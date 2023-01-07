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Пушков объяснил, как решение Макрона изменит конфликт на Украине - РИА Новости, 07.01.2023
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Пушков объяснил, как решение Макрона изменит конфликт на Украине
Пушков объяснил, как решение Макрона изменит конфликт на Украине - РИА Новости, 07.01.2023
Пушков объяснил, как решение Макрона изменит конфликт на Украине
Решение президента Франции Эммануэля Макрона передать Украине БМП AMX-10 RC может привести к столкновению между Россией и НАТО, написал в Telegram-канале... РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T13:41
2023-01-07T14:30
в мире
эммануэль макрон
алексей пушков
владимир зеленский
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Решение президента Франции Эммануэля Макрона передать Украине БМП AMX-10 RC может привести к столкновению между Россией и НАТО, написал в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. "Само по себе решение Парижа передать Украине боевые машины пехоты ход войны не изменит. Однако может стать прологом к поставкам Украине других наступательных видов вооружений, что чревато втягиванием НАТО в прямую военную конфронтацию с Россией", — говорится в публикации. Он добавил, что решение Макрона также многое говорит о настроениях в европейских верхах и о степени их ожесточенности против России. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с Владимиром Зеленским заявил, что Париж поставит Киеву бронеавтомобили или колесные танки AMX-10RC. В свою очередь, канцлер ФРГ Олаф Шольци президент США Джо Байден в телефонном разговоре в четверг условились об отправке Киеву тяжелой боевой техники. Германия сообщила о готовности поставить БМП Marder и ЗРК Patriot.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230107/italiya-1843359089.html
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в мире, эммануэль макрон, алексей пушков, владимир зеленский, украина, франция, нато
В мире, Эммануэль Макрон, Алексей Пушков, Владимир Зеленский, Украина, Франция, НАТО
13:41 07.01.2023 (обновлено: 14:30 07.01.2023)
 
Пушков объяснил, как решение Макрона изменит конфликт на Украине

Пушков допустил столкновение России и НАТО из-за передачи Макроном AMX-10RC Украине

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкCенатор Алексей Пушков
Cенатор Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
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Cенатор Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Решение президента Франции Эммануэля Макрона передать Украине БМП AMX-10 RC может привести к столкновению между Россией и НАТО, написал в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.

"Само по себе решение Парижа передать Украине боевые машины пехоты ход войны не изменит. Однако может стать прологом к поставкам Украине других наступательных видов вооружений, что чревато втягиванием НАТО в прямую военную конфронтацию с Россией", — говорится в публикации.
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Он добавил, что решение Макрона также многое говорит о настроениях в европейских верхах и о степени их ожесточенности против России.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с Владимиром Зеленским заявил, что Париж поставит Киеву бронеавтомобили или колесные танки AMX-10RC. В свою очередь, канцлер ФРГ Олаф Шольци президент США Джо Байден в телефонном разговоре в четверг условились об отправке Киеву тяжелой боевой техники. Германия сообщила о готовности поставить БМП Marder и ЗРК Patriot.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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В миреЭммануэль МакронАлексей ПушковВладимир ЗеленскийУкраинаФранцияНАТО
 
 
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