Маргариту Симоньян включили в новый украинский... РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-07T20:18

2023-01-07T20:18

2023-01-07T20:57

дмитрий киселев

маргарита симоньян

евгений петросян

украина

в мире

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Генерального директора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева и главного редактора медиагруппы и телеканала RT Маргариту Симоньян включили в новый украинский санкционный список, следует из указа, опубликованного на сайте президента Украины. Владимир Зеленский утвердил принятое накануне решение Совета национальной безопасности и обороны. Санкции вводятся на десять лет, они предполагают, в частности, блокировку активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, запрет на перемещение по территории страны, лишение украинских государственных наград.Всего в списке числятся 119 человек, в основном это известные артисты, музыканты, деятели культуры — Никита Михалков, Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Евгений Петросян, Анна Нетребко, Дмитрий Билан и другие.Украинские власти постоянно расширяют санкционные списки, в которых уже числятся тысячи россиян, организаций, предприятий и компаний. Персональные ограничения действуют и против первых лиц государства, в том числе президента Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, глав МИД, МВД, Минобороны, а также депутатов Госдумы, известных политиков и предпринимателей.

https://ria.ru/20221230/patriarkh-1842424037.html

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дмитрий киселев, маргарита симоньян, евгений петросян, украина, в мире