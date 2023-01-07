https://ria.ru/20230107/sanktsii-1843416099.html
Зеленский ввел санкции против Михалкова, Петросяна и еще 117 человек
Зеленский ввел санкции против Михалкова, Петросяна и еще 117 человек - РИА Новости, 07.01.2023
Зеленский ввел санкции против Михалкова, Петросяна и еще 117 человек
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о санкциях против российских деятелей культуры, в том числе Никиты Михалкова, Евгения Петросяна, Филиппа... РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T19:52
2023-01-07T19:52
2023-01-07T23:24
культура
владимир зеленский
евгений петросян
михаил галустян
украина
совет национальной безопасности и обороны украины
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о санкциях против российских деятелей культуры, в том числе Никиты Михалкова, Евгения Петросяна, Филиппа Киркорова, Анны Нетребко.Таким образом, он утвердил принятое накануне решение Совета национальной безопасности и обороны. Документ опубликован на сайте президента Украины. Всего в списке 119 человек, большая часть из которых артисты, музыканты и деятели культуры:Попали под санкции и известные российские журналисты и общественные деятели, в том числе гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и главный редактор агентства и RT Маргарита Симоньян. В списке также писатель Александр Проханов, философ Александр Дугин, директор по научной работе Фонда развития и поддержки клуба "Валдай" Федор Лукьянов, футболист Анатолий Тимощук.Санкции предполагают блокировку активов этих людей на Украине, ограничение торговых операций, запрет на перемещение по территории страны, прекращение культурных обменов и научного сотрудничества, лишение государственных наград Украины. Срок их действия — десять лет.Украинские власти постоянно расширяют санкционные списки, в которых уже числятся тысячи россиян, организаций, предприятий и компаний. Персональные ограничения действуют и против первых лиц государства, в том числе президента Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, глав МИД, МВД, Минобороны, а также депутатов Госдумы, известных политиков и предпринимателей.
https://ria.ru/20230104/sanktsii-1843005722.html
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владимир зеленский, евгений петросян, михаил галустян, украина, совет национальной безопасности и обороны украины
Культура, Владимир Зеленский, Евгений Петросян, Михаил Галустян, Украина, Совет национальной безопасности и обороны Украины
19:52 07.01.2023 (обновлено: 23:24 07.01.2023)
Зеленский ввел санкции против Михалкова, Петросяна и еще 117 человек
Президент Украины Зеленский ввел санкции в отношении 119 российских деятелей культуры
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ
о санкциях против российских деятелей культуры, в том числе Никиты Михалкова, Евгения Петросяна, Филиппа Киркорова, Анны Нетребко.
Таким образом, он утвердил принятое накануне решение Совета национальной безопасности и обороны. Документ опубликован на сайте президента Украины.
Всего в списке 119 человек, большая часть из которых артисты, музыканты и деятели культуры:
—Ирина Аллегрова,
—Жанна Бадоева,
—Дмитрий Билан,
—Михаил Галустян,
—Дана Борисова,
—Александр Буйнов,
—Виктория Дайнеко,
—Валерий Дидюля,
—Лариса Долина,
—Валерий Кипелов,
—Филипп Киркоров,
—Лолита Милявская,
—Анна Нетребко,
—Никита Михалков,
—Евгений Петросян,
—Владимир Пресняков,
—Стас Пьеха,
—Пелагея Телегина,
—Любовь Успенская,
—Михаил Шуфутинский,
—Анита Цой,
—Леонид Якубович.
Попали под санкции и известные российские журналисты и общественные деятели, в том числе гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и главный редактор агентства и RT Маргарита Симоньян. В списке также писатель Александр Проханов, философ Александр Дугин, директор по научной работе Фонда развития и поддержки клуба "Валдай" Федор Лукьянов, футболист Анатолий Тимощук.
Санкции предполагают блокировку активов этих людей на Украине, ограничение торговых операций, запрет на перемещение по территории страны, прекращение культурных обменов и научного сотрудничества, лишение государственных наград Украины. Срок их действия — десять лет.
Украинские власти постоянно расширяют санкционные списки, в которых уже числятся тысячи россиян, организаций, предприятий и компаний. Персональные ограничения действуют и против первых лиц государства, в том числе президента Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, глав МИД, МВД, Минобороны, а также депутатов Госдумы, известных политиков и предпринимателей.