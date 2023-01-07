https://ria.ru/20230107/rakety-1843367679.html

ВСУ выпустили по Донецку десять ракет из РСЗО

ВСУ выпустили по Донецку десять ракет из РСЗО - РИА Новости, 07.01.2023

ВСУ выпустили по Донецку десять ракет из РСЗО

Украинские войска за пять минут выпустили по Донецку полтора десятка ракет и снарядов, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-07T13:06

2023-01-07T13:06

2023-01-07T13:27

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 7 янв — РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили по Донецку полтора десятка ракет и снарядов, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.По информации ведомства, в 12:30 ВСУ ударили по Петровскому и Кировскому районам города."Выпущено десять ракет из РСЗО", — говорится в публикации.Пять минут спустя под огнем еще раз оказался Петровский район — четыре снаряда калибра 155 миллиметров.С 12:00 вчерашнего дня по поручению президента России Владимира Путина на всей линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации на Украине действует режим прекращения огня. Он продлится до 24:00 7 января. Тем не менее ВСУ продолжают обстрелы — за предыдущие сутки они 36 раз открывали огонь, выпустив по ДНР почти 200 снарядов. Как минимум два человека получили ранения.Сегодня атаки продолжаются — помимо Донецка, украинские силовики обстреливают Горловку, Макеевку, поселок Гольмовский.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса. Жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20230107/rossiya-1843308012.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, донецк, донецкая народная республика, сцкк, украина