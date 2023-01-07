13:41 07.01.2023 (обновлено: 14:30 07.01.2023)
Пушков объяснил, как решение Макрона изменит конфликт на Украине
Пушков допустил столкновение России и НАТО из-за передачи Макроном AMX-10RC Украине
Cенатор Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Решение президента Франции Эммануэля Макрона передать Украине БМП AMX-10 RC может привести к столкновению между Россией и НАТО, написал в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.
"Само по себе решение Парижа передать Украине боевые машины пехоты ход войны не изменит. Однако может стать прологом к поставкам Украине других наступательных видов вооружений, что чревато втягиванием НАТО в прямую военную конфронтацию с Россией", — говорится в публикации.
"Само по себе решение Парижа передать Украине боевые машины пехоты ход войны не изменит. Однако может стать прологом к поставкам Украине других наступательных видов вооружений, что чревато втягиванием НАТО в прямую военную конфронтацию с Россией", — говорится в публикации.
Он добавил, что решение Макрона также многое говорит о настроениях в европейских верхах и о степени их ожесточенности против России.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с Владимиром Зеленским заявил, что Париж поставит Киеву бронеавтомобили или колесные танки AMX-10RC. В свою очередь, канцлер ФРГ Олаф Шольци президент США Джо Байден в телефонном разговоре в четверг условились об отправке Киеву тяжелой боевой техники. Германия сообщила о готовности поставить БМП Marder и ЗРК Patriot.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с Владимиром Зеленским заявил, что Париж поставит Киеву бронеавтомобили или колесные танки AMX-10RC. В свою очередь, канцлер ФРГ Олаф Шольци президент США Джо Байден в телефонном разговоре в четверг условились об отправке Киеву тяжелой боевой техники. Германия сообщила о готовности поставить БМП Marder и ЗРК Patriot.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.