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Путин встречает Рождество в храме Московского Кремля - РИА Новости, 07.01.2023
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Религия
https://ria.ru/20230107/putin-1843321844.html
Путин встречает Рождество в храме Московского Кремля
Путин встречает Рождество в храме Московского Кремля - РИА Новости, 07.01.2023
Путин встречает Рождество в храме Московского Кремля
Президент России Владимир Путин приехал на богослужение в рождественскую ночь в Благовещенский собор Московского Кремля. РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T00:34
2023-01-07T02:35
религия
владимир путин
россия
московская область (подмосковье)
рождество христово
религия
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал на богослужение в рождественскую ночь в Благовещенский собор Московского Кремля. Глава государства часто отправляется в один из российских регионов на службу в храм, несколько раз встречал рождество в Ново-Огарево в Подмосковье.
россия
московская область (подмосковье)
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владимир путин, россия, московская область (подмосковье), рождество христово, религия
Религия, Владимир Путин, Россия, Московская область (Подмосковье), Рождество Христово, Религия
00:34 07.01.2023 (обновлено: 02:35 07.01.2023)
 
Путин встречает Рождество в храме Московского Кремля

Владимир Путин приехал на богослужение в Благовещенский собор Московского Кремля

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал на богослужение в рождественскую ночь в Благовещенский собор Московского Кремля.
Глава государства часто отправляется в один из российских регионов на службу в храм, несколько раз встречал рождество в Ново-Огарево в Подмосковье.
 
РелигияВладимир ПутинРоссияМосковская область (Подмосковье)Рождество ХристовоРелигия
 
 
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