https://ria.ru/20230107/sanktsii-1843416099.html

Зеленский ввел санкции против Михалкова, Петросяна и еще 117 человек

Зеленский ввел санкции против Михалкова, Петросяна и еще 117 человек - РИА Новости, 07.01.2023

Зеленский ввел санкции против Михалкова, Петросяна и еще 117 человек

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о санкциях против российских деятелей культуры, в том числе Никиты Михалкова, Евгения Петросяна, Филиппа... РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-07T19:52

2023-01-07T19:52

2023-01-07T23:24

культура

владимир зеленский

евгений петросян

михаил галустян

украина

совет национальной безопасности и обороны украины

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о санкциях против российских деятелей культуры, в том числе Никиты Михалкова, Евгения Петросяна, Филиппа Киркорова, Анны Нетребко.Таким образом, он утвердил принятое накануне решение Совета национальной безопасности и обороны. Документ опубликован на сайте президента Украины. Всего в списке 119 человек, большая часть из которых артисты, музыканты и деятели культуры:Попали под санкции и известные российские журналисты и общественные деятели, в том числе гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и главный редактор агентства и RT Маргарита Симоньян. В списке также писатель Александр Проханов, философ Александр Дугин, директор по научной работе Фонда развития и поддержки клуба "Валдай" Федор Лукьянов, футболист Анатолий Тимощук.Санкции предполагают блокировку активов этих людей на Украине, ограничение торговых операций, запрет на перемещение по территории страны, прекращение культурных обменов и научного сотрудничества, лишение государственных наград Украины. Срок их действия — десять лет.Украинские власти постоянно расширяют санкционные списки, в которых уже числятся тысячи россиян, организаций, предприятий и компаний. Персональные ограничения действуют и против первых лиц государства, в том числе президента Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, глав МИД, МВД, Минобороны, а также депутатов Госдумы, известных политиков и предпринимателей.

https://ria.ru/20230104/sanktsii-1843005722.html

https://ria.ru/20221221/sanktsii-1840159174.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир зеленский, евгений петросян, михаил галустян, украина, совет национальной безопасности и обороны украины