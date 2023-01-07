https://ria.ru/20230107/rozhdestvo-1843401474.html
Участники спецоперации встретили Рождество в одном из храмов ЗВО
Участники спецоперации встретили Рождество в одном из храмов ЗВО - РИА Новости, 07.01.2023
Участники спецоперации встретили Рождество в одном из храмов ЗВО
Российские военнослужащие приняли участие в рождественском богослужении в одном из храмов Западного военного округа. Вместе с ними встретили Рождество и недавно мобилизованные, а также те, кто завершил подготовку и боевое слаживание в учебных центрах Минобороны России и на полигонах ЗВО.
2023-01-07T17:23
2023-01-07T17:23
2023-01-07T17:23
видео
рождество христово
военные
западный военный округ (зво)
праздник
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/07/1843401094_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ab4966f3952e5ccc1c4a4d7c5c23d3da.jpg
В ведомстве отметили, что военные священники обеспечивают бойцам "возможность приобщиться к церковным таинствам". Нередко, рискуя жизнью, они не только служат молебны, но и причащают, исповедуют и крестят военнослужащих.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/07/1843401094_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_5255b3f05c2e883c58ec00a0644a5a9a.jpg
Участники спецоперации встретили Рождество в одном из храмов ЗВО
Российские военнослужащие приняли участие в рождественском богослужении в одном из храмов Западного военного округа. Вместе с ними встретили Рождество и недавно мобилизованные, а также те, кто завершил подготовку и боевое слаживание в учебных центрах Минобороны России и на полигонах ЗВО.
В ведомстве отметили, что военные священники обеспечивают бойцам "возможность приобщиться к церковным таинствам". Нередко, рискуя жизнью, они не только служат молебны, но и причащают, исповедуют и крестят военнослужащих.
2023-01-07T17:23
true
PT0M35S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, рождество христово, военные, западный военный округ (зво), праздник, видео
Видео, Рождество Христово, Военные, Западный военный округ (ЗВО), Праздник
Участники спецоперации встретили Рождество в одном из храмов ЗВО
Российские военнослужащие приняли участие в рождественском богослужении в одном из храмов Западного военного округа. Вместе с ними встретили Рождество и недавно мобилизованные, а также те, кто завершил подготовку и боевое слаживание в учебных центрах Минобороны России и на полигонах ЗВО.
2023-01-07T17:23
true
PT0M35S
Участники спецоперации встретили Рождество в одном из храмов ЗВО
Российские военнослужащие приняли участие в рождественском богослужении в одном из храмов Западного военного округа. Вместе с ними встретили Рождество и недавно мобилизованные, а также те, кто завершил подготовку и боевое слаживание в учебных центрах Минобороны России и на полигонах ЗВО.