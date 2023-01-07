https://ria.ru/20230107/regiony-1843430671.html

Экс-главы Госдепа и Пентагона уверены, что Россия не отдаст новые регионы

Экс-главы Госдепа и Пентагона уверены, что Россия не отдаст новые регионы - РИА Новости, 08.01.2023

Экс-главы Госдепа и Пентагона уверены, что Россия не отдаст новые регионы

Россия не может уступить Украине присоединенные в ходе специальной военной операции территории и будет пытаться удержать над ними контроль, чтобы в будущем... РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-07T23:40

2023-01-07T23:40

2023-01-08T04:33

специальная военная операция на украине

владимир путин

кондолиза райс

роберт гейтс

сша

украина

россия

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 7 янв – РИА Новости. Россия не может уступить Украине присоединенные в ходе специальной военной операции территории и будет пытаться удержать над ними контроль, чтобы в будущем сделать их плацдармами для наступления на запад, заявили бывший госсекретарь США Кондолиза Райс и экс-глава Пентагона Роберт Гейтс в совместной статье, опубликованной в газете Washington Post. "Для (президента РФ, Владимира - ред.) Путина поражение не вариант. Он не может уступить Украине четыре восточные области, объявленные им частью России. Если он не сможет добиться военного успеха в этом году, он должен сохранить контроль над позициями на востоке и юге Украины, которые в будущем станут плацдармами для возобновления наступления, чтобы установить контроль над остальной частью украинского побережья Черного моря, всем Донбассом, а затем двигаться на запад", - говорится в статье. Райс и Гейтс напомнили, что с момента воссоединения Крыма с Россией до начала специальной военной операции прошло восемь лет. "Рассчитывайте на то, что Путин проявит терпение, чтобы добиться своего", - призвали авторы статьи. Бывшие главы оборонного и дипломатического ведомств США также заявляют, что сегодня вся экономика и военный потенциал Украины зависят от помощи Запада, прежде всего, от самих Штатов. По мнению Райс и Гейтса, если украинским войскам не удастся добиться прорыва на фронте, давление стран Запада на Киев будет расти "на фоне продолжения месяцев военного тупика". Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно". Накануне США объявили о выделении Киеву крупнейшего за все время пакета военной помощи объемом более 3 миллиардов долларов. Всего же, по заявлению Пентагона, США с начала СВО выделил Украине военную помощь на 24,2 миллиарда долларов. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20230104/trud-1843068122.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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украина

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир путин, кондолиза райс, роберт гейтс, сша, украина, россия, министерство обороны сша, оон, нато