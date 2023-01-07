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Участники спецоперации встретили Рождество в одном из храмов ЗВО - РИА Новости, 07.01.2023
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Участники спецоперации встретили Рождество в одном из храмов ЗВО
Участники спецоперации встретили Рождество в одном из храмов ЗВО - РИА Новости, 07.01.2023
Участники спецоперации встретили Рождество в одном из храмов ЗВО
Российские военнослужащие приняли участие в рождественском богослужении в одном из храмов Западного военного округа. Вместе с ними встретили Рождество и недавно мобилизованные, а также те, кто завершил подготовку и боевое слаживание в учебных центрах Минобороны России и на полигонах ЗВО.
2023-01-07T17:23
2023-01-07T17:23
видео
рождество христово
военные
западный военный округ (зво)
праздник
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В ведомстве отметили, что военные священники обеспечивают бойцам "возможность приобщиться к церковным таинствам". Нередко, рискуя жизнью, они не только служат молебны, но и причащают, исповедуют и крестят военнослужащих.
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Ольга Кожухова
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
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Участники спецоперации встретили Рождество в одном из храмов ЗВО
Российские военнослужащие приняли участие в рождественском богослужении в одном из храмов Западного военного округа. Вместе с ними встретили Рождество и недавно мобилизованные, а также те, кто завершил подготовку и боевое слаживание в учебных центрах Минобороны России и на полигонах ЗВО. В ведомстве отметили, что военные священники обеспечивают бойцам "возможность приобщиться к церковным таинствам". Нередко, рискуя жизнью, они не только служат молебны, но и причащают, исповедуют и крестят военнослужащих.
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видео, рождество христово, военные, западный военный округ (зво), праздник, видео
Видео, Рождество Христово, Военные, Западный военный округ (ЗВО), Праздник
Участники спецоперации встретили Рождество в одном из храмов ЗВО
Российские военнослужащие приняли участие в рождественском богослужении в одном из храмов Западного военного округа. Вместе с ними встретили Рождество и недавно мобилизованные, а также те, кто завершил подготовку и боевое слаживание в учебных центрах Минобороны России и на полигонах ЗВО.
2023-01-07T17:23
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17:23 07.01.2023
 

Участники спецоперации встретили Рождество в одном из храмов ЗВО

Читать ria.ru в
Российские военнослужащие приняли участие в рождественском богослужении в одном из храмов Западного военного округа. Вместе с ними встретили Рождество и недавно мобилизованные, а также те, кто завершил подготовку и боевое слаживание в учебных центрах Минобороны России и на полигонах ЗВО.
В ведомстве отметили, что военные священники обеспечивают бойцам "возможность приобщиться к церковным таинствам". Нередко, рискуя жизнью, они не только служат молебны, но и причащают, исповедуют и крестят военнослужащих.
 
ВидеоРождество ХристовоВоенныеЗападный военный округ (ЗВО)Праздник
 
 
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