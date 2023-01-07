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Зеленский ввел санкции против Михалкова, Петросяна и еще 117 человек - РИА Новости, 07.01.2023
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Культура
https://ria.ru/20230107/sanktsii-1843416099.html
Зеленский ввел санкции против Михалкова, Петросяна и еще 117 человек
Зеленский ввел санкции против Михалкова, Петросяна и еще 117 человек - РИА Новости, 07.01.2023
Зеленский ввел санкции против Михалкова, Петросяна и еще 117 человек
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о санкциях против российских деятелей культуры, в том числе Никиты Михалкова, Евгения Петросяна, Филиппа... РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T19:52
2023-01-07T23:24
культура
владимир зеленский
евгений петросян
михаил галустян
украина
совет национальной безопасности и обороны украины
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о санкциях против российских деятелей культуры, в том числе Никиты Михалкова, Евгения Петросяна, Филиппа Киркорова, Анны Нетребко.Таким образом, он утвердил принятое накануне решение Совета национальной безопасности и обороны. Документ опубликован на сайте президента Украины. Всего в списке 119 человек, большая часть из которых артисты, музыканты и деятели культуры:Попали под санкции и известные российские журналисты и общественные деятели, в том числе гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и главный редактор агентства и RT Маргарита Симоньян. В списке также писатель Александр Проханов, философ Александр Дугин, директор по научной работе Фонда развития и поддержки клуба "Валдай" Федор Лукьянов, футболист Анатолий Тимощук.Санкции предполагают блокировку активов этих людей на Украине, ограничение торговых операций, запрет на перемещение по территории страны, прекращение культурных обменов и научного сотрудничества, лишение государственных наград Украины. Срок их действия — десять лет.Украинские власти постоянно расширяют санкционные списки, в которых уже числятся тысячи россиян, организаций, предприятий и компаний. Персональные ограничения действуют и против первых лиц государства, в том числе президента Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, глав МИД, МВД, Минобороны, а также депутатов Госдумы, известных политиков и предпринимателей.
https://ria.ru/20230104/sanktsii-1843005722.html
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владимир зеленский, евгений петросян, михаил галустян, украина, совет национальной безопасности и обороны украины
Культура, Владимир Зеленский, Евгений Петросян, Михаил Галустян, Украина, Совет национальной безопасности и обороны Украины
19:52 07.01.2023 (обновлено: 23:24 07.01.2023)
 
Зеленский ввел санкции против Михалкова, Петросяна и еще 117 человек

Президент Украины Зеленский ввел санкции в отношении 119 российских деятелей культуры

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о санкциях против российских деятелей культуры, в том числе Никиты Михалкова, Евгения Петросяна, Филиппа Киркорова, Анны Нетребко.
Таким образом, он утвердил принятое накануне решение Совета национальной безопасности и обороны. Документ опубликован на сайте президента Украины.
Посетители в помещениях торгово-развлекательного центра Афимолл-Сити в Москве - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
4 января, 07:17
В Бельгии сделали признание о влиянии санкций на жизнь россиян
Всего в списке 119 человек, большая часть из которых артисты, музыканты и деятели культуры:
  • Ирина Аллегрова,
  • Жанна Бадоева,
  • Дмитрий Билан,
  • Михаил Галустян,
  • Дана Борисова,
  • Александр Буйнов,
  • Виктория Дайнеко,
  • Валерий Дидюля,
  • Лариса Долина,
  • Валерий Кипелов,
  • Филипп Киркоров,
  • Лолита Милявская,
  • Анна Нетребко,
  • Никита Михалков,
  • Евгений Петросян,
  • Владимир Пресняков,
  • Стас Пьеха,
  • Пелагея Телегина,
  • Любовь Успенская,
  • Михаил Шуфутинский,
  • Анита Цой,
  • Леонид Якубович.
Попали под санкции и известные российские журналисты и общественные деятели, в том числе гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и главный редактор агентства и RT Маргарита Симоньян. В списке также писатель Александр Проханов, философ Александр Дугин, директор по научной работе Фонда развития и поддержки клуба "Валдай" Федор Лукьянов, футболист Анатолий Тимощук.
Санкции предполагают блокировку активов этих людей на Украине, ограничение торговых операций, запрет на перемещение по территории страны, прекращение культурных обменов и научного сотрудничества, лишение государственных наград Украины. Срок их действия — десять лет.
Украинские власти постоянно расширяют санкционные списки, в которых уже числятся тысячи россиян, организаций, предприятий и компаний. Персональные ограничения действуют и против первых лиц государства, в том числе президента Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, глав МИД, МВД, Минобороны, а также депутатов Госдумы, известных политиков и предпринимателей.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
21 декабря 2022, 09:16Специальная военная операция на Украине
Байден и Зеленский в среду обсудят санкции против России
 
КультураВладимир ЗеленскийЕвгений ПетросянМихаил ГалустянУкраинаСовет национальной безопасности и обороны Украины
 
 
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