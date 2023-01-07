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Рождество Христово в Православной церкви

Рождество Христово в Православной церкви - РИА Новости, 07.01.2023

Рождество Христово в Православной церкви

Рождество Христово – один из главных праздников Православной церкви – отмечается 7 января (25 декабря по старому стилю). РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-07T01:13

2023-01-07T01:13

2023-01-07T01:13

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Рождество Христово – один из главных праздников Православной церкви – отмечается 7 января (25 декабря по старому стилю). Согласно Евангелию от Луки, Иисус Христос родился от Девы Марии в царствование императора Августа (Октавия) в городе Вифлееме. Август повелел сделать всенародную перепись во всей Римской империи, к которой относилась тогда и Палестина. У евреев был обычай вести народные переписи по коленам, племенам и родам, всякое колено и род имели свои города и праотеческие места, потому Дева Мария и праведный Иосиф, происходившие от рода Давидова, должны были идти в Вифлеем (город Давида), чтобы внести и свои имена в список подданных кесаря. В Вифлееме все места в гостиницах были заняты, и Мария с Иосифом нашли ночлег лишь в пещере для скота. Когда они там расположились, Марии наступило время родить. Так, среди сена и соломы в холодную зимнюю ночь родился младенец Иисус Христос. Пресвятая Дева спеленала Богомладенца и положила в ясли – кормушку для скота. Ночью весть о рождении Спасителя мира узнали пастухи. Им явился Ангел и сказал: "Не бойтесь: благовествую вам радость великую, которая будет всем людям. Сегодня родился Спаситель мира – Христос Господь! И вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях". И внезапно явилось с Ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога. Когда Ангелы исчезли, пастухи сказали друг другу: пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось. И, поспешив, они нашли пещеру, где находились Мария, Иосиф и Младенец, лежащий в яслях. Пастухи рассказали святому семейству о том, что было возвещено им о Младенце. В это же время, согласно Евангелию от Матфея, с дарами к Богомладенцу шли волхвы (древние мудрецы) с востока. Они ждали, что вскоре на землю должен прийти великий Царь мира. Увидев необыкновенную звезду над Вифлеемом в момент рождения Иисуса, волхвы направились в Иерусалим, чтобы узнать, где нужно искать Спасителя мира. Услышав об этом, царь Иудеи Ирод призвал их к себе. Он не знал, где находится Иисус, и был крайне встревожен этим известием. Ирод попросил волхвов известить его о месте рождения младенца. Они пошли за путеводной звездой, которую теперь называют Вифлеемской, она – один из главных символов Рождества.Достигнув города, волхвы поклонились новорожденному Спасителю и принесли ему дары: золото, ладан и смирну. Затем, получив от Бога откровение не возвращаться в Иерусалим, другим путем ушли в свою страну. Ирод, обнаружив, что волхвы обманули его, приказал предать смерти всех младенцев мужского пола в Вифлееме и во всех пределах его возрастом до двух лет. Евангелие повествует о том, что Иосиф, получив во сне предупреждение об опасности, бежал с Пресвятой Девой и Младенцем в Египет, где Святое семейство находилось до смерти Ирода. День Рождества Христова издревле причислен церковью к великим двунадесятым праздникам. Начало праздника относится к временам Апостолов. Точная дата рождения Иисуса Христа неизвестна. В первые три века новой эры во время гонения христиан в некоторых церквах праздник Рождества Христова соединялся с праздником Крещения 19 января (6 января по старому стилю) под общим названием Богоявления. Причиной этого, вероятно, было мнение, что Христос крестился в день своего рождения.До 70-х годов Iвека подавляющее большинство христиан составляли иудеи и среди них вопрос о дате рождения Спасителя не поднимался, так как не принято было точно знать свои дни рождения. Ко II-III векам относятся первые попытки установить дату Рождества Христова и отмечать ее как один из главных христианских праздников.В 337 году папа Римский Юлий I утвердил 25 декабря как дату Рождества Христова.