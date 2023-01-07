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В Германии рассказали о важном уроке для Путина - РИА Новости, 07.01.2023
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В Германии рассказали о важном уроке для Путина
В Германии рассказали о важном уроке для Путина - РИА Новости, 07.01.2023
В Германии рассказали о важном уроке для Путина
Владимир Путин сделал выводы из отношений НАТО с Россией в 1990-х годах, пишет Junge Welt. "Михаил Горбачев отказался от своих амбиций и капитулировал перед... РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T10:12
2023-01-07T18:40
владимир путин
россия
германия
восточная европа
михаил горбачев
нато
в мире
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Владимир Путин сделал выводы из отношений НАТО с Россией в 1990-х годах, пишет Junge Welt. "Михаил Горбачев отказался от своих амбиций и капитулировал перед претензией НАТО на контроль всей Восточной Европы. Путин извлек из этого урок", — говорится в публикации. При этом в статье отмечается, что новость о поставке первых танков из собственных арсеналов альянса на Украину — это попытка проверить на практике, насколько у России хватит терпения, чтобы, со своей стороны, не отвечать на вызовы НАТО. На фоне российской специальной операции США и их союзники продолжают накачивать киевский режим оружием на миллиарды долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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владимир путин, россия, германия, восточная европа, михаил горбачев, нато, в мире
Владимир Путин, Россия, Германия, Восточная Европа, Михаил Горбачев, НАТО, В мире
10:12 07.01.2023 (обновлено: 18:40 07.01.2023)
 
В Германии рассказали о важном уроке для Путина

Junge Welt: Путин извлек важный урок из отношения НАТО к России в 1990-х годах

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Владимир Путин сделал выводы из отношений НАТО с Россией в 1990-х годах, пишет Junge Welt.

"Михаил Горбачев отказался от своих амбиций и капитулировал перед претензией НАТО на контроль всей Восточной Европы. Путин извлек из этого урок", — говорится в публикации.

При этом в статье отмечается, что новость о поставке первых танков из собственных арсеналов альянса на Украину — это попытка проверить на практике, насколько у России хватит терпения, чтобы, со своей стороны, не отвечать на вызовы НАТО.

На фоне российской специальной операции США и их союзники продолжают накачивать киевский режим оружием на миллиарды долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
Вчера, 09:29
Обращение Шольца к Зеленскому со словами о России взбесило немцев
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Владимир ПутинРоссияГерманияВосточная ЕвропаМихаил ГорбачевНАТОВ мире
 
 
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