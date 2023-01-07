https://ria.ru/20230107/pozhar-1843373751.html
Пожар в здании рынка в Тольятти локализовали
Пожар в здании рынка в Тольятти локализовали - РИА Новости, 07.01.2023
Пожар в здании рынка в Тольятти локализовали
Пожар в здании рынка в Тольятти Самарской области локализован на площади 12 квадратных метров, сообщили журналистам в ГУМЧС по региону. РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T14:08
2023-01-07T14:08
2023-01-07T14:08
самарская область
тольятти
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САМАРА, 7 янв - РИА Новости. Пожар в здании рынка в Тольятти Самарской области локализован на площади 12 квадратных метров, сообщили журналистам в ГУМЧС по региону. Ранее ведомство сообщило, что в субботу днем поступило сообщение о возгорании в здании рынка в Автозаводском районе города. Прибывшие на место пожарные установили, что произошло короткое замыкание с последующим горением утеплителя кровли. Погибших и пострадавших нет, были эвакуированы 38 посетителей и 46 работников. "В 14.30 (13.30 мск) пожар локализован на площади 12 квадратных метров", - сказал представитель ведомства.
https://ria.ru/20230103/pozhar-1842977765.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
самарская область, тольятти, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Самарская область, Тольятти, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в здании рынка в Тольятти локализовали
Пожар в здании рынка в Тольятти локализовали на площади 12 "квадратов"