10:12 07.01.2023 (обновлено: 18:40 07.01.2023)
В Германии рассказали о важном уроке для Путина
Junge Welt: Путин извлек важный урок из отношения НАТО к России в 1990-х годах
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Владимир Путин сделал выводы из отношений НАТО с Россией в 1990-х годах, пишет Junge Welt.
"Михаил Горбачев отказался от своих амбиций и капитулировал перед претензией НАТО на контроль всей Восточной Европы. Путин извлек из этого урок", — говорится в публикации.
При этом в статье отмечается, что новость о поставке первых танков из собственных арсеналов альянса на Украину — это попытка проверить на практике, насколько у России хватит терпения, чтобы, со своей стороны, не отвечать на вызовы НАТО.
На фоне российской специальной операции США и их союзники продолжают накачивать киевский режим оружием на миллиарды долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
"Михаил Горбачев отказался от своих амбиций и капитулировал перед претензией НАТО на контроль всей Восточной Европы. Путин извлек из этого урок", — говорится в публикации.
При этом в статье отмечается, что новость о поставке первых танков из собственных арсеналов альянса на Украину — это попытка проверить на практике, насколько у России хватит терпения, чтобы, со своей стороны, не отвечать на вызовы НАТО.
На фоне российской специальной операции США и их союзники продолжают накачивать киевский режим оружием на миллиарды долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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