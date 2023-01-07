https://ria.ru/20230107/rozhdestvo-1843339650.html

Путин поздравил россиян с Рождеством

Путин поздравил россиян с Рождеством - РИА Новости, 07.01.2023

Путин поздравил россиян с Рождеством

Президент Владимир Путин поздравил православных христиан с Рождеством Христовым, сообщает сайт Кремля. РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-07T09:16

2023-01-07T09:16

2023-01-07T14:28

россия

рождество христово

владимир путин

русская православная церковь

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин поздравил православных христиан с Рождеством Христовым, сообщает сайт Кремля."Этот светлый, всеми любимый праздник вдохновляет людей на благие дела и устремления, служит утверждению в обществе таких непреходящих духовных ценностей и нравственных ориентиров, как милосердие, сострадание, добро и справедливость", — говорится в послании.Президент отметил огромный созидательный вклад, который Русская православная церковь и другие христианские конфессии вносят в единение общества, сохранение исторической памяти, воспитание молодежи и укрепление института семьи.Он также обратил внимание на то, что церковные организации заботятся о тех, кто нуждается в помощи, и поддерживают военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине. По словам Путина, такая большая, многогранная и истинно подвижническая работа заслуживает самого искреннего уважения."Желаю православным христианам, всем, кто отмечает праздник Рождества Христова, здоровья, успехов и всего наилучшего", — заключил глава государства.В Рождественскую ночь Путин по традиции присутствовал на богослужении в одном из храмов. В нынешнем году — в Благовещенском соборе Московского Кремля.Рождество Христово — один из главных праздников Православной церкви. Его встречают в ночь с 6 на 7 января — в соответствии с юлианским календарем, которому Русская православная церковь осталась верна в 1918 году, когда Россия перешла на григорианский календарь. Сейчас разница между старым и новым стилем составляет 13 дней. Вместе с Русской церковью Рождество празднуют 7 января Иерусалимская, Сербская и Грузинская православные церкви, афонские монастыри, католики восточного обряда и некоторые протестанты. Вслед за Рождеством наступают святки — время особой духовной радости и продолжения празднования.

https://ria.ru/20230107/rozhdestvo-1842157294.html

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Владимир Путин на рождественском богослужении в Благовещенском соборе московского Кремля Владимир Путин на рождественском богослужении в Благовещенском соборе московского Кремля 2023-01-07T09:16 true PT0M51S

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россия, рождество христово, владимир путин, русская православная церковь