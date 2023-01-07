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Путин встречает Рождество в храме Московского Кремля
Путин встречает Рождество в храме Московского Кремля - РИА Новости, 07.01.2023
Путин встречает Рождество в храме Московского Кремля
Президент России Владимир Путин приехал на богослужение в рождественскую ночь в Благовещенский собор Московского Кремля. РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T00:34
2023-01-07T00:34
2023-01-07T02:35
религия
владимир путин
россия
московская область (подмосковье)
рождество христово
религия
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал на богослужение в рождественскую ночь в Благовещенский собор Московского Кремля. Глава государства часто отправляется в один из российских регионов на службу в храм, несколько раз встречал рождество в Ново-Огарево в Подмосковье.
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владимир путин, россия, московская область (подмосковье), рождество христово, религия
Религия, Владимир Путин, Россия, Московская область (Подмосковье), Рождество Христово, Религия
00:34 07.01.2023 (обновлено: 02:35 07.01.2023)
Путин встречает Рождество в храме Московского Кремля
Владимир Путин приехал на богослужение в Благовещенский собор Московского Кремля