Такой выбор можно объяснить тем, что этот день считался днем зимнего солнцестояния: тьма уступает свету. В это время римляне-язычники отмечали день "Непобедимого солнца" – римского бога Солнца. Церковь же придала этому дню христианский смысл, установив празднование рождения "истинного Солнца правды".С тех пор весь христианский мир празднует Рождество 25 декабря (кроме армянской церкви, которая отмечает Рождество и Крещение Господне как единый праздник Богоявления 6 января).Русская православная церковь празднует Рождество 7 января. В 1918 году Россия перешла на григорианский календарь (новый стиль), церковь же осталась верной юлианскому (старому стилю). Сегодня разница между календарями составляет 13 дней.Таким образом дата празднования Рождества сместилась на 7 января.Праздник также имеет важное светское значение.Современное летоисчисление ведется от Рождества Христова. На него в 525 году предложил ориентироваться римский аббат Дионисий Малый, взяв за точку отсчета 753 год от основания Рима. С тех пор этой системой пользуются в большинстве стран мира. Альтернативное именование – "до и после нашей эры". На соборе 1166 года при константинопольском патриархе Луке и византийском императоре Мануиле всем христианам было положено хранить пост перед праздником Рождества Христова 40 дней. Рожественский пост начинается 28 ноября (15 ноября по старому стилю) и длится до Рождества 7 января (25 декабря по старому стилю).В последний день перед праздником совершается навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник), когда уставом положено есть сочиво. Оно готовится из зерен пшеницы, риса. В этот день у православных сохраняется обычай не есть до первой звезды, напоминающей о явлении звезды на востоке, возвестившей о рождении Иисуса.По уставу Русской церкви вслед за Рождеством наступают святки (святые дни) – время особой духовной радости и продолжения празднования. К Рождеству на Руси традиционно готовили выпечку, которой разговлялись с утра. На севере, например, известны архангельские "козули" – фигурки козочек, овечек, барашков и лошадок, вылепленные из сдобного теста на сливочном масле и яйцах. Эти животные напоминают о хлеве – месте рождения Иисуса. Вместе с выпечкой на рождественский стол ставили и мясные блюда: забивали оставшихся с осени гусей и уток – в русской кухне это главная птица. Гусь или утка, запеченные в разных вариантах – с мочеными яблоками или ягодой, с брусникой и квашеной капустой – были главным рождественским угощением. В зажиточных семьях к Рождеству могли забить барашка или свинью.Еще одно традиционное мясное блюдо русской кухни – "полотки" – половинки птичьих тушек, просоленные, копченые или вареные.Из напитков на столе всегда был ягодный взвар – вода, настоянная на ягодах или фруктах.В Рождество Христово существует обычай наряжать елку, дарить друг другу подарки. Елочные ветви украшают различными сладостями и светящимися огоньками. Вместе с Русской православной церковью праздник Рождества Христова в ночь с 6 на 7 января встречают Иерусалимская, Сербская и Грузинская православные церкви, афонские монастыри, а также католики восточного обряда и некоторые протестанты, придерживающиеся юлианского календаря.После 1917 года в атеистическом Советском Союзе Рождество Христово запрещалось не только праздновать, но и упоминать. Рождественские службы совершали тайно. В 1929 году Пасху и Рождество вместе с другими религиозными праздниками и Новым годом объявили рабочими днями.27 декабря 1990 года в связи с обращением патриарха Алексия II и уважая религиозные чувства верующих, Верховный Совет РСФСР своим постановлением объявил Рождество Христово нерабочим днем. В ночь с 6 на 7 января 1991 года состоялась первая трансляция Рождественского Патриаршего богослужения из Богоявленского собора Москвы по Центральному телевидению. Ежегодно Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ночь на 7 января по традиции совершает рождественское богослужение в главном храме страны – кафедральном соборном храме Христа Спасителя. В 2022 году в рождественских богослужениях в России приняли участие 1,4 миллиона человек. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, русская православная церковь, рождество христово, иисус христос, россия, религия