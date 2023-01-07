https://ria.ru/20230107/rozhdestvo-1843401474.html

Участники спецоперации встретили Рождество в одном из храмов ЗВО

Участники спецоперации встретили Рождество в одном из храмов ЗВО - РИА Новости, 07.01.2023

Участники спецоперации встретили Рождество в одном из храмов ЗВО

Российские военнослужащие приняли участие в рождественском богослужении в одном из храмов Западного военного округа. Вместе с ними встретили Рождество и недавно мобилизованные, а также те, кто завершил подготовку и боевое слаживание в учебных центрах Минобороны России и на полигонах ЗВО.

2023-01-07T17:23

2023-01-07T17:23

2023-01-07T17:23

видео

рождество христово

военные

западный военный округ (зво)

праздник

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/07/1843401094_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ab4966f3952e5ccc1c4a4d7c5c23d3da.jpg

В ведомстве отметили, что военные священники обеспечивают бойцам "возможность приобщиться к церковным таинствам". Нередко, рискуя жизнью, они не только служат молебны, но и причащают, исповедуют и крестят военнослужащих.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Кожухова

Ольга Кожухова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Участники спецоперации встретили Рождество в одном из храмов ЗВО Российские военнослужащие приняли участие в рождественском богослужении в одном из храмов Западного военного округа. Вместе с ними встретили Рождество и недавно мобилизованные, а также те, кто завершил подготовку и боевое слаживание в учебных центрах Минобороны России и на полигонах ЗВО. В ведомстве отметили, что военные священники обеспечивают бойцам "возможность приобщиться к церковным таинствам". Нередко, рискуя жизнью, они не только служат молебны, но и причащают, исповедуют и крестят военнослужащих. 2023-01-07T17:23 true PT0M35S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кожухова

видео, рождество христово, военные, западный военный округ (зво), праздник, видео