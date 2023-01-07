Рейтинг@Mail.ru
Пожар в здании рынка в Тольятти локализовали - РИА Новости, 07.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230107/pozhar-1843373751.html
Пожар в здании рынка в Тольятти локализовали
Пожар в здании рынка в Тольятти локализовали - РИА Новости, 07.01.2023
Пожар в здании рынка в Тольятти локализовали
Пожар в здании рынка в Тольятти Самарской области локализован на площади 12 квадратных метров, сообщили журналистам в ГУМЧС по региону. РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T14:08
2023-01-07T14:08
самарская область
тольятти
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:264:1967:1370_1920x0_80_0_0_48e5a9a548ca1986a6ac69ca8bced097.jpg
САМАРА, 7 янв - РИА Новости. Пожар в здании рынка в Тольятти Самарской области локализован на площади 12 квадратных метров, сообщили журналистам в ГУМЧС по региону. Ранее ведомство сообщило, что в субботу днем поступило сообщение о возгорании в здании рынка в Автозаводском районе города. Прибывшие на место пожарные установили, что произошло короткое замыкание с последующим горением утеплителя кровли. Погибших и пострадавших нет, были эвакуированы 38 посетителей и 46 работников. "В 14.30 (13.30 мск) пожар локализован на площади 12 квадратных метров", - сказал представитель ведомства.
https://ria.ru/20230103/pozhar-1842977765.html
самарская область
тольятти
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:0:1827:1370_1920x0_80_0_0_c692b3512f3b566aaaf50f5c13dc99c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
самарская область, тольятти, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Самарская область, Тольятти, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
14:08 07.01.2023
 
Пожар в здании рынка в Тольятти локализовали

Пожар в здании рынка в Тольятти локализовали на площади 12 "квадратов"

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРА, 7 янв - РИА Новости. Пожар в здании рынка в Тольятти Самарской области локализован на площади 12 квадратных метров, сообщили журналистам в ГУМЧС по региону.
Ранее ведомство сообщило, что в субботу днем поступило сообщение о возгорании в здании рынка в Автозаводском районе города. Прибывшие на место пожарные установили, что произошло короткое замыкание с последующим горением утеплителя кровли. Погибших и пострадавших нет, были эвакуированы 38 посетителей и 46 работников.
"В 14.30 (13.30 мск) пожар локализован на площади 12 квадратных метров", - сказал представитель ведомства.
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
3 января, 19:58
В Аркадаке при пожаре в частном доме пострадала женщина и трое детей
 
Самарская областьТольяттиПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала