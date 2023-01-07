https://ria.ru/20230107/putin-1843347393.html

В Германии рассказали о важном уроке для Путина

В Германии рассказали о важном уроке для Путина - РИА Новости, 07.01.2023

В Германии рассказали о важном уроке для Путина

Владимир Путин сделал выводы из отношений НАТО с Россией в 1990-х годах, пишет Junge Welt. "Михаил Горбачев отказался от своих амбиций и капитулировал перед... РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-07T10:12

2023-01-07T10:12

2023-01-07T18:40

владимир путин

россия

германия

восточная европа

михаил горбачев

нато

в мире

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Владимир Путин сделал выводы из отношений НАТО с Россией в 1990-х годах, пишет Junge Welt. "Михаил Горбачев отказался от своих амбиций и капитулировал перед претензией НАТО на контроль всей Восточной Европы. Путин извлек из этого урок", — говорится в публикации. При этом в статье отмечается, что новость о поставке первых танков из собственных арсеналов альянса на Украину — это попытка проверить на практике, насколько у России хватит терпения, чтобы, со своей стороны, не отвечать на вызовы НАТО. На фоне российской специальной операции США и их союзники продолжают накачивать киевский режим оружием на миллиарды долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230107/sholts-1843343097.html

россия

германия

восточная европа

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владимир путин, россия, германия, восточная европа, михаил горбачев, нато, в мире